Bill Gates xin lỗi

Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho hay trong một cuộc họp nội bộ đầy kịch tính vừa diễn ra, Bill Gates đã chính thức lên tiếng xin lỗi đội ngũ nhân viên tại Quỹ Gates Foundation. Nhà sáng lập Microsoft thừa nhận mình đã phạm phải những sai lầm gây ảnh hưởng xấu đến tổ chức từ thiện này, đồng thời khẳng định bản thân không tham gia vào các tội ác của Epstein.

Sai lầm

Không còn là những lời phủ nhận mơ hồ, nhà sáng lập Microsoft thừa nhận việc kết giao với tỷ phú bê bối Jeffrey Epstein là "sai lầm khổng lồ", một sai lầm đã trực tiếp phủ bóng đen lên uy tín của tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới.

Cú sốc lớn nhất không chỉ nằm ở mối quan hệ công việc. Theo các bản ghi âm từ cuộc họp nội bộ do WSJ xác nhận, Bill Gates đã trực tiếp thừa nhận hai mối quan hệ ngoài luồng với những phụ nữ Nga, thông tin mà Epstein từng nắm giữ như một quân bài để đe dọa vị tỷ phú.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng những người này không liên quan đến các nạn nhân của Epstein.

"Tôi đã không làm gì bất hợp pháp. Tôi cũng không chứng kiến điều gì bất hợp pháp," nhà sáng lập Microsoft nói.

Tỷ phú Bill Gates giải thích về các hình ảnh trong hồ sơ Epstein vừa được công bố gần đây, vốn hiển thị ông cùng với những phụ nữ đã bị che mặt, rằng đó là những bức ảnh mà Epstein yêu cầu ông chụp cùng các trợ lý của hắn sau các cuộc họp.

"Để làm rõ, tôi chưa bao giờ dành thời gian cho các nạn nhân hay những người phụ nữ xung quanh hắn," Bill Gates khẳng định.

"Việc dành thời gian cho Epstein và đưa các giám đốc điều hành của Quỹ Gates Foundation vào các cuộc gặp với kẻ phạm tội này là một sai lầm khổng lồ," tỷ phú của Microsoft nói. "Tôi xin lỗi những người khác đã bị lôi kéo vào chuyện này vì sai lầm mà tôi đã gây ra."

Bill Gates bắt đầu gặp gỡ Epstein từ năm 2011, thời điểm mà gã tài phiệt này đã phải ngồi tù. Lý do mà Gates đưa ra là sự kỳ vọng vào khả năng huy động vốn của Epstein cho các mục tiêu y tế toàn cầu.

Theo những gì nhà sáng lập nối, ông có biết về một "vụ việc kéo dài 18 tháng" khiến Epstein bị hạn chế đi lại nhưng thừa nhận đã không kiểm tra kỹ lưỡng lý lịch của tên tội phạm này. Đáng chú ý, Gates vẫn tiếp tục gặp gỡ Epstein ngay cả sau khi vợ ông lúc bấy giờ là bà Melinda French Gates bày tỏ sự lo ngại vào năm 2013.

"Việc hiểu biết thêm những thông tin mới hiện nay khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn gấp trăm lần, không chỉ về những tội ác của hắn trong quá khứ, mà cả những hành vi xấu xa sau đó", Bill Gates nói với các nhân viên.

Nhắc về vợ cũ, ông nói thêm: "Phải công nhận rằng, cô ấy luôn có thái độ hoài nghi về vụ Epstein này."

Nhà sáng lập Microsoft cũng thừa nhận ông tiếp tục gặp Epstein cho đến hết năm 2014, từng bay trên chuyên cơ riêng cùng Epstein và dành thời gian với hắn tại Đức, Pháp, New York và Washington.

"Tôi chưa bao giờ ở lại qua đêm," ông nói, hoặc đến thăm hòn đảo của Epstein.

Theo những gì được tiết lộ trong cuộc họp, Bill Gates cho biết Epstein thường "kể về những mối quan hệ thân thiết mà hắn có với rất nhiều tỷ phú, đặc biệt là các tỷ phú tại Wall Street," và hứa hẹn rằng hắn có thể giúp gây quỹ cho các mục tiêu như y tế toàn cầu.

Vị tỷ phú nhà Microsoft này thừa nhận vì Epstein có những nhân vật danh tiếng khác tại các cuộc gặp này, nên điều đó "khiến tôi dễ dàng cảm thấy đây là một tình huống bình thường."

