Bộ Công an ra cảnh báo

Phát hiện 2 đối tượng truy nã trong số 57 công dân được trao trả

Ngày 17/11, Bộ Công an thông tin, tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, thuộc xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp, ngày 13/11, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an 20 tỉnh, thành phố phối hợp tiếp nhận 57 công dân là người Việt Nam do Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Banteay Chakrey, tỉnh Preyveng, Vương quốc Campuchia bàn giao.

57 công dân được bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ảnh: Bộ Công an).

Trong số 57 công dân được lực lượng chức năng tiếp nhận đợt này, chỉ có 23 trường hợp xuất cảnh bằng hộ chiếu phổ thông, còn lại là 34 trường hợp xuất cảnh trái phép.

Đặc biệt, qua công tác xác minh, Công an tỉnh Đồng Tháp còn phát hiện 2 đối tượng bị truy nã gồm: Nguyễn Hoàng Khánh, sinh năm 1996, cư trú tỉnh Bắc Kạn (bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Thái Nguyên ra Quyết định truy nã vào tháng 6/2023 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) và Trương Thái Bảo, sinh năm 2005, cư trú tỉnh Bình Thuận (bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Đồng Nai ra Quyết định truy nã vào tháng 1/2025 về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ).

Đối tượng truy nã nguy hiểm Trương Thái Bảo (Ảnh: Bộ Công an).

Theo thông tin từ Cục di trú Campuchia, các trường hợp này liên quan đến các tội danh sử dụng chất gây nghiện trái phép, buôn bán bóng bay nghi chứa khí cười, lén lút cư trú, không có hộ chiếu và làm việc bất hợp pháp ở các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại thành phố Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.

Ám ảnh lời kể của những nạn nhân sập bẫy "việc nhẹ lương cao"

Em N.T.T, ngụ TP. Cần Thơ không kiềm nén được xúc động khi được trở về quê hương sau hơn 2 tháng bôn ba xứ người.

Tin lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” nơi xứ người, vào khoảng tháng 8/2025, em bị các đối tượng dụ dỗ xuất cảnh đưa vào các công ty lừa đảo và bị ép buộc giả danh shipper với mức làm việc cường độ cao 18 giờ/ngày. Làm không được việc, T. thường xuyên bị bỏ đói và cuối cùng là bán sang công ty khác.

T. rơm rớm nước mắt kể lại: “Tụi em không được cho ra ngoài, nửa bước chân cũng không. Nó giam lỏng em rồi bắt em làm việc cả ngày lần đêm. Nó đòi 5.000 USD tiền chuộc em về. Em mới nói là bây giờ để em liên lạc bàn bạc với gia đình, chưa kịp bàn bạc gì hết là đã gặp Công an Campuchia ập vô giải cứu rồi”.

Còn T.H.N, ngụ xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa hết ám ảnh khi nhớ lại những ngày bị hành hạ, đánh đập nơi đất khách, quê người. Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Ba mẹ chia tay nhau khi em còn thơ dại. Từ đó, em phải nương tựa vào bà nội. Khi em lớn lên, sức khỏe bà cũng suy giảm.

Với mong muốn tìm một công việc có thu nhập cao để lo cho bà, em lên mạng xã hội tìm việc. Được một người phụ nữ câu dẫn, em tin lời, lên xe và được chở đến khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Nạn nhân ở xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ám ảnh nhớ lại: “Lúc chuẩn bị vượt biên, họ có đưa chai nước suối cho em uống, uống nước suối xong em mê man không nhớ gì hết. Lúc em mở mắt ra thì em thấy em nằm trong khu Kim Sa. Họ bắt em làm việc, em làm không được thì đánh đập em. Chỉ mong các bạn trẻ đừng ham việc nhẹ lương cao. Giờ làm gì mà có việc nhẹ, lương cao, chỉ có chính công sức mình bỏ ra thôi. Em là người chứng kiến, em là người bị nạn vì tin điều viễn vông này”.

Một nạn nhân với thương tích trên đôi chân do bị bọn lừa đảo đánh đập (Ảnh: Bộ Công an).

Việc nhẹ, lương cao mà em N. nhắc đến cũng lại là chiêu trò giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... để khống chế, đe dọa nạn nhân yêu cầu chuyển tiền cho các đối tượng để chứng minh sự trong sạch.

Khi làm không được việc, em bị các đối tượng đòi tiền chuộc 150 triệu đồng. Em nói không có tiền thì bị bọn chúng bán sang công ty lừa đảo khác. Trên đường bị bán đi, em N. đã liều mình nhảy xuống xe ô tô chạy trốn vào rừng. Quá trình chạy trốn, may mắn thay, em đã được Công an Campuchia giải cứu và được hỗ trợ về quê hương.

Cánh tay của N.M.H., ngụ xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp đã bị trật khớp sau thời gian bị các đối tượng lừa đảo trong khu Robot tra tấn vì không làm được việc.

Cách đây hơn 2 tháng, em H. lên mạng xã hội tìm việc, được một người giới thiệu công việc giữ xe ở Campuchia với thu nhập 20 triệu đồng/tháng.

Tin lời, em theo bọn chúng xuất cảnh qua đường tiểu ngạch. Khi vào hang ổ của chúng, em bị lấy hết giấy tờ cá nhân và còn bị ép buộc lên mạng xã hội làm quen nhiều người và hướng dẫn họ tải các App chứng khoán, App Game để lừa đảo.

Em H. sợ hãi bộc bạch: “Nó đánh rồi nó chích điện, nó chửi, rồi nó nhốt, bỏ đói tụi em nếu không lừa được ai. Nữ thì bị cưỡng hiếp rồi xong mới bán đi khu khác làm. Em muốn về nhà thì nó đòi tiền chuộc. Nhà em nghèo quá làm gì có tiền mà chuộc”.

Những công dân này may mắn được giải cứu và trở về nước sau khoảng thời gian trở thành “con rối” cho những tổ chức lừa đảo ở nước ngoài. Những thương tích trên người họ là minh chứng “đầy nước mắt” cho những ngày tháng bôn ba nơi xứ ngươi vì tin lời “việc nhẹ, lương cao”.



