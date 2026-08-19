Biệt thự trắng 300m2 của ca sĩ Thủy Tiên

Cuối năm 2021, Công Vinh - Thuỳ Tiên quyết định xây lại căn biệt thự, cải tạo không gian.

Sau thời gian dài hẹn hò, Công Vinh và Thủy Tiên chính thức về chung một nhà vào tháng 11/2014, sau khoảng 5 năm gắn bó. Cặp đôi tổ chức hôn lễ vào cuối năm 2014, đánh dấu chặng đường từ tình yêu đến hôn nhân. Cũng trong năm này, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh chuyển về sinh sống tại căn biệt thự mới xây ở Quận 7, TP.HCM. Ngôi nhà có diện tích khoảng 300m², sở hữu sân vườn rộng rãi và nằm cách trung tâm thành phố khoảng 10 phút di chuyển bằng ô tô.

Đến năm 2021, cặp đôi quyết định cải tạo, làm mới không gian sống sau nhiều năm sử dụng. Chi phí nâng cấp cơ ngơi được truyền thông đưa tin khoảng 10 tỷ đồng. Trên trang cá nhân, Thủy Tiên thỉnh thoảng hé lộ một số góc trong căn nhà như phòng khách, phòng bếp hay khu vực sân vườn, khiến nhiều người chú ý.

Thủy Tiên - Công Vinh chuyển về sinh sống tại căn biệt thự mới xây ở Quận 7, TP.HCM sau khi tổ chức đám cưới. Ảnh: FBNV

Cuối năm 2021, cả hai quyết định xây lại căn biệt thự, cải tạo không gian. Ảnh: FBNV

Căn biệt thự của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh có diện tích khoảng 300m², được xây dựng với quy mô 3 tầng và nằm trong một khu biệt lập. Cơ ngơi gây chú ý với thiết kế hiện đại, không gian mở và khoảng sân vườn rộng, tạo cảm giác thoáng đãng cho tổng thể.

Bên trong biệt thự gồm nhiều khu vực phục vụ sinh hoạt và giải trí của gia đình như phòng khách, phòng bếp, phòng đọc sách, phòng karaoke và khu vực tập luyện. Ngôi nhà từng được giới thiệu có 5 phòng ngủ. Thủy Tiên và Công Vinh cũng tự lên ý tưởng, lựa chọn nội thất và trang trí cho tổ ấm, vì vậy không gian mang đậm dấu ấn riêng của hai vợ chồng.

Căn biệt thự của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh có diện tích khoảng 300m². Ảnh: FBNV

Phòng bếp là một trong những khu vực được Thủy Tiên chú trọng. Nữ ca sĩ từng chia sẻ cô yêu thích việc nấu ăn, pha trà và chăm sóc gia đình. Căn bếp được thiết kế theo hướng mở, đồng điệu với tổng thể màu sắc của biệt thự. Khu vực bàn ăn rộng, có thể phục vụ khoảng 10 người, đồng thời được nữ ca sĩ tận dụng để cắm hoa hoặc trưng bày những món đồ yêu thích.

Bao quanh căn nhà là khoảng sân vườn nhiều cây xanh, hoa và rau củ. Đây cũng là khu vực gắn với nhiều hoạt động đời thường của Thủy Tiên. Nữ ca sĩ từng chia sẻ những khoảnh khắc chăm cây, thu hoạch rau, trồng hoa hay ngồi thưởng trà tại đây. Không gian xanh giúp căn biệt thự bớt cảm giác lạnh của kiến trúc hiện đại, đồng thời tạo nơi thư giãn cho các thành viên trong gia đình. Ngay cạnh khu vườn là hồ bơi, được thiết kế theo phong cách hiện đại. Khu vực này vừa tạo điểm nhấn cho ngoại thất, vừa là không gian để gia đình nghỉ ngơi, thư giãn.

Căn bếp được thiết kế theo hướng mở, đồng điệu với tổng thể màu sắc của biệt thự. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ từng chia sẻ những khoảnh khắc chăm cây, thu hoạch rau, trồng hoa hay ngồi thưởng trà. Ảnh: FBNV

Biệt thự còn có hồ bơi, được thiết kế cạnh khu vườn. Ảnh: FBNV

Ngoài căn biệt thự nói trên, Thủy Tiên và Công Vinh còn nhiều lần khiến công chúng chú ý khi sở hữu cuộc sống khá sung túc sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và thể thao.

Bên cạnh nhà ở, cặp đôi từng được truyền thông nhắc đến với nhiều tài sản có giá trị như xe sang, bất động sản và những khoản đầu tư khác. Tuy nhiên, Thủy Tiên và Công Vinh khá kín tiếng trong việc chia sẻ cụ thể về khối tài sản cá nhân. Trên trang cá nhân, cả hai chủ yếu đăng tải những khoảnh khắc đời thường, hình ảnh gia đình và công việc thay vì phô trương cuộc sống vật chất.