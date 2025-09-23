HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bình “kiểm” nói bị trầm cảm, không nhớ phạm tội ra sao

HÀ NGUYỄN - TRẦN THÁI |

Tại tòa, Bình “kiểm” thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khẳng định cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội.

Ngày 23-9, TAND Khu vực 7 – TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Phạm Đức Bình (SN 1970, ngụ TP HCM, còn gọi là Bình "kiểm") cùng nhiều đồng phạm.

Bình “kiểm” nói bị trầm cảm, không nhớ phạm tội ra sao- Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ tháng 6 đến đầu tháng 10-2024, Bình "kiểm", Nguyễn Tuấn An, Chu Văn Hoàng Anh, Huỳnh Hoàng Vũ (tức Vũ Mèo) cùng các đồng phạm khác đã thực hiện nhiều hành vi phạm pháp, gồm: mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; không tố giác tội phạm; tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng.

Bình “kiểm” nói bị trầm cảm, không nhớ phạm tội ra sao- Ảnh 2.

Bị cáo Phạm Đức Bình tại toà

Tại tòa, bị cáo Bình "kiểm" thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khẳng định cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố đúng người, đúng tội. 

Về hành vi mua bán vũ khí quân dụng qua biên giới và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bị cáo xác nhận không bị oan. Tuy nhiên, khi được hỏi chi tiết về một số tình tiết, Bình cho rằng do bản thân mắc bệnh trầm cảm nên không thể nhớ rõ mọi việc.

CLIP: Phiên xét xử Bình "kiểm" ngày 23-9 

Trong vụ án này, Bình "kiểm" bị truy tố về hai tội danh: "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", quy định tại điểm b, g, h khoản 2 Điều 304 Bộ Luật Hình sự. Đây là khung hình phạt áp dụng đối với các trường hợp phạm tội có tổ chức, tái phạm nguy hiểm hoặc liên quan số lượng lớn vũ khí quân dụng. Với khung này, bị cáo có thể đối diện mức án từ 5 năm đến 12 năm tù.

Ập vào karaoke Ruby, công an bắt khẩn cấp 5 thiếu nữ
Tags

vũ khí quân dụng

VKSND tối cao

Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

tàng trữ trái phép vũ khí

Nguyễn Tuấn An

Phạm Đức Bình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại