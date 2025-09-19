Bắt tạm giam Nguyễn Quang Cảnh sinh năm 1982

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 17/9 đã thực hiện Quyết định số 13/2025/HSPT-QĐBTG của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh bắt và tạm giam đối với bị cáo Nguyễn Quang Cảnh, sinh năm 1982. Bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử phúc thẩm xử phạt 1 năm 9 tháng tù về tội "Đánh Bạc" theo khoản 1, khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Cán bộ Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: CA Bắc Ninh

Trước đó, ngày 6/1/2025, tại nhà ở của mình thuộc thôn Tứ, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (nay là thôn Tứ, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh), tổ công tác Công an huyện Hiệp Hòa phối hợp với Công an xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa bắt quả tang bị cáo Nguyễn Quang Cảnh đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức tổng hợp số lô, số đề đã bán cho người chơi thắng, thua bằng tiền, quy định chơi dựa trên kết quả giải xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày.

Ngày 10/9/ 2025, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Quang Cảnh và đồng phạm do có kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Quang Cảnh, Trần Văn Thanh, Trần Văn Biện tại Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2025/HSST ngày 19/6/2025 của Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (nay là Tòa án nhân dân khu vực 2 - Bắc Ninh).

Ảnh bị cáo Nguyễn Quang Cảnh bị áp giải đi thi hành án. Ảnh: CA Bắc Ninh

Bị cáo Nguyễn Quang Cảnh bị tạm giữ từ ngày 6/1/2025 đến ngày 15/1/2025. Bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (Bị cáo vắng mặt tại phiên toà đến lần thứ hai không có lý do).

Để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật và tính răn đe, Hội đồng xét xử quyết định bắt bị cáo tạm giam để đảm bảo thi hành án theo quy định.