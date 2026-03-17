Bộ chỉ huy Ukraine tuyên bố rút quân, Nga đánh lớn – 3 vạn quân NATO áp sát Nga, Kremlin kích hoạt “Kiệt tác Liên Xô”

Bộ chỉ huy Ukraine tuyên bố rút quân

Theo TST, trong một động thái đáng chú ý, Bộ chỉ huy Ukraine thông báo đã rút Trung đoàn 425 "Skala" khỏi khu vực Grishino về tỉnh Dnipropetrovsk.

Quyết định này được đưa ra sau khi đơn vị "Skala" chịu tổn thất nặng trong các đợt giao tranh cường độ cao. Tuy nhiên, việc thay quân không chỉ là điều chỉnh lực lượng, mà còn kéo theo sự thay đổi rõ rệt về cách đánh.

Bộ chỉ huy Ukraine buộc phải rút lực lượng về Dnipropetrovsk. Ảnh: TST

Giờ đây, lực lượng Ukraine đang dùng pháo binh để "dọn đường" trước khi tiến quân nhằm giảm thiểu tổn thất bộ binh. Nhưng chính điều này lại khiến các trận địa pháo bị lộ, trở thành mục tiêu cho UAV đối phương.

Việc luân chuyển lực lượng diễn ra gấp gáp, trong khi hệ thống công sự và vị trí hỏa lực chưa kịp hoàn thiện, đang tạo ra những điểm yếu đáng kể trên tuyến phòng thủ.

Nga ồ ạt tấn công loạt "điểm nóng"

Ngay sau động thái rút quân của Ukraine, lực lượng Nga đã ồ ạt đẩy mạnh các đợt tấn công, tận dụng khoảng trống chiến thuật.

Tại Grishino, bộ binh Nga tiến công theo từng nhóm nhỏ, luồn sâu qua rừng và khu dân cư, từng bước mở rộng kiểm soát. Một số mũi tiến công đã bám trụ ở khu vực tây bắc, trong khi giao tranh vẫn diễn ra quyết liệt.

Theo TST, khu vực này đang được kiểm soát và tiến hành rà soát, buộc lực lượng Ukraine phải rút về Novoalexandrovka. Từ đây, áp lực tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng Dobropolye – nút hậu cần và phòng thủ mang tính chiến lược.

Nếu khu vực này bị xuyên thủng, toàn bộ hệ thống phòng ngự trong khu vực có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nga đồng loạt đánh lớn một loạt điểm nóng. Ảnh: TST

Song song đó, Novoalexandrovka liên tục chịu hỏa lực, còn các điểm nóng như Belitskoye và khu vực mỏ phía tây Rodinskoye vẫn chìm trong giao tranh. Ở Belitskoye, lực lượng Nga được cho là đã bước vào giao tranh đô thị quy mô lớn.

Ở hướng Slavyansk – Kramatorsk, tình hình cũng nóng lên nhanh chóng. Một số đơn vị Ukraine rơi vào thế bị ép từ nhiều hướng, trong khi quân số suy giảm và việc bổ sung chưa mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tổng thể, trong khi thế giới đang tập trung vào điểm nóng Iran, chiến trường Ukraine lại xuất hiện những biến động âm thầm nhưng có thể mang tính quyết định, báo hiệu một giai đoạn leo thang mới đang đến gần.

30.000 quân NATO áp sát Nga, Moscow buộc kích hoạt "kiệt tác Liên Xô"

Giữa lúc Ukraine liên tiếp đối mặt với những diễn biến bất lợi trên chiến trường, các đồng minh NATO của Kiev đã có động thái đáng chú ý khi điều động khoảng 30.000 binh sĩ áp sát khu vực biên giới Nga trong khuôn khổ các cuộc tập trận quy mô lớn.

Trong bài viết có tiêu đề "Cuộc đối đầu dữ dội ở Biển Barents: 30.000 binh sĩ NATO áp sát biên giới Nga, Moscow buộc phải 'kích hoạt' kiệt tác Liên Xô", trang tin Sohu cho biết Nga đã tạo ra một bất ngờ cho NATO ở Biển Barents, trong lúc lực lượng liên minh tiến sát khu vực.

Moscow buộc phải "lộ diện" một "kiệt tác thời Liên Xô" – tên lửa Oniks. Ngay khi những quả tên lửa này lao lên không trung, phương Tây được cho là rơi vào trạng thái hoảng loạn. Một mục tiêu tàu chiến giả định đã bị tiêu diệt.

Gần đây, các cuộc tập trận NATO mang tên "Cold Response – 2026" đã bắt đầu gần khu vực biên giới Nga. Khoảng 30.000 binh sĩ từ các nước phương Tây tham gia, với nội dung diễn tập bao gồm điều động lực lượng, vận chuyển thương binh và phòng thủ trước một "cuộc xâm nhập giả định" từ Nga. Hoạt động chủ yếu diễn ra tại Biển Barents và trên lãnh thổ Na Uy.

Theo trang tin Sohu, mục tiêu của các cuộc tập trận này là phô diễn "sức mạnh phương Tây" nhằm gửi thông điệp răn đe tới Nga, để Moscow "hiểu rõ họ đang đối mặt với ai".

Tuy nhiên, thay vì tỏ ra nhượng bộ, Nga đã đưa ra phản ứng cứng rắn. Đúng thời điểm lực lượng NATO triển khai tại Biển Barents, Moscow điều động tàu ngầm tên lửa hành trình Kazan tới khu vực này. Nhưng đó vẫn chưa phải điều khiến phương Tây lo ngại nhất.

Tên lửa Oniks khai hỏa. Ảnh: Missile Threat

Sự chú ý thực sự dồn vào thời điểm Nga phóng tên lửa hành trình Oniks. Khi những quả tên lửa này rời bệ phóng, phía NATO không thể xác định mục tiêu mà chúng hướng tới, tạo nên yếu tố bất ngờ lớn.

Cuối cùng, Oniks đã đánh trúng mục tiêu giả định – một tàu chiến. Những hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố được đánh giá là rất ấn tượng.

Tác giả bài viết nhận định rằng tàu ngầm "Kazan" là một "pháo đài trên biển" thực thụ. Con tàu này có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ, độ ồn thấp, được trang bị công nghệ hiện đại và có thể mang theo nhiều loại tên lửa như Oniks, Zircon và Kalibr.

Dù được phát triển từ thời Liên Xô, Oniks sau nhiều lần nâng cấp đã trở thành một hệ thống vũ khí hiện đại, đặc biệt hiệu quả trong tác chiến chống hạm.

Oniks nổi bật cả về tốc độ lẫn tầm bắn, có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách xa. Trong kho vũ khí của Nga, đây được coi là một trong những loại tên lửa nguy hiểm nhất.

Vì vậy, khi mệnh lệnh "khai hỏa" được đưa ra và Oniks bay lên bầu trời, đây được xem là một tín hiệu rõ ràng gửi tới NATO.

Trong lúc liên minh tiến hành tập trận gần biên giới Nga, Moscow cho thấy họ vẫn sở hữu đầy đủ năng lực để răn đe và đáp trả. Nếu NATO có hành động leo thang hoặc khiêu khích, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng.