Ập vào karaoke Ruby, công an bắt khẩn cấp 5 thiếu nữ

Công an xã Quảng Oai (TP Hà Nội) mới đây cho biết đã triệt phá thành công tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Ruby, thôn Thanh Lũng, xã Quảng Oai.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an xác định quán karaoke Ruby có nhiều biểu hiện phức tạp liên quan đến tàng trữ, sử dụng ma túy. Tiến hành kiểm tra hành chính vào ngày 28/8, Công an phát hiện 5 nữ tiếp viên gồm L.T.N. (SN 2004), P.M.P. (SN 2004), G.T.S. (SN 2005, cùng trú tại Tuyên Quang), H.T.T. (SN 2007, trú tại Phú Thọ) và H.H.L. (SN 2006, trú tại Sơn La) có biểu hiện nghi vấn.

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả 5 đối tượng đều dương tính với ma túy tổng hợp dạng ketamine.

Hiện trường vụ bắt giữ. Ảnh: Thùy An/Người đưa tin

Mở rộng điều tra, Công an xã Quảng Oai đã triệu tập H.T.T. (SN 1998, trú tại Thái Nguyên) và Q.P.T. (SN 1992, trú tại xã Quảng Oai, Hà Nội) – là chủ cơ sở karaoke Ruby – để làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng thường xuyên tổ chức sử dụng ma túy tại phòng trọ và trong các phòng VIP 101, 103 cũng như phòng chứa đồ của quán karaoke Ruby. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ 15 túi ma túy dạng ketamine và MDMA.

Từ các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Công an xã Quảng Oai phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ các đối tượng L.T.N., P.M.P., G.T.S., H.T.T., H.H.L. và H.T.T. về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Chủ cơ sở karaoke Ruby, Q.P.T., cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Quảng Oai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.