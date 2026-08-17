BMP-1 'lột xác toàn diện' khi được quốc gia thuộc khối NATO nối lại sản xuất

Công ty STV Machinery của Slovakia đã sản xuất 2 thân xe chiến đấu bộ binh BMP-1 mới, cho thấy sức sống trường tồn của phương tiện này.

Công ty STV Machinery đang chuẩn bị sản xuất hàng loạt phần thân vỏ bọc thép mới cho xe chiến đấu bộ binh (IFV) BMP-1. Theo trang Future Army, dự kiến 12 thân xe đầu tiên sẽ hoàn thành vào năm 2026 - 2027.

Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đã hoàn thành 2 chiếc đầu tiên. Nguyên mẫu thứ nhất dùng cho việc lắp ráp cuối cùng và thử nghiệm vũ khí, còn nguyên mẫu thứ hai được sử dụng cho các bài kiểm tra vật lý và tải trọng.

STV Machinery nằm trong khuôn viên tổ hợp công nghiệp quốc phòng ZŤS cũ ở Dubnica nad Váhom. Vào thời kỳ Tiệp Khắc, xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và BMP-2 của Liên Xô đã được sản xuất tại đây.

Việc phát triển thân xe mới bắt đầu vào năm 2024 theo yêu cầu của Công ty STV thuộc Cộng hòa Séc. Để triển khai dự án, công ty đã số hóa hoàn toàn thiết kế, chuẩn bị tài liệu sản xuất mới và phát triển thiết bị hàn.

Việc sản xuất thân xe chiến đấu bộ binh BMP-1 mới được thực hiện bởi công ty STV Machinery của Slovakia.

Khung xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới được chế tạo dựa trên thiết kế BMP-1, đây là chiếc IFV vẫn được sử dụng rộng rãi trên thế giới, nhưng được điều chỉnh cho phù hợp với các yêu cầu hiện đại.

Nhà sản xuất dự định sử dụng các vật liệu hiện đại được dùng trong nhiều loại xe chiến đấu bọc thép của phương Tây để tạo ra phiên bản BMP-1 nâng cấp đặc biệt nhất.

“Hiện tại chúng tôi đang tích cực chuẩn bị cho việc sản xuất hàng loạt 12 chiếc BMP-1 thế hệ mới đầu tiên”, ông Pavel Beran, Giám đốc các dự án đặc biệt tại Công ty STV Machinery cho biết.

Cơ sở này cũng phát triển các loại thiết giáp với nhiều tùy chọn hệ thống truyền động khác nhau. Khách hàng có thể lựa chọn giữa nhiều loại động cơ, bao gồm cả thiết bị được sản xuất tại phương Tây.

Đồng thời, Công ty STV Machinery không tiết lộ thông tin về khách hàng tiềm năng cho các sản phẩm mới của mình. Theo ông Beran, họ giữ kín chi tiết về đối tác cụ thể và các điều khoản hợp đồng vì lý do an ninh cũng như bí mật thương mại.

Trước đó ấn phẩm Militarnyi cho biết Công ty STV Machinery của Slovakia đã nhận được đơn đặt hàng đầu tiên từ một khách hàng nước ngoài cho việc sản xuất hàng loạt khung gầm xe chiến đấu bộ binh BMP-1, nhưng vẫn chưa rõ đối tác cụ thể.