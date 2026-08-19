HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Biệt thự trắng 300m2 của ca sĩ Thủy Tiên

Minh Ngọc
|

Cuối năm 2021, Công Vinh - Thuỳ Tiên quyết định xây lại căn biệt thự, cải tạo không gian.

- Ảnh 1.

Sau thời gian dài hẹn hò, Công Vinh và Thủy Tiên chính thức về chung một nhà vào tháng 11/2014, sau khoảng 5 năm gắn bó. Cặp đôi tổ chức hôn lễ vào cuối năm 2014, đánh dấu chặng đường từ tình yêu đến hôn nhân. Cũng trong năm này, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh chuyển về sinh sống tại căn biệt thự mới xây ở Quận 7, TP.HCM. Ngôi nhà có diện tích khoảng 300m², sở hữu sân vườn rộng rãi và nằm cách trung tâm thành phố khoảng 10 phút di chuyển bằng ô tô.

Đến năm 2021, cặp đôi quyết định cải tạo, làm mới không gian sống sau nhiều năm sử dụng. Chi phí nâng cấp cơ ngơi được truyền thông đưa tin khoảng 10 tỷ đồng. Trên trang cá nhân, Thủy Tiên thỉnh thoảng hé lộ một số góc trong căn nhà như phòng khách, phòng bếp hay khu vực sân vườn, khiến nhiều người chú ý.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Thủy Tiên - Công Vinh chuyển về sinh sống tại căn biệt thự mới xây ở Quận 7, TP.HCM sau khi tổ chức đám cưới. Ảnh: FBNV

- Ảnh 4.

Cuối năm 2021, cả hai quyết định xây lại căn biệt thự, cải tạo không gian. Ảnh: FBNV

Căn biệt thự của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh có diện tích khoảng 300m², được xây dựng với quy mô 3 tầng và nằm trong một khu biệt lập. Cơ ngơi gây chú ý với thiết kế hiện đại, không gian mở và khoảng sân vườn rộng, tạo cảm giác thoáng đãng cho tổng thể.

Bên trong biệt thự gồm nhiều khu vực phục vụ sinh hoạt và giải trí của gia đình như phòng khách, phòng bếp, phòng đọc sách, phòng karaoke và khu vực tập luyện. Ngôi nhà từng được giới thiệu có 5 phòng ngủ. Thủy Tiên và Công Vinh cũng tự lên ý tưởng, lựa chọn nội thất và trang trí cho tổ ấm, vì vậy không gian mang đậm dấu ấn riêng của hai vợ chồng.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Căn biệt thự của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh có diện tích khoảng 300m². Ảnh: FBNV

Phòng bếp là một trong những khu vực được Thủy Tiên chú trọng. Nữ ca sĩ từng chia sẻ cô yêu thích việc nấu ăn, pha trà và chăm sóc gia đình. Căn bếp được thiết kế theo hướng mở, đồng điệu với tổng thể màu sắc của biệt thự. Khu vực bàn ăn rộng, có thể phục vụ khoảng 10 người, đồng thời được nữ ca sĩ tận dụng để cắm hoa hoặc trưng bày những món đồ yêu thích.

TIN LIÊN QUAN

Bao quanh căn nhà là khoảng sân vườn nhiều cây xanh, hoa và rau củ. Đây cũng là khu vực gắn với nhiều hoạt động đời thường của Thủy Tiên. Nữ ca sĩ từng chia sẻ những khoảnh khắc chăm cây, thu hoạch rau, trồng hoa hay ngồi thưởng trà tại đây. Không gian xanh giúp căn biệt thự bớt cảm giác lạnh của kiến trúc hiện đại, đồng thời tạo nơi thư giãn cho các thành viên trong gia đình. Ngay cạnh khu vườn là hồ bơi, được thiết kế theo phong cách hiện đại. Khu vực này vừa tạo điểm nhấn cho ngoại thất, vừa là không gian để gia đình nghỉ ngơi, thư giãn.

- Ảnh 7.

Căn bếp được thiết kế theo hướng mở, đồng điệu với tổng thể màu sắc của biệt thự. Ảnh: FBNV

- Ảnh 8.
- Ảnh 9.
- Ảnh 10.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ những khoảnh khắc chăm cây, thu hoạch rau, trồng hoa hay ngồi thưởng trà. Ảnh: FBNV

- Ảnh 11.

Biệt thự còn có hồ bơi, được thiết kế cạnh khu vườn. Ảnh: FBNV

Ngoài căn biệt thự nói trên, Thủy Tiên và Công Vinh còn nhiều lần khiến công chúng chú ý khi sở hữu cuộc sống khá sung túc sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và thể thao.  

Bên cạnh nhà ở, cặp đôi từng được truyền thông nhắc đến với nhiều tài sản có giá trị như xe sang, bất động sản và những khoản đầu tư khác. Tuy nhiên, Thủy Tiên và Công Vinh khá kín tiếng trong việc chia sẻ cụ thể về khối tài sản cá nhân. Trên trang cá nhân, cả hai chủ yếu đăng tải những khoảnh khắc đời thường, hình ảnh gia đình và công việc thay vì phô trương cuộc sống vật chất.

- Ảnh 12.
- Ảnh 13.

Bên cạnh nhà ở, cặp đôi từng được truyền thông nhắc đến với nhiều tài sản có giá trị như xe sang, bất động sản và những khoản đầu tư khác. Ảnh: FBNV

Nam NSND đình đám làm "lễ tân gia" cho vợ mới mất, nhiều người xúc động
Tags

Thủy Tiên

sao Việt

biệt thự

Công Vinh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại