Bill Gates tiên đoán bất ngờ về thế giới 20 năm tới, chỉ thẳng 3 thách thức đối với tiến bộ nhân loại

Viết trong một bài đăng trên blog ngày 9/1, tỷ phú Bill Gates lưu ý rằng thế giới đang phải đối diện với nhiều mối lo ngại như biến đổi khí hậu, sức khoẻ con người, tình trạng nghèo đói và những ảnh hưởng do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra.

Tuy nhiên, Bill Gates cũng nhấn mạnh rằng thế giới đã trở nên tốt đẹp hơn nhiều so với thời điểm ông sinh ra từ 70 năm trước, đặc biệt là nhờ những đổi mới trong công nghệ và y tế.

Bill Gates tin rằng những điều kiện này sẽ tiếp tục được cải thiện trong 20 năm tới, đặc biệt là khi AI thúc đẩy những tiến bộ mới. “Tôi vẫn là một người lạc quan bởi vì tôi thấy những gì mà sự đổi mới được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo sẽ mang lại”, ông viết.

Song, vị tỷ phú này cũng đặt ra ba câu hỏi cần lưu ý, vì có thể quyết định “quỹ đạo tiến bộ của thế giới”.

1. Một thế giới ngày càng giàu có hơn có làm gia tăng lòng hào phóng với những người cần được giúp đỡ?

Theo một báo cáo do Quỹ Gates công bố hồi tháng 12, số ca tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn thế giới dự kiến sẽ tăng khoảng 200.000 ca vào năm 2025. Đây là lần đầu tiên con số này tăng trong 25 năm.

Ông cho biết con số dự kiến này là điều khiến ông buồn nhất về sự tiến bộ của thế giới. Ông liên hệ vấn đề này với việc cắt giảm viện trợ toàn cầu của các chính phủ hàng đầu thế giới, bao gồm Mỹ.

Bill Gates viết rằng mức sống toàn cầu được cải thiện ra sao phụ thuộc một phần vào các quốc gia và cá nhân giàu có như ông. Cam kết đóng góp một phần khả năng của họ có thể giúp cho người cần và giảm bất bình đẳng toàn thế giới.

2. Liệu thế giới có ưu tiên mở rộng quy mô với những đổi mới nhằm cải thiện bất bình đẳng?

Sự lạc quan của Bill Gates được củng cố bởi niềm tin của ông vào sức mạnh của công nghệ, để tạo ra những đột phá mới trong điều trị y tế. Ông chỉ ra những tiến bộ nhờ AI trong nghiên cứu bệnh Alzheimer, ung thư và các cuộc khủng hoảng sức khỏe mà các nước đang phát triển vẫn phải đối mặt, từ sốt rét đến suy dinh dưỡng. Bill Gates cũng ủng hộ việc sử dụng AI để cải thiện giáo dục ở Mỹ và nước ngoài.

Trong bài đăng trên blog của mình, Bill Gates cũng liên kết các vấn đề môi trường với sự bình đẳng toàn cầu. Ông viết rằng biến đổi khí hậu có thể “cùng với nghèo đói và bệnh truyền nhiễm gây ra đau khổ to lớn, đặc biệt là đối với những người nghèo nhất thế giới”.

Mặc dù từng gây tranh cãi với lập luận rằng một số khoản tài trợ nghiên cứu chống biến đổi khí hậu nên được chuyển hướng sang các vấn đề như nghèo đói và chăm sóc sức khoẻ, Bill Gates cho biết ông vẫn có kế hoạch đầu tư và đóng góp “nhiều hơn bao giờ hết” cho công tác khí hậu trong những năm tới.

3. Liệu con người có thể giảm thiểu những gián đoạn tiêu cực do AI gây ra khi tốc độ phát triển ngày một nhan?

Dù lạc quan về AI, Bill Gates cũng viết về những rủi ro của công nghệ này và việc chủ động tránh những kịch bản xấu. Ông nêu ra hai thách thức cụ thể trong 20 năm tới: khả năng AI bị các đối tượng xấu lợi dụng và tác động đối với thị trường việc làm.

Ông viết thêm rằng các chính phủ trên thế giới và ngành công nghệ sẽ phải “thận trọng trong cách thức phát triển, quản lý và triển khai công nghệ này”.

Bill Gates tin rằng con người có thể sử dụng công nghệ theo cách có lợi cho tất cả mọi người. Vì ông tin con người có khả năng lường trước và chuẩn bị cho vấn đề. Thứ hai là con người có lòng quan tâm đến nhau. Ông nhắc rằng lịch sử không thiếu những ví dụ về việc con người đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

“Hai phẩm chất tầm nhìn xa và sự quan tâm là điều mang lại cho tôi hy vọng khi năm mới bắt đầu. Chừng nào chúng ta còn tiếp tục phát huy những khả năng đó, tôi tin rằng những năm tới có thể là những năm tiến bộ thực sự”, Bill Gates viết.

Theo CNBC