HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Biệt thự triệu USD của Thu Minh và chồng tỷ phú người Hà Lan

Minh Ngọc
|

Ngoài các bất động sản tại Việt Nam, vợ chồng Thu Minh cũng từng được nhắc tới với một căn biệt thự tại Praha, Cộng hòa Séc.

Thu Minh là một trong những nữ ca sĩ có sự nghiệp nổi bật của showbiz Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô kết hôn với doanh nhân người Hà Lan Otto De Jager và có cuộc sống dư dả bên chồng cùng con trai.

Ông xã Thu Minh không thường xuyên xuất hiện trước truyền thông. Tuy nhiên, từ những năm đầu sau khi kết hôn, cuộc sống của nữ ca sĩ đã nhiều lần gây chú ý bởi những bất động sản và không gian sống sang trọng.

Biệt thự triệu USD của Thu Minh và chồng tỷ phú người Hà Lan- Ảnh 1.

Thu Minh là một trong những nữ ca sĩ có sự nghiệp nổi bật của showbiz Việt. Ảnh: FBNV

Biệt thự triệu USD của Thu Minh và chồng tỷ phú người Hà Lan- Ảnh 2.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô kết hôn với doanh nhân người Hà Lan Otto De Jager và có cuộc sống dư dả bên chồng cùng con trai. Ảnh: Tổng hợp

Một trong những cơ ngơi nổi bật nhất từng được Thu Minh hé lộ là căn biệt thự tại Nha Trang, được truyền thông gọi là biệt thự triệu USD.Năm 2020, hình ảnh căn biệt thự của gia đình Thu Minh tại Nha Trang được chia sẻ rộng rãi. Căn nhà gây ấn tượng bởi không gian rộng rãi, thiết kế mở và sự kết nối với thiên nhiên.

TIN LIÊN QUAN

Theo những hình ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ, biệt thự có 5 phòng, trong đó các không gian sinh hoạt được bố trí theo hướng thoáng đãng, tận dụng cảnh quan xung quanh. Nội thất mang phong cách hiện đại, nhưng không quá cầu kỳ, tạo cảm giác giống một căn nhà nghỉ dưỡng.

Do căn biệt thự được xây trên triền đồi, khu vực bếp, phòng ăn và không gian sinh hoạt chung được bố trí ở tầng đầu tiên. Tổng thể căn nhà sử dụng gam màu trắng, kem làm chủ đạo, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng.

Phòng khách có diện tích lớn, nổi bật với hệ thống cửa kính rộng giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên và mở ra tầm nhìn hướng biển. Căn biệt thự gồm 5 phòng, các không gian đều được bố trí hài hòa với cảnh quan xung quanh. Phòng ngủ mang phong cách đơn giản nhưng sang trọng, hướng ra bãi biển và khu vườn xanh mát. Thu Minh cùng chồng và con trai thường tới đây nghỉ ngơi, thư giãn mỗi khi có thời gian. Căn biệt thự cũng từng được nữ ca sĩ sử dụng làm bối cảnh quay MV.

Biệt thự triệu USD của Thu Minh và chồng tỷ phú người Hà Lan- Ảnh 3.

Vợ chồng Thu Minh từng khiến công chúng chú ý khi hé lộ căn biệt thự triệu USD tại Nha Trang. Ảnh: Tổng hợp

Biệt thự triệu USD của Thu Minh và chồng tỷ phú người Hà Lan- Ảnh 4.
Biệt thự triệu USD của Thu Minh và chồng tỷ phú người Hà Lan- Ảnh 5.

Căn nhà có 5 phòng, thiết kế mở, nhiều không gian xanh và được nữ ca sĩ sử dụng như nơi nghỉ dưỡng của gia đình. Ảnh: Tổng hợp

Trước khi hé lộ biệt thự tại Nha Trang, Thu Minh và chồng từng gây chú ý với không gian sống tại TP.HCM. Năm 2012, sau khi kết hôn, vợ chồng nữ ca sĩ thuê một căn hộ rộng hơn 200m² tại khách sạn InterContinental ở trung tâm TP.HCM. Mức giá được truyền thông thời điểm đó đưa tin là 200 triệu đồng/tháng. Thu Minh từng giải thích rằng hai vợ chồng lựa chọn nơi này vì an ninh tốt và thuận tiện cho công việc, trong thời gian tìm kiếm một căn hộ phù hợp để sinh sống lâu dài.

Thu Minh còn sở hữui một căn hộ cao cấp ở khu vực trung tâm quận 1, hướng ra Nhà thờ Đức Bà. Ngoài các bất động sản tại Việt Nam, vợ chồng Thu Minh cũng từng được nhắc tới với một căn biệt thự tại Praha, Cộng hòa Séc - quê hương của ông xã cô. Một số hình ảnh về không gian này từng được truyền thông chia sẻ, cho thấy căn nhà có thiết kế sang trọng và khoảng sân vườn rộng.

Biệt thự triệu USD của Thu Minh và chồng tỷ phú người Hà Lan- Ảnh 6.

Trước khi hé lộ biệt thự tại Nha Trang, Thu Minh và chồng từng gây chú ý với không gian sống tại TP.HCM. Ảnh: Tổng hợp

Biệt thự triệu USD của Thu Minh và chồng tỷ phú người Hà Lan- Ảnh 7.

Ngoài các bất động sản tại Việt Nam, vợ chồng Thu Minh cũng từng được nhắc tới với một căn biệt thự tại Praha, Cộng hòa Séc. Ảnh: Tổng hợp

Chuyện lố của Đàm Vĩnh Hưng
Tags

Thu Minh

Otto De Jager

biệt thự triệu USD

Nha Trang

Cộng Hòa Séc

sao Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

00:40
Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

01:03
Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

01:17
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

01:41
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại