Bộ Công an phát cảnh báo khẩn tới tất cả học sinh, sinh viên

Ngày 28/7, Bộ Công an đăng cảnh báo về thủ đoạn bắt cóc online - hình thức lừa đảo mới xuất hiện thời gian gần đây. Bởi lẽ nạn nhân bị khống chế, điều khiển như một vụ bắt cóc thật mặc dù hoàn toàn không có việc tiếp xúc trực tiếp. Đáng chú ý, loại tội phạm này nhắm vào các nạn nhân là học sinh, sinh viên, những người trẻ nhẹ dạ cả tin.

Bộ cho biết, ngày 26/7 vừa qua, Công an xã Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đã kịp thời ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn “bắt cóc, tống tiền online”, bảo vệ an toàn cho một thiếu niên và ngăn chặn thiệt hại tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng cho người dân.

Vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, anh Đ.V.T (sinh năm 1973, trú tại tỉnh Đăk Nông) trình báo với Công an xã Thạch Hà về việc con trai anh – cháu Đ.M.N (sinh năm 2007) – bị một nhóm người lạ gọi điện thông báo đang bị bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển khoản 250 triệu đồng để chuộc người. Được biết, trước đó anh T và cháu N cùng gia đình vừa từ Đăk Nông về quê tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh chơi.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, nhận thấy đây có thể là một vụ lừa đảo có tổ chức, Công an xã Thạch Hà đã kịp thời trấn an gia đình, ngăn chặn việc chuyển tiền và phối hợp khẩn trương với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các xã, phường trên địa bàn tiến hành xác minh.

Chỉ sau hơn một giờ đồng hồ, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định và tìm thấy cháu N tại một khách sạn trên địa bàn phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Cháu đang ở một mình và không có dấu hiệu bị khống chế thể chất.

Làm việc với cơ quan chức năng, cháu N cho biết đã bị một nhóm đối tượng gọi điện, tự xưng là Công an và cáo buộc cháu liên quan đến đường dây rửa tiền.

Các đối tượng yêu cầu cháu giữ bí mật, không thông báo với ai, thuê phòng khách sạn để “hợp tác điều tra” và cung cấp thông tin người thân. Vì hoang mang và sợ hãi, cháu đã làm theo mọi hướng dẫn của nhóm đối tượng mà không hay biết mình đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi.

Sau khi được cơ quan Công an giải thích rõ ràng về phương thức, thủ đoạn lừa đảo, cháu N và gia đình đã ổn định tâm lý và gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an đã kịp thời vào cuộc, xử lý hiệu quả vụ việc.

Thủ đoạn lừa đảo được dàn dựng bài bản thế nào?

Thủ đoạn lừa đảo bắt cóc online được dàn dựng bài bản gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Mạo danh cơ quan công quyền để tạo áp lực

- Các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ, gọi trực tiếp cho nạn nhân.

- Tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án…

- Đưa ra cáo buộc bịa đặt như: liên quan đường dây rửa tiền, buôn ma túy, bị truy nã, có lệnh bắt giữ...

- Tạo tâm lý hoảng loạn, mất bình tĩnh cho nạn nhân.

Giai đoạn 2: Thao túng tâm lý, cô lập hoàn toàn nạn nhân

- Yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật, không được kể với người thân.

- Ép rời khỏi nơi ở: buộc rời nhà/trường, thuê khách sạn một mình.

- Cắt đứt liên lạc: chỉ nghe điện thoại từ chúng.

- Nạn nhân lúc này rơi vào trạng thái sợ hãi, mất phương hướng, phụ thuộc hoàn toàn vào hướng dẫn của nhóm lừa đảo.

Giai đoạn 3: Lừa tiền từ gia đình

- Dựng kịch bản giả: bị bắt cóc, cần tiền xác minh tài chính, thi quốc tế…

- Ép nạn nhân gọi/video về nhà, diễn đúng vai diễn để tăng độ tin cậy.

- Yêu cầu chuyển tiền: có thể yêu cầu chuyển vào tài khoản của chính nạn nhân để đánh lừa sự nghi ngờ. Sau đó, ép nạn nhân tiếp tục chuyển lại toàn bộ số tiền cho chúng.

- Khi nhận được tiền, cắt đứt liên lạc, để lại nạn nhân hoảng loạn, gia đình mất tài sản lớn.

Những dấu hiệu nhận biết có thể đang xảy ra bắt cóc online

- Học sinh, sinh viên đột nhiên biến mất không rõ lý do, không liên lạc được.

- Giao dịch chuyển khoản bất thường.

- Có người lạ tự xưng công an gọi điện, nhắn tin với nội dung đe dọa.

- Nạn nhân thể hiện tâm lý lo sợ, tránh tiếp xúc, lén lút sử dụng điện thoại.

Qua đó, Bộ Công an khuyến cáo:

Để tránh rơi vào cạm bẫy lừa đảo nói chung, thủ đoạn "bắt cóc online" nói riêng, khuyến cáo các em học sinh, sinh viên và các phụ huynh nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không làm việc qua điện thoại, không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra...

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.