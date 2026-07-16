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Biểu tình nổ ra ở Ukraine vì bộ trưởng quốc phòng bị miễn nhiệm

Minh Hạnh
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Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở Ukraine sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov bị miễn nhiệm. Cùng lúc đó, các nghị sĩ đang chuẩn bị bỏ phiếu bầu chính phủ mới vào thời điểm quan trọng trong cuộc xung đột giữa Kiev và Mátxcơva.

Việc Tổng thống Volodymyr Zelensky cải tổ nội các lần thứ hai trong vòng một năm đã gây ra phản ứng trong công chúng, vì ông đã miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov, một chuyên gia công nghệ 35 tuổi, người đặt mục tiêu tái cấu trúc quân đội Ukraine vốn thiếu nhân lực thành một lực lượng chiến đấu hiệu quả hơn.

Người thay thế ông Fedorov trong chính phủ sắp tới được cho là Bộ trưởng Nội vụ đương nhiệm Ihor Klymenko.

Ông Fedorov đã xác nhận trên mạng xã hội X vào cuối ngày 15/7, rằng nhiệm kỳ của ông sắp kết thúc, nhưng ông Zelensky vẫn chưa bình luận công khai về động thái này.

Tổng thống Zelensky đã đề cử ông trùm năng lượng Sergii Koretskyi vào vị trí thủ tướng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov. (Ảnh: Reuters)

Ukraine hiện đang ở vị thế tốt nhất trên chiến trường kể từ cuối năm 2022, liên tục tấn công ngành dầu mỏ và hậu cần quân sự của Nga bằng máy bay không người lái.

Nhưng lực lượng Ukraine vẫn phải đối mặt với những bước tiến chậm mà chắc của Nga ở phía đông, trong bối cảnh Kiev thiếu hụt nghiêm trọng bộ binh, cũng như thiếu hệ thống phòng không khi Mátxcơva tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

“Vào những thời điểm khó khăn, ông Zelensky cư xử như một người hùng”, ông Vitalii Sych - tổng biên tập của tờ NV của Ukraine - viết. “Nhưng chúng ta không nên quên rằng, những thời điểm khó khăn đôi khi do quyết định của ông ấy gây ra”.

Ông Pavlo Yelizarov - phó chỉ huy lực lượng không quân Ukraine - tuyên bố từ chức để phản đối việc cách chức ông Fedorov, gọi đó là một sai lầm đối với nền quốc phòng Ukraine.

Tại Kiev, hơn 1.000 người biểu tình đã tập trung bên ngoài văn phòng của Tổng thống Zelensky. Cảnh tượng này gợi nhớ đến các cuộc biểu tình lớn hồi tháng 7 năm ngoái, khi làn sóng phản đối của công chúng buộc ông Zelensky phải đảo ngược một quyết định không được lòng dân liên quan đến việc tước bỏ quyền tự chủ của các cơ quan chống tham nhũng.

Người biểu tình ở Lviv ngày 16/7. (Ảnh: Reuters)

Ông Fedorov, người từng giữ chức Bộ trưởng Chuyển đổi số đầu tiên của Ukraine, được ghi nhận với thành tích trong việc cắt giảm thủ tục hành chính, thúc đẩy tác chiến bằng máy bay không người lái và theo đuổi chiến lược dựa trên dữ liệu để làm suy yếu lực lượng Nga.

Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Fedorov có được đề nghị một chức vụ khác trong chính phủ hay không.

Theo thông tin mới nhất, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Serhii Koretskyi làm thủ tướng. Trước đây, ông Koretskyi từng giữ chức Giám đốc điều hành của Naftogaz - công ty dầu khí lớn nhất Ukraine, và Ukrnafta - nhà sản xuất dầu lớn nhất Ukraine.

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