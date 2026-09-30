Biểu tình quy mô lớn khắp nước Pháp phản đối kế hoạch chi tiêu cho xã hội

Hàng loạt cuộc biểu tình quy mô lớn đã nổ ra khắp nước Pháp, trước kế hoạch của chính phủ về việc cắt giảm khoảng 56 tỷ euro chi tiêu cho xã hội.

Người biểu tình xuống đường ở Pháp, ngày 29/9/2026.

Lính cứu hỏa, nhân viên y tế, nhân viên vận tải và các công chức khác đã tham gia cuộc đình công toàn quốc vào ngày 29/9, được sự ủng hộ của tất cả các công đoàn lớn thuộc khu vực công của đất nước.

Hơn 170 cuộc tuần hành đã được lên kế hoạch trên khắp nước Pháp, với người biểu tình chặn đường và xô xát với cảnh sát ở Paris, và lính cứu hỏa đốt pháo sáng trên đỉnh Cột Tháng Bảy nổi tiếng tại Quảng trường Bastille.

Học sinh trung học Pháp cũng đụng độ với cảnh sát bên ngoài các trường học trên khắp cả nước.

Những yêu cầu của người biểu tình khá quen thuộc: Tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc và tăng ngân sách cho các dịch vụ công.

Các nhân viên khu vực công cáo buộc Chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron đã cắt giảm ngân sách và giải tán các bộ phận của họ trong nhiều năm.

Họ nhận định, tình hình của họ gần đây trở nên không thể chịu đựng được, do giá nhiên liệu tăng cao kỷ lục và tiền lương không theo kịp lạm phát.

Kể từ khi ông Macron lên nắm quyền vào năm 2017, Pháp đã tăng lương cho khu vực công thêm 5%, trong khi lạm phát lũy kế đã tăng 24% trong cùng thời kỳ.

Liên đoàn giáo viên SNUipp-FSU tuyên bố, 40% giáo viên tiểu học đang đình công, trong khi theo ước tính của chính phủ, cứ 4 lính cứu hỏa thì có 1 người bỏ việc.

Liên đoàn CGT cánh tả của Pháp mô tả các cuộc đình công trong ngày là một “ngày đen tối”, nhằm “thể hiện sự phẫn nộ thực sự của chúng ta”.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu dự kiến sẽ công bố gói cắt giảm chi tiêu trị giá 54 tỷ euro (62 tỷ USD) trong ngân sách năm 2027 vào ngày 1/10.

Ông Lecornu phủ nhận việc soạn thảo một ngân sách "thắt lưng buộc bụng", nhưng chính trị gia cánh tả Jean-Luc Melenchon, người ủng hộ các cuộc đình công, nhận định điều đó chỉ làm gia tăng bất ổn.

Ông tuyên bố sẽ hủy bỏ ngân sách và xóa nợ chính phủ, nếu đắc cử Tổng thống vào năm tới.

Tổng thống Macron, người đã phục vụ 2 nhiệm kỳ và không thể tranh cử trong cuộc bầu cử tháng Tư, hiện đang có tỷ lệ ủng hộ dưới 18%, theo một cuộc thăm dò của Ifop được công bố hồi đầu tháng này.

Mặc dù Tổng thống Pháp đã từng có tỷ lệ ủng hộ thấp hơn trong các cuộc thăm dò khác, nhưng 18% là mức thấp kỷ lục trong một cuộc khảo sát của Ifop.



