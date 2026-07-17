Bliksem EXO sẽ diệt Oreshnik trước tầng khí quyển

Châu Âu đang phát triển tên lửa đánh chặn ngoài tầng khí quyển Bliksem EXO, nhằm đối phó với tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga.

Theo giới truyền thông châu Âu, Liên minh châu Âu dự định tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ tên lửa của mình, bao gồm cả việc phát triển một tên lửa đánh chặn có khả năng tấn công các mục tiêu trong không gian, ngăn chặn chúng trước khi xâm nhập vào bầu khí quyển trái đất.

Ngày 14/7/2026, 5 công ty quốc phòng châu Âu đã ký một thỏa thuận sơ bộ (bản ghi nhớ ý định) cho dự án Bliksem EXO, trong đó dự kiến phát triển một loại tên lửa đánh chặn ngoài khí quyển cùng tên, được thiết kế để phá hủy các tên lửa đạn đạo tầm trung (1.000 đến 3.000km) và tầm xa (3.000 đến 5.500km) ở giai đoạn giữa hành trình bay của chúng.

Liên minh các nhà sản xuất nêu rõ mục tiêu chính của sản phẩm mới là các tên lửa tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Oreshnik với nhiều đầu đạn có khả năng dẫn đường độc lập và chuyển hướng trên đường bay.

Loại vũ khí phòng không mới này được thiết kế để phòng thủ ở tầng cao, dự kiến sẽ sử dụng phương pháp va chạm động năng trực tiếp (đâm va), thay vì kích nổ đầu đạn gần mục tiêu.

Tuy nhiên, các đặc tính hiệu suất chính của sản phẩm đầy hứa hẹn này, chẳng hạn như tốc độ, độ cao đánh chặn, vùng tác chiến và kích thước mục tiêu vẫn chưa được xác định.

Là một phần của liên doanh, MBDA Deutschland sẽ phát triển tên lửa đẩy nhiên liệu rắn, thùng chứa vận chuyển và phóng, cùng với bệ phóng trên mặt đất; công ty Safran sẽ cung cấp đầu dò và thiết bị điều khiển và dẫn đường; Thales sẽ cung cấp một bộ thiết bị cảm biến, từ hệ thống cảnh báo sớm đến hệ thống theo dõi và điều khiển hỏa lực; Airbus sẽ tạo ra bộ phần mềm quản lý tác chiến, hệ thống liên lạc và hệ thống điều khiển chiến đấu; Destinus (thuộc sở hữu của cựu doanh nhân Nga Vladimir Kokorich) là nhà thầu chính, chịu trách nhiệm tích hợp hệ thống tổng thể.

Các cảm biến bên ngoài dự kiến sẽ phát hiện việc phóng tên lửa của đối phương và ước tính quỹ đạo của nó, hệ thống điều khiển hỏa lực sẽ tính toán vùng tiêu diệt, còn tầng đẩy sẽ tăng tốc tên lửa đánh chặn, đẩy nó ra khỏi khí quyển. Sau khi đầu đạn tách ra, bộ phận tìm kiếm mục tiêu sẽ khóa mục tiêu và sử dụng các động cơ đẩy nhỏ để điều chỉnh hướng đi trước khi va chạm.

Liên minh các nhà phát triển cũng chưa tiết lộ số lượng tầng đẩy, loại hệ thống đẩy và bộ phận tìm kiếm mục tiêu, trọng lượng của hệ thống, hoặc các chi tiết khác.

Công việc thiết kế chung dự kiến sẽ bắt đầu sớm nhất vào tháng 8/2026. Các cuộc thử nghiệm tên lửa đánh chặn đầu tiên trong không gian được lên kế hoạch vào năm 2027.

Mục tiêu chính của dự án là lấp đầy "tầng trên" còn trống của hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu như một phần của sáng kiến “Lá chắn Bầu trời châu Âu”.