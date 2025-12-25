"Bình Tinh ký giấy xong gọi tôi nói: Em không chịu được nữa rồi"

Thời gian qua, nghệ sĩ Bình Tinh bị nhiều người chỉ trích một cách vô cớ sau khi chồng cô là ca sĩ Nhật Minh xác nhận thông tin chính thức ly hôn. Phía Bình Tinh cũng lên tiếng khẳng định vợ chồng ly hôn trong văn minh nhưng vẫn không tránh được dư luận trái chiều.



Bích Trâm

Mới đây, diễn viên Bích Trâm vợ diễn viên Linh Tý con dâu nghệ sĩ Linh Tâm đã lên tiếng chia sẻ về tình trạng của Bình Tinh hiện tại.

Cô nói: "Bình Tinh là một nghệ sĩ chính thống nên không thể lên mạng xã hội cãi qua cãi lại với người ta dù đang chịu nhiều oan ức. Bản thân tôi cũng có kêu gọi một vài anh em lên tiếng ủng hộ Bình Tinh trong giai đoạn khó khăn này".

Theo Bích Trâm, Bình Tinh cũng có nỗi sợ riêng nhưng hiện tại cô đã vượt qua và tìm đến pháp luật bảo vệ trước nhiều thông tin sai lệch: "Trong lòng Bình Tinh có một nỗi khổ nếu Bình Tinh lên tiếng sẽ có nhiều kẻ chờ chực để tấn công Bình Tinh, tấn công luôn cả đoàn Huỳnh Long với biết bao con người.

Nhưng Bình Tinh đã nhịn quá rồi và tức nước vỡ bờ, chỉ cần một giọt nước cũng làm tràn ly nên bây giờ Bình Tinh không sợ nữa. Hồi chiều Bình Tinh đã tới công an để ký giấy tờ thưa kiện những kẻ đã bôi nhọ mình.

Bình Tinh

Vừa ký xong giấy tờ là Bình Tin gọi cho tôi luôn, bảo rằng: "Em không chịu được nữa rồi... Em sợ em nói ra thì đoàn Huỳnh Long bị ảnh hưởng còn biết bao cô chú lớn tuổi khó khăn chỉ trông vào đoàn Huỳnh Long". Nói thẳng ra, cả đoàn Huỳnh Long biết bao con người trông cậy vào Bình Tinh, giờ có chuyện gì là họ trắng tay", Bích Trâm nói. Trước đó, Bình Tinh cũng chia sẻ thông tin và hình ảnh đơn tố cáo những người bôi nhọ mình lên công an.

Nghệ sĩ Bình Tinh là gương mặt tiêu biểu, người giữ lửa tâm huyết cho đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long – một trong những đoàn nghệ thuật lừng lẫy tại miền Nam một thời. Là con nhà nòi, con gái cố nghệ sĩ Đức Lợi và Bạch Mai, cô mang trong mình dòng máu nghệ thuật thuần khiết và trách nhiệm nặng nề của một "hậu duệ" đời thứ ba. Với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng giọng ca ngọt ngào, Bình Tinh luôn tỏa sáng qua các vai diễn từ trung thần đến các nữ tướng oai phong.

Không chỉ dừng lại ở vai trò biểu diễn, cô còn là "đầu tàu" vực dậy đoàn Huỳnh Long sau nhiều biến cố, nỗ lực đưa cải lương tuồng cổ tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ.