BMW R 12 S chính thức mở bán tại Việt Nam với giá niêm yết 789 triệu đồng. Mẫu mô tô café racer này được phát triển trên nền tảng BMW R 12 nineT.

BMW Motorrad lần đầu tiên phân phối R 12 S thuộc dòng Heritage tại thị trường trong nước. Mẫu xe lấy cảm hứng từ BMW R 90 S, mẫu mô tô thể thao ra đời năm 1973. Năm 1976, R 90 S giành chiến thắng phân hạng tại giải Production TT trên đảo Man. Cũng trong năm này, mẫu xe về nhất tại giải đua Daytona 200 ở Mỹ.

BMW R 12 S có giá bán từ 789 triệu đồng. Ảnh: BMW Motorrad

BMW R 12 S tái hiện thiết kế café racer thập niên 1970

Thiết kế của R 12 S gợi lại phong cách mô tô thể thao thập niên 1970. Cụ thể, phần đầu xe có ốp quây gắn trên tay lái, được thiết kế kéo dài về phía trước. Đi cùng là kính chắn gió tối màu và cụm đèn pha LED dạng tròn.

Thân xe được phủ màu sơn cam Lava Orange Metallic nổi bật. Theo BMW, màu sơn này lấy cảm hứng từ sắc Daytona Orange trên R 90 S. Bên cạnh đó, yên đơn có đường chỉ khâu tương phản màu cam. Phuộc trước và ghi-đông được sơn màu đen. Ngoài ra, xe có cụm đồng hồ đôi dạng tròn và logo chữ S màu đỏ trên hộp gió.

Các chi tiết đáng chú ý trên BMW R 12 S. Ảnh: BMW Motorrad

Điểm khác biệt của BMW R 12 S nằm ở các trang bị Option 719 tích hợp sẵn từ nhà máy. Cụ thể, xe sử dụng vành nan hoa Classic II màu bạc. Đi kèm là gói Billet Pack Shadow và Shadow II. Gói này gồm nắp che cuộn đánh lửa, cụm gác chân và gương gắn đầu ghi-đông. Các chi tiết được gia công CNC từ nhôm nguyên khối với bề mặt anode hóa màu đen. Theo hãng, sự kết hợp với màu cam của thân xe tạo hiệu ứng thị giác ba chiều.

Động cơ Boxer 1.170 cc và trang bị trên BMW R 12 S

BMW R 12 S hoàn toàn mới sử dụng động cơ Boxer hai xi-lanh, dung tích 1.170 cc. Động cơ được làm mát bằng không khí và dầu. Khối động cơ cho công suất tối đa 109 mã lực tại 7.000 vòng/phút. Đồng thời, mô-men xoắn cực đại đạt 115 Nm tại 6.500 vòng/phút. Xe dùng hộp số 6 cấp, truyền động cuối bằng trục các-đăng. Theo BMW, tốc độ tối đa của xe đạt 215 km/h.

Người lái có thể chọn một trong ba chế độ lái Rain, Road và Dynamic. Nhờ đó, đặc tính vận hành được điều chỉnh theo điều kiện mặt đường và phong cách lái. Thêm vào đó, xe có hệ thống kiểm soát lực kéo DTC và kiểm soát phanh động cơ.

BMW R 12 S được bảo hành 3 năm không giới hạn km. Ảnh: BMW Motorrad

Về khung gầm, BMW R 12 S dùng khung dạng ống. Hệ thống treo gồm phuộc trước hành trình ngược đường kính 45 mm và giảm xóc sau với càng Paralever. Ở phía trước, xe dùng phanh đĩa kép 310 mm với kẹp phanh 4 piston. Ở phía sau, xe dùng phanh đĩa đơn 265 mm. Hệ thống chống bó cứng phanh là loại BMW Motorrad Integral ABS Pro.

Xe có chiều cao yên 795 mm, bình xăng 16 lít và trọng lượng 220 kg khi đổ đầy nhiên liệu. Bên cạnh đó, BMW R 12 S có đèn pha thích ứng Headlight Pro và tính năng khởi động không cần chìa Keyless Ride. Ngoài ra, gói Comfort Package gồm hỗ trợ khởi hành ngang dốc, sang số nhanh, sưởi tay lái và kiểm soát hành trình.