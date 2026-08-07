Bình Anh Vlog: Khi hai vợ chồng cùng theo đuổi nghề sáng tạo nội dung

Không ít người biết đến Bình Anh Vlog qua những video xoay quanh cuộc sống gia đình, những chuyến du lịch hay các khoảnh khắc đời thường được ghi lại bằng góc nhìn gần gũi.

Đằng sau kênh nội dung này là hai vợ chồng Nguyễn Thế Bình và Phạm Nguyệt Anh, cùng đồng hành trong công việc sáng tạo nội dung số từ năm 2021. Thay vì mỗi người theo đuổi một công việc riêng, cả hai lựa chọn cùng xây dựng một thương hiệu cá nhân chung, cùng phát triển kênh và chia sẻ những câu chuyện của gia đình đến với khán giả.

Theo chia sẻ của Bình Anh Vlog, việc hai vợ chồng cùng làm sáng tạo nội dung mang lại khá nhiều thuận lợi. Bởi cả hai đều hiểu rõ quy trình sản xuất một video, từ khâu lên ý tưởng, viết kịch bản, chuẩn bị bối cảnh, quay hình, dựng hậu kỳ cho đến trao đổi với các đối tác. Khi làm việc cùng nhau, mọi ý tưởng đều có thể được góp ý và điều chỉnh ngay từ đầu, giúp quá trình sản xuất trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Không chỉ hỗ trợ trong công việc, việc cùng theo đuổi một nghề còn giúp cả hai thấu hiểu áp lực của nhau. Đằng sau mỗi video chỉ vài chục giây hay vài phút là rất nhiều thời gian chuẩn bị. Có những ngày phải quay liên tục từ sáng đến tối, có những video phải ghi hình nhiều lần mới đạt được kết quả như mong muốn. Ngoài việc duy trì lịch đăng tải đều đặn, hai vợ chồng cũng luôn phải cập nhật xu hướng mới và tìm kiếm những ý tưởng khác biệt để nội dung giữ được sự mới mẻ.

Tuy nhiên, giống như nhiều cặp đôi cùng làm việc, việc bất đồng quan điểm là điều khó tránh khỏi. Có những lúc cả hai không thống nhất về kịch bản, cách thể hiện hay góc quay của một video. Theo Bình Anh Vlog, những cuộc trao đổi hoặc tranh luận trong quá trình làm việc diễn ra khá thường xuyên, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là tạo ra sản phẩm chất lượng hơn. Sau mỗi lần góp ý, cả hai đều cố gắng lắng nghe và tìm ra phương án phù hợp thay vì giữ quan điểm cá nhân.

Một trong những điều được khán giả yêu thích ở Bình Anh Vlog là cách hai vợ chồng lựa chọn khai thác những câu chuyện rất đời thường. Thay vì xây dựng những tình huống quá cầu kỳ, phần lớn nội dung đều xuất phát từ chính cuộc sống hằng ngày của gia đình, từ những chuyến đi, việc chăm sóc con, những câu chuyện hài hước trong hôn nhân hay các khoảnh khắc giản dị giữa các thành viên. Chính sự tự nhiên này đã giúp nhiều video nhận được sự đồng cảm và tương tác tích cực từ người xem.

Trong hành trình phát triển, một dấu mốc đáng nhớ của Nguyễn Thế Bình và Phạm Nguyệt Anh là cùng xuất hiện trên chương trình truyền hình "Vợ chồng son". Tại đây, hai vợ chồng đã chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ, quá trình yêu nhau, xây dựng gia đình cũng như những trải nghiệm sau khi kết hôn. Những câu chuyện được kể bằng sự chân thành, mộc mạc đã giúp khán giả hiểu thêm về cuộc sống của cặp đôi phía sau những video trên mạng xã hội.

Song song với việc xây dựng nội dung, Bình Anh Vlog cũng có cơ hội hợp tác với nhiều thương hiệu trong các lĩnh vực như gia đình, mẹ và bé, làm đẹp, du lịch, đồ gia dụng, tài chính và phong cách sống. Theo chia sẻ của hai vợ chồng, hành trình này bắt đầu từ những chiến dịch cùng các doanh nghiệp nhỏ. Khi kênh dần phát triển và lượng người theo dõi ngày càng mở rộng, cả hai tiếp tục đồng hành cùng nhiều thương hiệu trong và ngoài nước ở các dự án có quy mô lớn hơn.

Dù hợp tác với nhiều nhãn hàng, Bình Anh Vlog cho biết tiêu chí mà cả hai luôn ưu tiên là lựa chọn những sản phẩm phù hợp với hình ảnh của kênh và có sự gắn kết với cuộc sống hằng ngày. Thay vì quảng bá theo cách gượng ép, hai vợ chồng thường cố gắng lồng ghép sản phẩm vào những tình huống tự nhiên để người xem dễ tiếp nhận hơn. Đây cũng là cách giúp các nội dung quảng cáo vẫn giữ được màu sắc riêng của kênh.

Trong thời gian gần đây, khi chuẩn bị chào đón thành viên mới trong gia đình, Bình Anh Vlog tiếp tục chia sẻ nhiều nội dung về hành trình mang thai, chăm sóc sức khỏe mẹ bầu, chuẩn bị đồ sơ sinh cũng như những chuyến du lịch của gia đình trước khi em bé chào đời. Những video này nhận được nhiều sự quan tâm bởi sự gần gũi và phản ánh đúng những trải nghiệm thực tế mà nhiều gia đình trẻ đang trải qua.

Đối với Nguyễn Thế Bình và Phạm Nguyệt Anh, sáng tạo nội dung không chỉ là một công việc mà còn là hành trình lưu giữ những cột mốc của gia đình. Qua từng video, hai vợ chồng mong muốn mang đến những câu chuyện tích cực, những khoảnh khắc giản dị nhưng chân thật để khán giả có thể tìm thấy sự đồng cảm. Trong thời gian tới, Bình Anh Vlog cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào chất lượng nội dung, mở rộng các chủ đề về gia đình, du lịch và cuộc sống, đồng thời đồng hành cùng những thương hiệu phù hợp nhằm mang đến nhiều giá trị hơn cho cộng đồng người theo dõi.