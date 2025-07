Bộ Công an có đề xuất quan trọng liên quan trực tiếp tới hàng triệu tài xế toàn quốc

Mới đây, Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025 do Bộ công an chủ trì soạn thảo.

Trong đó nổi bật là đề xuất liên quan đến số giờ lái xe của người điều khiển ô tô. Theo quy định hiện hành từ ngày 1/1/2025, thời gian lái xe của tài xế ô tô kinh doanh vận tải là không quá 10 giờ mỗi ngày và không quá 48 giờ mỗi tuần; đồng thời lái xe liên tục không quá 4 giờ.

Trong dự thảo gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Công an chính thức đề xuất thời gian lái xe của tài xế ô tô kinh doanh vận tải trong 1 ngày và trong 1 tuần sẽ thực hiện theo quy định tại bộ Luật Lao động. Riêng thời gian lái xe liên tục, Bộ Công an đề xuất vẫn giữ nguyên mức không quá 4 giờ.

Theo Bộ Công an, đề xuất này được đưa ra dựa trên những kiến nghị từ Hiệp hội Vận tải và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, nhằm điều chỉnh quy định sao cho phù hợp hơn với thực tế và tiêu chuẩn chung của các quốc gia trong khu vực.

Một trong những lý do chính được đưa ra là hiện nay, việc quy định thời gian lái xe trong tuần và thời gian lái xe liên tục không còn phù hợp với yêu cầu thực tế của hoạt động vận tải, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc bố trí tài xế để đáp ứng các quy định.

Trước đề xuất này, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, ông Nguyễn Văn Quyền, cùng nhiều chuyên gia, chủ doanh nghiệp và tài xế khi trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online đều bày tỏ sự đồng tình và phấn khởi.

Quy định hiện hành về số giờ lái xe của tài xế ô tô cụ thể thế nào?

Căn cứ Điều 64 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, quy định về thời gian làm việc của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ như sau:

Thời gian lái xe của người lái xe ô tô không quá 10 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần; lái xe liên tục không quá 04 giờ và bảo đảm các quy định có liên quan của Bộ luật Lao động.

Theo Điều 23 và Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, nếu vi phạm người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người và các loại xe tương tự xe ô tô chở hành khách, chở người sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Đối với chủ phương tiện sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện quá thời gian quy định.