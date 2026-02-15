Biết tôi được nghỉ Tết sớm, mẹ chồng tới tận nhà nhờ một việc mà tôi làm không được, từ chối không xong!

Năm nay tôi được nghỉ sớm hơn mọi năm 3 ngày, tôi còn đang mừng vì nghĩ cuối cùng cũng có thời gian sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa cho tử tế. Đợt vừa rồi vợ chồng tôi bận quá nên còn chưa kịp đi chợ xem đào quất, chưa lau bàn thờ, tủ lạnh vẫn trống trơn. Giờ tôi được nghỉ rồi thì tôi sẽ làm những việc đó, chồng tôi vẫn phải làm tới tận 3 giờ chiều 29 Tết.

Thế mà ngay sáng hôm sau, mẹ chồng thấy tôi đi chợ sáng thì tới tận nhà ngồi nói chuyện. Bà hỏi han xem tôi được nghỉ Tết rồi à mà sáng đi chợ muộn thế? (nhà mẹ chồng và nhà tôi cùng chung ngõ, chỉ cách nhau vài trăm mét). Tôi trả lời thật thà, có gì nói nấy. Rồi bà bảo, chị dâu tôi làm công ty may, đến hết 28 Tết mới được nghỉ. 29 Tết mới được nghỉ thì lại làm cơm Tất niên và đồ cúng Giao thừa... Nhà bên đó còn chưa dọn dẹp gì, trong khi năm nào cũng đông họ hàng đến chơi chơi. Bà bảo tôi đang rảnh thì qua dọn dẹp nhà giúp chị, bà mệt nên không làm được gì.

Tôi nghe mà ngỡ ngàng, tôi nghỉ làm không có nghĩa là tôi rảnh. Tôi cũng có nhà phải lo, có con phải chăm. Tôi hỏi lại nhẹ nhàng rằng sao không nhờ anh trai chồng phụ giúp. Mẹ chồng nói đàn ông biết gì mà dọn dẹp, với lại chị dâu đi làm cả năm vất vả, mình là em thì giúp chị một chút cũng đâu mất gì.

Tôi im lặng vài giây rồi nói thật rằng nhà con còn chưa xong việc, chắc con không sang được. Tôi nghĩ mình nói rất bình thường, thế mà bà giận, bà đứng lên phẩy tay ra về, từ hôm đó là không nói không rằng với tôi. Gặp nhau trên đường, tôi chào mà bà ngoảnh mặt đi không thèm gật đầu. Ai nhìn vào cũng biết ngay mẹ chồng giận con dâu, hàng xóm bắt đầu hỏi thăm vì thấy mẹ chồng tôi bóng gió rằng thời buổi này người ta sống cá nhân lắm, ai biết nhà nấy, lại còn bảo chị dâu tôi tội nghiệp, đến 28 Tết mới được nghỉ mà chẳng ai giúp, trong khi có người nghỉ từ 25 Tết mà không dành lấy 1 ngày đỡ đần.

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà vừa buồn vừa ấm ức. Tôi đâu phải không từng giúp, năm ngoái, tôi vẫn qua phụ gói bánh chưng, rửa bát, dọn dẹp đến tận tối, nhưng năm nay thực sự tôi cũng đang nhiều việc, sao chị không thuê người ta dọn đi mà lại để mẹ chồng sang nhờ tôi? Nếu qua phụ chị một lúc thì được, đằng này chị đi vắng, bảo tôi dọn nhà chị thì lỡ mất cái gì chị lại nghi ngờ tôi thì mang tiếng.

Chồng tôi biết chuyện thì bảo thôi nếu mẹ đã nhờ thì em cố qua một buổi cho xong. Tôi hỏi lại rằng còn nhà mình thì sao, anh bảo dọn từ từ cũng được, nhà bác trưởng mới đông khách chứ nhà mình có khách đâu mà phải dọn dẹp kỹ càng quá làm gì!!!

Câu nói ấy khiến tôi chạnh lòng, hóa ra việc nhà mình có thể “từ từ”, còn việc nhà người khác thì phải ưu tiên.

Tôi không ghét chị dâu, chị ấy đi làm vất vả thật, cũng rất chăm chỉ, chưa từng tị nạnh với tôi chuyện gì. Nhưng tôi không hiểu vì sao mẹ chồng lại mặc định tôi là người phải gánh thêm phần việc nhà chị chỉ vì tôi được nghỉ sớm vài ngày.

Giờ tôi mà không sang giúp thì thế nào Tết năm nay cũng không yên ả, song qua giúp thì tôi thấy ức chế lắm, tôi nên làm thế nào đây?