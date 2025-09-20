Bọ cánh cứng trong tã nhập khẩu đe dọa ngành ngũ cốc Australia

Một con bọ cánh cứng Khapra và ấu trùng của nó trên hạt gạo (Ảnh: iStock)

Bộ Nông nghiệp Australia ngày 18/9 cho biết đã phát hiện ấu trùng bọ khapra trong các sản phẩm tã bày bán tại siêu thị trên toàn quốc. Đây là loài côn trùng nâu nhỏ, dài tối đa 3 mm, ấu trùng dài khoảng 4,5 mm, màu vàng nâu và có lông, thường tấn công lương thực dự trữ, khiến thực phẩm bị hư hỏng.

Bộ trưởng Nông nghiệp Julie Collins cho biết các ấu trùng được phát hiện trong container vận chuyển. Đến nay, khoảng 1.500 thùng trong tổng số 2.000 thùng tã bị ảnh hưởng đã được thu hồi, song vẫn còn một số đang lưu hành. Bà nhấn mạnh cần đảm bảo xử lý triệt để để loài bọ này không lan rộng.

Bộ Nông nghiệp Australia coi bọ khapra là mối đe dọa lớn nhất đối với ngành ngũ cốc trị giá 18 tỷ AUD (12 tỷ USD) của nước này. Nếu loài này xuất hiện trong nước, các đối tác thương mại có thể ngừng nhập khẩu hàng hóa, gây thiệt hại nghiêm trọng. Chủ tịch Hiệp hội Nông dân bang New South Wales Xavier Martin cảnh báo tác động của bọ khapra có thể "tương đương một đợt bùng phát dịch lở mồm long móng".

Ấu trùng bọ được phát hiện trong sản phẩm tã Little One's Ultra Dry Nappy Pants Walker Size 5, chỉ phân phối tại hệ thống siêu thị Woolworths. Woolworths cho biết đã gỡ toàn bộ sản phẩm chưa bán ra khỏi kệ, đồng thời khuyến cáo khách hàng niêm phong tã đã mua và liên hệ cơ quan chức năng.

Nhà cung cấp Ontex (Bỉ) cho biết chưa rõ nguồn gốc của ấu trùng và không có bằng chứng cho thấy chúng xuất hiện trong quá trình sản xuất. Hoạt động tại nhà máy và kho hàng của công ty tại Sydney đã bị tạm dừng để kiểm tra.

Bọ khapra có nguồn gốc từ Ấn Độ, hiện đã lan sang nhiều nước ở châu Á, châu Phi và châu Âu. Australia - một trong những quốc gia xuất khẩu lượng lớn lúa mì, lúa mạch và cao lương - vẫn đang nỗ lực ngăn chặn nguy cơ loài côn trùng này xâm nhập.

(Theo Reuters)