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Bộ Công an ra thông báo về đối tượng khủng bố Nguyễn Văn Đài

Thanh Hà
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Bộ Công an vừa phát thông báo về đối tượng khủng bố Nguyễn Văn Đài - “Ủy viên trung ương” của tổ chức khủng bố Việt tân.

Ngày 8/10, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an xác định Nguyễn Văn Đài, bí danh “Nguyễn Việt Hưng” (sinh ngày 6/5/1969, quê Hưng Yên, quốc tịch Việt Nam) đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố. Nguyễn Văn Đài giữ chức vụ “Ủy viên trung ương” của tổ chức khủng bố “Việt tân”.

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Nguyễn Văn Đài. Ảnh Bộ Công an.

Hiện nay, Nguyễn Văn Đài đang ở nước Đức.

Theo tài liệu, tháng 12/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật hình sự.

Ngày 31/12/2025, Nguyễn Văn Đài bị Tòa án nhân dân TP. Hà Nội xét xử vắng mặt và tuyên phạt 17 năm tù và 5 năm quản chế về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật hình sự.

Trước đó, năm 2018, Nguyễn Văn Đài bị Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 109, Bộ luật hình sự, sau đó được tạm đình chỉ thi hành án, xuất cảnh sang Đức.

Năm 2007, Nguyễn Văn Đài bị Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88, Bộ luật hình sự năm 1999.

Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Đài bị cáo buộc là người trực tiếp quản lý, sử dụng các tài khoản, kênh trên mạng Internet, gồm: Facebook “Nguyễn Văn Đài (David Nguyễn)”, “Nguyễn Văn Đài”, “Diễn đàn tuổi trẻ Việt Nam”, nhóm Facebook “Luật sư Nguyễn Văn Đài và Fans”, “Luật sư Nguyễn Văn Đài và Bạn”, “Luật sư Nguyễn Văn Đài và FANS"; Youtube “D10TV - Luật sư Nguyễn Văn Đài”; tài khoản X “Luật sư Nguyễn Văn Đài”; blog "nguyenvandai.blogspot.com".

Các tài khoản, kênh nêu trên đăng tải rất nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tags

nguyễn văn đài

Việt Tân

bộ công an

khủng bố

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