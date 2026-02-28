Bộ Công an làm rõ hành vi nộp trễ tiền phạt vi phạm giao thông: Sẽ bị cưỡng chế thi hành và tính thêm 0,05% tiền lãi mỗi ngày

Vừa qua, một công dân phản ánh đã bị lập biên bản vi phạm giao thông nhưng đến nay chưa nhận được quyết định xử phạt. Khi tra cứu trên Cổng Dịch vụ công vẫn chưa có thông tin, người này băn khoăn nếu nộp phạt trễ có bị xử lý gì không và có thể nộp phạt online do ở xa nơi xử phạt hay không.

Trả lời thắc mắc này của công dân, Bộ Công an cho biết:

Khoản 1, Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15 quy định:

"Trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 68 hoặc khoản 2 Điều 79 của Luật này, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt theo quy định tại khoản 2 Điều này (Điều 78). Nếu quá thời hạn nêu trên sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp".

Theo đó, thời hạn thi hành quyết định xử phạt được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính cụ thể như sau:

Theo khoản 2 Điều 68: "Thời hạn thi hành quyết định là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt; trường hợp quyết định xử phạt có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó."

Theo khoản 2 Điều 79: *"Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 06 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực; số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 03 lần.

Mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt."*

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 78 (về Thủ tục nộp tiền phạt) Luật Xử lý vi phạm hành chính, có quy định như sau:

*"2. Tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi mà việc đi lại gặp khó khăn thì cá nhân, tổ chức bị xử phạt có thể nộp tiền phạt cho người có thẩm quyền xử phạt. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm thu tiền phạt tại chỗ và nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày thu tiền phạt.

Trường hợp xử phạt trên biển hoặc ngoài giờ hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được thu tiền phạt trực tiếp và phải nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày vào đến bờ hoặc ngày thu tiền phạt."*

Về nội dung nộp phạt online, Bộ Công an thông tin, vì câu hỏi của công dân gửi không nêu rõ đơn vị lập biên bản vi phạm, các thông tin về số biên bản vi phạm hành chính và các thông tin có liên quan khác nên đề nghị công dân liên hệ với đơn vị lập biên bản vi phạm hành chính để được hướng dẫn nộp phạt online. Việc nộp online có thể thực hiện nộp phạt qua Cổng Dịch vụ Công quốc gia qua đường liên kết: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thanh-toan-vi-pham-giao-thong.html.



