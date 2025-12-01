HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt tạm giam Nguyễn Quốc Huy sinh năm 2003

Chi Chi |

Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 2003 bị bắt để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 1/12, Công an phường Chi Lăng cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Định, sinh năm 2001 (trú tại khóm Tân Hiệp, phường Chi Lăng, tỉnh An Giang) và Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 2003 (trú tại ấp An Hòa, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Công an phường Chi Lăng tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm xe mô tô. Ngay sau khi nhận tin, Công an phường đã triển khai lực lượng rà soát, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định hai nghi phạm thực hiện vụ trộm là Trần Ngọc Định và Nguyễn Quốc Huy, đồng thời mời hai đối tượng về trụ sở Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, Định và Huy đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm xe mô tô nhằm mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Các bị can Trần Ngọc Định và Nguyễn Quốc Huy (từ trái qua). Ảnh: CA Lạng Sơn

Ngoài ra Nguyễn Quốc Huy còn khai nhận, trước đó ngày 15/11/2025 đã trộm 01 xe mô tô khác ở phường Chi Lăng. Công an phường Chi Lăng thu hồi 02 xe mô tô là tang vật vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

