Bộ Công an đề xuất thay đổi quan trọng liên quan đến nâng hạng bằng lái xe của tất cả người dân cả nước

Muốn nâng hạng giấy phép lái xe phải còn điểm, còn hiệu lực

Bộ Công an đang tiến hành lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Thông tư 12/2025 liên quan đến quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe và cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo lần này là siết chặt điều kiện đối với người muốn nâng hạng giấy phép lái xe.

Theo nội dung dự thảo, Bộ Công an đề xuất yêu cầu bổ sung đối với người dự sát hạch nâng hạng: giấy phép lái xe phải còn điểm, còn hiệu lực và không có vi phạm gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, tính từ thời điểm hoàn thành khóa đào tạo cho đến khi dự thi sát hạch.

Đề xuất này được cụ thể hóa tại khoản 3 bổ sung vào Điều 15 của Dự thảo, nhấn mạnh rằng ngoài việc đáp ứng điều kiện về tuổi, sức khỏe và chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, người nâng hạng giấy phép phải có lịch sử lái xe an toàn.

Hiện nay, Thông tư 12/2025 chỉ quy định tiêu chí chung cho người dự thi sát hạch, gồm: đủ tuổi theo luật định; đạt yêu cầu về sức khỏe; có xác nhận hoàn thành khóa đào tạo hoặc chứng chỉ nghề phù hợp. Chưa có tiêu chí ràng buộc liên quan đến điểm trong giấy phép lái xe hay việc không gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Vì vậy, đề xuất mới của Bộ Công an được đánh giá là nhằm tăng tính trách nhiệm của người lái xe, đặc biệt với những trường hợp mong muốn nâng hạng lên loại giấy phép cao hơn. Nếu được thông qua, quy định này sẽ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, loại bỏ những trường hợp có lịch sử vi phạm nghiêm trọng nhưng vẫn được phép nâng hạng bằng lái.

Hồ sơ học nâng hạng giấy phép lái xe 2025 gồm những gì?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 15 Thông tư 35/2024/TT-BGTVT quy định hồ sơ học nâng hạng giấy phép lái xe 2025 bao gồm những giấy tờ sau đây:

- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư 35/2024/TT-BGTVT;

- Bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc một trong các giấy tờ chứng minh nhân thân.

- Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D1, D2 và D (xuất trình bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc);

- Bản khai thời gian lái xe an toàn theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư 35/2024/TT-BGTVT.