Bộ Công an cảnh báo nóng về lừa đảo dịp Tết

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 – giai đoạn nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng tăng cao, các đối tượng tội phạm tiếp tục lợi dụng không gian mạng để thực hiện nhiều chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an đề nghị người dân, doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn tài sản và an ninh trật tự, đặc biệt trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm.

Ba thủ đoạn lừa đảo phổ biến được Bộ Công an chỉ ra

Thứ nhất, giả mạo fanpage, website cơ sở lưu trú. Các đối tượng lập website, tài khoản Facebook, fanpage (kể cả fanpage tích xanh) mạo danh khách sạn, homestay uy tín, đăng quảng cáo giá rẻ hoặc ngang giá niêm yết để dụ khách đặt cọc. Sau khi nhận tiền, chúng nhanh chóng cắt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Thứ hai, "thanh lý tour gấp" giá rẻ. Tội phạm giả danh khách đã đặt tour tại công ty lữ hành uy tín, đăng tin thanh lý với giá thấp hơn nhiều so với thị trường, kèm hóa đơn, hình ảnh, phản hồi giả mạo để tạo lòng tin. Ban đầu có thể giao dịch nhỏ "trót lọt", nhưng khi nạn nhân chuyển tiền cho gói giá trị lớn, đối tượng lập tức biến mất.

Thứ ba, email giả mạo nền tảng đặt phòng để cài mã độc. Các thư điện tử giả danh xác nhận đặt phòng, phản ánh khách hàng, cập nhật thanh toán hoặc yêu cầu hủy phòng, đính kèm link/tệp chứa mã độc. Khi người nhận truy cập hoặc mở tệp, mã độc kích hoạt, cho phép đối tượng chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp dữ liệu, theo dõi hoạt động và thậm chí chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng trên thiết bị.

Từ đó, Bộ Công an đề nghị các cơ sở lưu trú, khách du lịch và người dân thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa:

- Thường xuyên theo dõi cảnh báo từ cơ quan công an, ngân hàng và báo chí chính thống để nắm các thủ đoạn mới, cách bảo vệ thông tin cá nhân và kênh tố giác tội phạm.

- Kiểm tra kỹ nguồn gửi email; tuyệt đối không bấm link, mở tệp đính kèm không rõ nguồn gốc. Việc quản lý đặt phòng nên thực hiện trực tiếp trên website hoặc ứng dụng chính thức của các nền tảng uy tín.

- Không cài ứng dụng không rõ nguồn gốc trên thiết bị liên kết tài khoản ngân hàng; không công khai thông tin cá nhân; không quét mã QR, truy cập link chưa được xác minh; tuyệt đối không cung cấp tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai.

- Khi chọn dịch vụ du lịch, cần tìm hiểu kỹ đơn vị cung cấp, ưu tiên doanh nghiệp lữ hành được cấp phép rõ ràng; cảnh giác với hóa đơn điện tử, chứng từ thanh toán có dấu hiệu bất thường hoặc gửi từ email cá nhân.

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân, nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Bộ Công an nhấn mạnh việc nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa của mỗi tổ chức, cá nhân là yếu tố quan trọng để bảo vệ tài sản, giữ vững an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các lễ hội đầu năm.