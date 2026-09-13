Biệt thự màu trắng ở khu nhà giàu của David Beckham và Victoria Beckham

Tọa lạc tại khu nhà giàu ở London, tổ ấm của cặp vợ chồng nổi tiếng vừa mang nét cổ điển vừa đáp ứng cuộc sống hiện đại của gia đình đông người.

David Beckham và Victoria Beckham đang sống cùng các con trong một dinh thự nằm tại Holland Park, khu vực giàu có bậc nhất phía Tây London. Căn nhà được cặp đôi mua vào năm 2013 với giá ước tính 31,5 triệu bảng Anh (khoảng 1100 tỷ đồng), sau đó họ tiếp tục chi hơn 8 triệu bảng Anh (khoảng 280 tỷ đồng) để cải tạo trước khi chuyển vào ở năm 2016. Với diện tích khoảng 836m² và cấu trúc nhiều tầng, đây được xem là một trong những bất động sản đáng chú ý của gia đình Beckham.

Căn nhà có 4 tầng với 6 phòng ngủ, cùng hàng loạt tiện ích như hồ bơi trong nhà, hầm rượu, phòng gym và thậm chí cả một sàn diễn thời trang phục vụ nhu cầu riêng của Victoria.

Ngay từ lối vào, căn nhà đã tạo cảm giác sang trọng nhưng không quá phô trương. Những bậc thang lát đá cẩm thạch đen trắng dẫn tới sảnh lớn, nơi Victoria nhiều lần chụp ảnh. Các mái vòm tròn trong hành lang tạo sự mềm mại cho tổng thể, trong khi cầu thang mang vẻ giản dị hơn. Cách sử dụng màu đơn sắc kết hợp các chi tiết kiến trúc cổ giúp căn nhà giữ được nét đặc trưng của một dinh thự London lâu đời sau quá trình cải tạo.

Phòng bếp là một trong những không gian nổi bật nhất. Căn phòng mang phong cách baroque với sàn gỗ mộc, hệ tủ màu trầm và mặt bàn bằng đá cẩm thạch xám. Đảo bếp lớn nằm ở trung tâm, đi cùng hệ thống thiết bị hiện đại. Những chiếc nồi, chảo được treo phía trên tạo cảm giác gần gũi, khiến căn bếp dù đắt đỏ vẫn giữ được không khí của một gia đình thường xuyên sử dụng. David Beckham cũng đặc biệt yêu thích việc nấu ăn tại đây. Trong loạt phim tài liệu Beckham, cựu danh thủ từng đùa rằng chiếc bếp 6 vùng nấu luôn sạch bóng vì anh tự tay vệ sinh rất kỹ, dù không chắc Victoria có thực sự đánh giá cao điều đó.

Nội thất trong nhà được David và Victoria kết hợp theo cách khá đa dạng, thay vì chỉ theo một phong cách cố định. Bên cạnh những bộ sofa tông màu trung tính còn có bàn ăn góc cạnh, bàn phụ mang hình dáng thân cây cùng nhiều món đồ nội thất có thiết kế độc đáo. Phòng gym cũng được đầu tư đầy đủ với máy chạy bộ, máy tập elip, ghế tập, khu vực nâng tạ và một mảng tường lớn bằng gương. Phần trần kẻ sọc cùng nhiều cửa sổ giúp không gian bớt nặng nề và đón được nhiều ánh sáng tự nhiên.

Không gian được Victoria chú ý nhất là phòng thay đồ. Căn phòng rộng đến mức có thể dễ dàng bị nhầm với một phòng ngủ khác, được bố trí hàng dài tủ màu trắng và một chiếc đèn chùm lớn ở trung tâm. Đây cũng là nơi nhà thiết kế thời trang thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chuẩn bị trang phục trên mạng xã hội.

Bên ngoài, khu vườn mang vẻ yên tĩnh và riêng tư hơn hẳn nội thất bên trong. Cổng sắt cổ kiểu Anh màu đen với mái che dẫn vào một lối đi dài lát đá đen trắng, hướng thẳng tới cửa chính cùng tông màu. Phía sau nhà là khoảng sân rộng, thảm cỏ và khu vườn nhiều cây xanh, xen kẽ những mảng hoa đang nở. Hàng rào xanh phủ dây leo bao quanh khuôn viên tạo cảm giác như một khu vườn bước ra từ truyện cổ tích. Victoria từng dựng một bể bơi phao cho các con tại sân sau, cho thấy dù sở hữu một dinh thự trị giá hàng nghìn tỷ đồng, gia đình Beckham vẫn dành nhiều không gian cho những sinh hoạt đời thường.

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô, căn nhà còn phản ánh khá rõ gu sống của David và Victoria Beckham. Những đường nét cổ điển được giữ lại, trong khi nội thất và các tiện ích hiện đại được bố trí để phục vụ cuộc sống của một gia đình đông người. Từ phòng bếp, phòng tập đến khu vườn phía sau, mọi không gian đều mang dấu ấn riêng của gia đình Beckham và tạo nên một tổ ấm vừa sang trọng vừa có cảm giác gần gũi.