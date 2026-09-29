BMW 3 Series mới chốt lịch ra mắt ngày mai: Thay đổi thiết kế, nâng cấp động cơ mạnh nhất từ trước đến nay, có thứ khiến dân chơi Việt mê mẩn

Tính năng Drift Moment sẽ được BMW "mở khóa" vào năm 2027 thông qua bản cập nhật phần mềm.

BMW 3 Series mới chốt ngày ra mắt

Vào ngày mai 30/9, BMW 3 Series thế hệ thứ 8 (mã G50) sẽ chính thức ra mắt toàn cầu. Mẫu xe mới mang đến sự thay đổi mạnh mẽ về thiết kế ngoại thất và nội thất. Đáng chú ý, kiểu dáng của xe kế thừa rất nhiều yếu tố từ mẫu xe điện BMW i3.

BMW 3 Series mới sẽ ra mắt vào ngày mai. Ảnh: BMW

Dù có diện mạo tương đồng, BMW không tạo ra hai phiên bản giống hệt nhau. BMW 3 Series và BMW i3 được phát triển hoàn toàn riêng biệt. Các bản động cơ đốt trong tiếp tục sử dụng kiến trúc gầm bệ CLAR truyền thống. Trong khi đó, mẫu xe điện lại được xây dựng trên nền tảng Neue Klasse hoàn toàn mới.

Đồng thời, nội thất của 3 Series mới cũng được thiết kế theo khuynh hướng tinh giản tối đa. Cc nút bấm điều khiển vật lý sẽ bị cắt giảm bớt. Thay vào đó, mọi tính năng sẽ tập trung hiển thị qua những cụm màn hình lớn. Theo logic, không gian của dòng 3 Series sẽ chật chội hơn chiếc BMW i3. Nguyên nhân do sàn xe vẫn gồ lên chứa trục truyền động và ống xả. Do đó, người ngồi phía sau khó trải nghiệm được không gian sàn bằng phẳng tuyệt đối.

Sức mạnh động cơ và định hướng sản xuất của BMW

Tại sự kiện này, phiên bản BMW M3 mạnh mẽ nhất sẽ chưa được giới thiệu ngay lập tức. Bù lại, hãng xe tung ra mẫu BMW M350 xDrive hiệu năng cao để thay thế dòng M340i. Đáng chú ý, xe sở hữu khối động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng với sức mạnh 443 mã lực, mô-men xoắn cực đại khoảng 580 Nm.

Đặc biệt, đây là mẫu BMW 3 Series dòng M Performance đầu tiên có chế độ drift. Tính năng độc đáo này được giới thiệu với tên gọi chính thức là hệ thống Drift Moment. Người lái dễ dàng kích hoạt tính năng qua một thao tác trên màn hình trung tâm. Khi đó, hệ thống xDrive sẽ chuyển toàn bộ sức mạnh động cơ xuống trục bánh sau. Trang bị này kết hợp mượt mà với vi sai M Sport và hệ thống cân bằng điện tử.

Tuy nhiên, chế độ dẫn động của BMW này sẽ chưa thể sử dụng ở thời điểm bán ra. Thay vào đó, BMW sẽ mở khóa bằng bản cập nhật phần mềm vào năm 2027. Ngoài ra, tất cả các mẫu 3 Series 6 xi-lanh khác sẽ ngừng sản xuất, ngoại trừ M3. Vì vậy, phiên bản M340d động cơ diesel ở châu Âu đã chính thức bị khai tử.

Địa điểm sản xuất 3 Series thế hệ mới sẽ được thay đổi. Ảnh: BMW

Ở phân khúc thấp, BMW dự kiến dùng động cơ xăng 4 xi-lanh kết hợp hệ thống hybrid. Mặt khác, tương lai của động cơ diesel đang trở nên vô cùng mù mịt. Thêm nữa, trang bị hộp số sàn nhiều khả năng cũng sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn. Tuy nhiên, chiếc BMW M3 thế hệ tiếp theo có thể chỉ trang bị số tay. Hơn thế, một biến thể wagon với mã nội bộ G51 dự kiến sẽ sớm trình làng.

Cuối cùng, dòng BMW 3 Series mới sẽ dùng vật liệu tái chế cho 1/4 cấu tạo của xe. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên dòng xe này không sản xuất tại nhà máy Munich. Thay vào đó, dây chuyền sẽ chuyển sang nhà máy mới tại vùng Dingolfing. Dù vậy, mẫu xe i3 vẫn được coi là thành viên của gia đình 3 Series. Do đó, hãng xe BMW về cơ bản không phá vỡ những truyền thống lâu đời.