Đồng thời, Bill Gates cũng nhận ra rằng việc kết giao với mình đã giúp kẻ phạm tội này lợi dụng đánh bóng danh tiếng.

Hệ lụy

Theo nội dung cuộc họp, Bill Gates thừa nhận rằng mối liên hệ giữa ông với Epstein cùng những email mới được tiết lộ từ hồ sơ của Bộ Tư pháp đã phủ bóng đen lên Quỹ Gates Foundation và uy tín của tổ chức.

"Điều này chắc chắn trái ngược với các giá trị và mục tiêu của Quỹ," ông nói. "Và công việc của chúng ta vốn rất nhạy cảm về mặt danh tiếng. Ý tôi là, mọi người có thể chọn làm việc với chúng ta hoặc không."

Người phát biểu của Quỹ Gates Foundation cho biết Gates tổ chức các buổi họp nội bộ hai lần một năm và ông đã "nói chuyện một cách thẳng thắn, giải đáp chi tiết một số câu hỏi và chịu trách nhiệm về hành động của mình."

Trong số các email mới được tiết lộ, có hai tin nhắn Epstein tự gửi cho chính mình vào tháng 7/2013, có vẻ là bản nháp thư từ chức của Boris Nikolic, người khi đó là cố vấn khoa học của Gates. Email thứ hai đề cập đến một "tranh chấp hôn nhân" của Gates và nói rằng tác giả đã tạo điều kiện cho các "cuộc hẹn hò bất chính."

Tại buổi họp, Gates đã cởi mở về cuộc sống cá nhân của mình: "Tôi đã có những mối quan hệ ngoài luồng, một với một vận động viên chơi bài Bridge người Nga gặp tôi tại các sự kiện thi đấu, và một với một nhà vật lý hạt nhân người Nga mà tôi gặp thông qua các hoạt động kinh doanh.”

Nhà vật lý hạt nhân này từng làm việc tại một trong những công ty của Gates, dù không rõ vụ ngoại tình diễn ra khi cô ta còn là nhân viên của ông hay không.

Nhà sáng lập Microsoft cho hay ông Nikolic, người thân cận với cả Gates và Epstein, đã biết về những vụ việc này và kể cho Epstein nghe.

Tờ Journal trước đó vào đầu tháng này đã đưa tin rằng Epstein đã can thiệp vào các cuộc đàm phán liên quan đến việc Nikolic rời khỏi văn phòng riêng của Gates và đưa ra những cáo buộc về việc Gates ngoại tình khi sắp xếp thỏa thuận rời đi.

Trong một tuyên bố, Nikolic trước đó nói với tờ WSJ rằng các email tháng 7/2013 "không được viết thay mặt tôi hoặc theo yêu cầu của tôi."

Trước đó, tờ WSJ cũng đưa tin vào năm 2023 rằng Gates đã ngoại tình với nữ vận động viên bài Bridge người Nga và Epstein sau đó dường như đã sử dụng thông tin này để đe dọa ông. Tỷ phú nhà Microsoft đã gặp người phụ nữ này vào khoảng năm 2010 khi cô ta ngoài 20 tuổi.

Sau đó Epstein gặp cô vào năm 2013 và đã trả tiền cho người phụ nữ này tham gia một khóa học lập trình phần mềm. Vào năm 2017, Epstein đã gửi email cho Gates yêu cầu hoàn lại tiền cho khóa học đó.

Trong một email gửi cho Nikolic ngày 4/7/2013, Epstein viết: "Bill có nguy cơ đi từ người giàu nhất thành kẻ đạo đức giả lớn nhất, Melinda sẽ trở thành trò cười, các cam kết đóng góp sẽ biến mất."

Epstein tiếp tục nêu tên hai người phụ nữ mà Gates đã ngoại tình, nói rằng họ "có nguy cơ trở thành tâm điểm chấn động chỉ sau một đêm."

Theo những gì thừa nhận, BillGates khẳng định trong buổi họp rằng năm 2014 là năm cuối cùng ông gặp Epstein, mặc dù sau đó vẫn có một số "vấn đề phụ" mà Epstein đưa ra.

"Sau đó hắn vẫn tiếp tục gửi email cho tôi," Gates nói và cho biết thêm rằng ông đã không phản hồi.

