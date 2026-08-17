Tên lửa diệt máy bay Nga "trùng sinh" thành tên lửa phòng thủ của châu Âu: Chuyện hiếm có

Việc biến một tên lửa diệt máy bay thành đạn đánh chặn tên lửa đạn đạo là bài toán kỹ thuật đầy thách thức.

Phòng thủ châu Âu bằng thứ có nguồn gốc từ Nga

Tái sinh từ dòng tên lửa phòng không 5V55 (thường gọi là "555") ra đời từ thời Xô Viết, dự án đạn đánh chặn FP-7.X do công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine phát triển đang trở thành tâm điểm của một liên minh phòng thủ tên lửa Châu Âu.

Ngày 13/7/2026 tại Paris, Ukraine cùng 9 quốc gia Châu Âu gồm Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Anh đã chính thức tuyên bố thành lập liên minh nhằm hợp lực tạo ra một lá chắn tên lửa đạn đạo chung.

Từng được xuất xưởng tại nhà máy Vizar gần Zhytomyr để trang bị cho tổ hợp S-300P với nhiệm vụ diệt máy bay và tên lửa hành trình, nền tảng 5V55 nay được tái sinh với vai trò hoàn toàn mới: đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Thay vì thiết kế một quả tên lửa hoàn toàn mới từ con số 0, việc tận dụng bản thiết kế đã qua kiểm chứng và dây chuyền gia công sẵn có tại nhà máy Vizar giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển và tối ưu hóa chi phí.

Dòng đạn đánh chặn mới mang ký hiệu FP-7.X (gọi tắt là FP-7) có chiều dài 7,25 m và đường kính thân 0,53 m, sở hữu kích thước đồ sộ tiệm cận với dòng 48N6 hạng nặng thuộc gia tộc S-300 hơn là các loại đạn đánh chặn nhỏ gọn như Patriot PAC-3 của Mỹ.

Việc biến một tên lửa diệt máy bay thành đạn đánh chặn tên lửa đạn đạo là bài toán kỹ thuật đầy thách thức, bởi đầu đạn tên lửa đạn đạo lao xuống với góc dựng đứng và tốc độ lên tới 2.000 m/s, khiến thời gian can thiệp chỉ vỏn vẹn trong vài chục giây.

Chiến lược của Fire Point là giữ nguyên khung thân, động cơ và đặc tính động học của thế hệ trước để đạt tốc độ từ 1.500 đến 2.000 m/s, tầm bắn tối đa 200 km và trần bay 25 km. Với trần bay 25 km, hệ thống chỉ đảm nhận vai trò lá chắn tầng thấp, tiêu diệt mục tiêu ở giai đoạn cuối của quỹ đạo chứ không có tham vọng đánh chặn ngoài tầng khí quyển.

Bình cũ rượu mới

Nâng cấp mang tính cách mạng nhất trên FP-7.X nằm ở "bộ não" của quả tên lửa. Đầu dò radar thế hệ cũ bị loại bỏ hoàn toàn, thay thế bằng đầu tự dẫn hồng ngoại do tập đoàn Diehl Defense của Đức sản xuất.

Do đầu đạn tên lửa đạn đạo ma sát với khí quyển tỏa ra nhiệt lượng cực lớn, mắt thần hồng ngoại sẽ dễ dàng khóa chặt mục tiêu trên nền tầng bình lưu lạnh giá, giải quyết triệt để các rắc rối dẫn đường bằng radar ở cự ly gần.

Về cơ chế tiêu diệt, FP-7.X vẫn giữ lại đầu nổ mảnh trọng lượng khoảng 150 kg để phá hủy mục tiêu bằng sóng xung kích và mảnh văng. CEO Irina Terekh của Fire Point xác nhận phiên bản đầu tiên chưa áp dụng công nghệ đánh chặn động năng "hit-to-kill" (va chạm trực tiếp) hay vành động cơ vi điều hướng như dòng Patriot PAC-3 MSE.

Việc chỉ dựa vào cánh lái khí động học khiến khả năng đổi hướng cực gấp ở những giây cuối của FP-7.X kém hơn, nhưng đây là bước đi đã định sẵn nhằm ưu tiên một cấu hình đơn giản, giá rẻ trước khi nâng cấp lên phiên bản phức tạp hơn.

Chính hạn chế về động năng đã định hình nên tư duy tác chiến kinh tế của FP-7.X: không hướng tới sự đắt đỏ "mỗi mục tiêu một tên lửa" mà tập trung vào sản xuất đại trà với sản lượng dự kiến ít nhất 2.000 đạn mỗi năm.

Mặc dù xác suất trúng đích của từng quả đạn có thể thấp hơn do sử dụng đầu nổ mảnh, nhưng việc phóng cùng lúc nhiều đạn giá rẻ sẽ bù đắp lại điểm yếu này.

Mỗi quả đạn FP-7.X dự kiến có giá khoảng 700.000 USD (thậm chí dưới 1 triệu Euro cho giai đoạn sản xuất hàng loạt), rẻ hơn rất nhiều so với mức 3,8 triệu USD của một quả PAC-3 MSE. Vì vậy, FP-7.X không hất cẳng Patriot mà đóng vai trò mảnh ghép bổ sung hoàn hảo, dùng đạn giá rẻ để che chắn diện rộng cho các đô thị, sân bay, kho tàng, còn đạn Patriot đắt đỏ sẽ dành riêng cho các mục tiêu hiểm hóc nhất.

Hệ thống phòng thủ tích hợp đạn FP-7.X có tên gọi là Freya, được thiết kế theo kiến trúc mở nhằm lấp đầy các khoảng trống công nghệ mà Ukraine còn thiếu.

Fire Point giữ vai trò nhà thầu chính chịu trách nhiệm sản xuất đạn và bệ phóng, trong khi các đối tác phương Tây cung cấp các thành phần then chốt còn lại. Ngoài Diehl Defense cung cấp đầu dò hồng ngoại, tập đoàn Hensoldt của Đức đã xác nhận cung cấp đài radar TRML-4D, đồng thời tổ hợp được thiết kế để tích hợp thẳng vào mạng lưới phòng không NATO qua chuẩn Link 16.

Dù phần cơ khí do Fire Point đảm nhận đã sẵn sàng bấm nút sản xuất hàng loạt, rào cản kỹ thuật lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở nguồn cung, độ chính xác và khả năng tích hợp của bộ phận đầu dò nhập khẩu. Thêm vào đó, việc kết nối radar, trạm chỉ huy và phần mềm từ nhiều quốc gia thành một khối thống nhất bảo đảm an ninh mạng cũng là một bài toán hóc búa đối với kiến trúc mở của Freya.

Xét về tiến độ, các tuyên bố từ nhà sản xuất cần được bóc tách rõ ràng. Việc thử nghiệm bắn chặn thực tế một mục tiêu đạn đạo được lên kế hoạch vào cuối năm 2026, trong khi mẫu thử nghiệm hoàn chỉnh đầu tiên dự kiến sẵn sàng vào nửa đầu năm 2027.

Cột mốc hoàn thiện toàn bộ hệ thống "trong vòng 12 tháng" mang đậm màu sắc tuyên bố hơn là lịch trình kỹ thuật thực tế, bởi để có một hệ thống sẵn sàng chiến đấu còn đòi hỏi quá trình kiểm định khắt khe theo chuẩn NATO, tinh chỉnh thuật toán và xây dựng chuỗi hậu cần.

Tính đến giữa năm 2026, đạn FP-7.X mới dừng lại ở các bài thử nghiệm bay có điều khiển. Mặc dù còn nhiều thách thức tích hợp ở phía trước, sự kết hợp giữa nền tảng cơ khí Liên Xô và công nghệ điện tử Phương Tây trong dự án Freya vẫn mở ra một hướng đi đầy hứa hẹn cho bài toán phòng thủ tên lửa giá rẻ của Châu Âu.



