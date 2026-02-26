Bố cô dâu trả lại 716 triệu đồng sính lễ ngay trong đám cưới

Ngày 24/2, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt trong một đám cưới với nội dung: “Tại lễ cưới, bố cô dâu trả lại 188.000 NDT (khoảng 716 triệu đồng) tiền sính lễ, chỉ giữ lại 100 NDT (khoảng 380.000 đồng) lấy may. Hành động này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự xúc động trước cách ứng xử văn minh của hai gia đình.

Tối cùng ngày, phóng viên đã liên hệ và phỏng vấn trực tiếp cô dâu Liêu Kiều. Cô xác nhận sự việc hoàn toàn có thật, đồng thời đính chính rằng lễ cưới diễn ra tại thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) không phải ở An Huy như một số thông tin lan truyền trên mạng.

Liêu Kiều và chú rể Lý Bình đều là người Ích Dương. Hai người quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè, sau đó tự nguyện tìm hiểu và yêu nhau trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Chia sẻ về câu chuyện phía sau, Liêu Kiều cho biết ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ, cả hai gia đình đã thống nhất quan điểm: không đặt nặng chuyện tiền bạc hay sính lễ, điều quan trọng nhất là tình cảm và tương lai lâu dài của hai con.

Cô tiết lộ rằng ngay từ thời điểm đính hôn, mình đã nói rõ với bố rằng sẽ không nhận tiền sính lễ từ phía nhà trai. Đến ngày cưới 22.2, trong sự chứng kiến của quan khách, bố cô đã công khai trả lại toàn bộ 188.000 NDT (khoảng 716 triệu đồng) cho chú rể, chỉ giữ lại 100 NDT tượng trưng cho may mắn và phúc lành.

Khoảnh khắc ấy khiến Liêu Kiều vừa bất ngờ vừa vô cùng xúc động. Cô cho biết bố luôn ủng hộ quyết định của mình. Những lời phát biểu mộc mạc của ông tại lễ cưới đã chạm đến trái tim nhiều người: “Người trẻ đừng để tiền bạc che mờ hạnh phúc hôn nhân của mình”.

Theo chia sẻ của gia đình, đoạn video gây sốt không phải được dàn dựng hay quay với mục đích lan truyền. Đó chỉ là hình ảnh do người thân ghi lại làm kỷ niệm, không ngờ lại nhận được sự quan tâm rộng rãi trên mạng xã hội. Cả hai vợ chồng trẻ và gia đình đều cảm thấy bất ngờ trước mức độ lan tỏa của câu chuyện.

Kết thúc buổi trò chuyện, Liêu Kiều bày tỏ lòng biết ơn trước những lời chúc phúc từ cộng đồng mạng. Cô cho biết trong tương lai sẽ cùng chồng vun vén tổ ấm nhỏ bằng sự chân thành và trân trọng, gìn giữ hạnh phúc giản dị nhưng đầy ý nghĩa mà cả hai đang có.

