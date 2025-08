Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến căn cước của hàng chục triệu người dân cả nước

Bộ Công an đang đề xuất một bước tiến mới trong lĩnh vực cải cách hành chính: Cho phép công dân thực hiện thủ tục cấp, đổi thẻ căn cước công dân (CCCD) trực tuyến nếu thông tin trên thẻ thay đổi do việc sáp nhập đơn vị hành chính.

Đề xuất này được đưa vào hồ sơ thẩm định Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự, do Bộ Công an chủ trì xây dựng. Trong đó, Luật Căn cước sẽ được sửa đổi tại 8 điều để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong kỷ nguyên số.

Người dân có thể đăng ký đổi thẻ CCCD qua Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh điện tử quốc gia, giúp tiết kiệm thời gian, giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận trực tiếp tại địa phương, đồng thời phù hợp với định hướng Chính phủ số, công dân số mà Việt Nam đang hướng tới.

Tuy mở rộng kênh trực tuyến, nhưng công dân vẫn có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ quan công an như trước đây. Đây là cách tiếp cận "song hành" nhằm bảo đảm quyền lựa chọn của người dân, đặc biệt với nhóm chưa quen thuộc với công nghệ.

Theo quy định hiện hành, nếu thẻ CCCD còn thời hạn thì công dân không bắt buộc phải đổi khi có thay đổi về địa danh hành chính. Những thẻ này vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý cho đến khi hết hạn. Tuy nhiên, với nhu cầu cập nhật địa chỉ mới, công dân có thể chủ động đề nghị đổi thẻ và cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận, xử lý theo quy định hiện hành.

Thủ tục cấp, đổi thể căn cước công dân online như thế nào?

➧ Bước 1: Truy cập vào hệ thống Cổng dịch vụ công Bộ Công an;

➧ Bước 2: Bạn tiến hành đăng nhập tài khoản;

Các bước đăng nhập:

Bước 1: Chọn "Đăng nhập" hoặc "Đăng ký" tại góc phải màn hình;

Bước 2: Chọn "Tài khoản Cổng dịch vụ công Quốc gia";

Bước 3: Nhấn chọn "Tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia";

Bước 4: Điền thông tin và nhấn chọn "Đăng nhập";

Bước 5: Nhập mã xác thực (OTP) được gửi qua số điện thoại và chọn "Xác nhận".

Nếu chưa có tài khoản trên trang Cổng dịch vụ công, bạn có thể tiến hành đăng ký tài khoản theo hướng dẫn tại:

>> Đăng ký tài khoản cá nhân trên trang Cổng dịch vụ công Bộ Công an - Có hình ảnh minh họa.

➧ Bước 3: Tại trang chủ, chọn "Cấp, Quản lý thẻ căn cước công dân";

➧ Bước 4: Nhập từ khóa "Cấp lại thẻ căn cước công dân" tại mục Nhập từ khóa tìm kiếm (góc bên phải màn hình); hoặc "Đổi thẻ Căn cước công dân" và ấn nút "Tìm kiếm";

➧ Bước 5: Chọn "Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh)"; hoặc "Đổi thẻ Căn cước công dân"

➧ Bước 6: Bấm nút "Nộp hồ sơ";

➧ Bước 7: Chọn các nội dung: lý do thực hiện, cấp thực hiện, cơ quan thực hiện tương ứng với nhu cầu cấp lại thẻ CCCD của bạn và ấn chọn "Tiếp tục";

➧ Bước 8: Kiểm tra lại thông tin cá nhân và thông tin nhân thân;

➧ Bước 9: Nếu có nhu cầu nhận thẻ qua đường bưu điện, bạn chọn "Chuyển phát thẻ CCCD đến địa chỉ của công dân" và điền địa chỉ bạn muốn nhận thẻ cũng như số điện thoại liên hệ. Tiếp đến, bạn bấm chọn "Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật" và nhấn "Tiếp tục";

➧ Bước 10: Chọn ngày đến nộp hồ sơ trực tiếp;

➧ Bước 11: Chọn "Xác nhận gửi";

Công dân có yêu cầu xin cấp lại, cấp đổi CCCD cần phải chuẩn bị đầy đủ các đầu mục giấy tờ và thực hiện theo quy trình để việc xin cấp đổi, cấp lại CCCD được diễn ra nhanh chóng.