Bộ Công Thương có chỉ đạo sát ngày xăng E10 bán trên toàn quốc

Thùy Linh
Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu nghiêm túc thực hiện đúng lộ trình bán xăng sinh học E10 từ 1-6.

Ngày 29-5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương gửi công văn tới thương nhân đầu mối, thương nhân sản xuất và thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu về đảm bảo nguồn cung xăng sinh học từ ngày 1-6-2026.

Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng sinh học từ ngày 1-6

Thực hiện Thông tư số 50 năm 2025 của Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân nghiêm túc thực hiện.

Từ ngày 1-6-2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc; tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31-12-2030.

Các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu thực hiện cung cấp đầy đủ xăng nền, đẩy nhanh tiến độ pha chế, phối trộn xăng sinh học (E5, E10) và sớm cung ứng đầy đủ sản lượng xăng sinh học (E5, E10) đã đàm phán, ký kết với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo đúng tiến độ.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu chủ động pha chế, phối trộn, mua bán xăng sinh học (E5, E10) của các thương nhân có cơ sở pha chế, phối trộn xăng sinh học/thương nhân đầu mối nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ nguồn cung xăng sinh học (E5, E10) cho hệ thống phân phối của thương nhân; Chỉ đạo, phối hợp với hệ thống phân phối trực thuộc, các thương nhân nhượng quyền, đại lý bán lẻ xăng dầu chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng phân phối xăng sinh học E5, E10 từ ngày 1-6-2026.

Các thương nhân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến tiêu thụ xăng sinh học trên thị trường, trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo ngay về Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để xem xét xử lý, tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu (E5, E10) trong mọi tình huống.

