Không gian sống của "cặp đôi vàng" trong showbiz Việt gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thu Trang và Tiến Luật là một trong những cặp đôi đình đám của showbiz Việt. Chính thức về chung nhà vào năm 2011, đến nay cả hai đã có hơn một thập kỷ gắn bó, đồng hành trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Ở độ tuổi ngoài 40, vợ chồng Thu Trang đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên con trai và hai cô công chúa song sinh, trong khi sự nghiệp của cả hai ngày càng khởi sắc. Thay vì lựa chọn nhịp sống nhộn nhịp giữa trung tâm đô thị, gia đình Thu Trang - Tiến Luật chọn sinh sống trong một cơ ngơi bề thế tại ngoại ô TP.HCM. Biệt thự của gia đình được thiết kế theo phong cách hiện đại, đầu tư nhiều tiện nghi với các khu vực sinh hoạt chung rộng rãi, thoáng đãng và không gian riêng tư dành cho vợ chồng nam nghệ sĩ. Từng góc trong nhà đều được Thu Trang - Tiến Luật chăm chút chỉn chu, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình 3 thế hệ, vừa mang đến cảm giác thoải mái, gần gũi.

Biệt thự của Thu Trang - Tiến Luật được thiết kế với quy mô 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, gây ấn tượng bởi kiến trúc hiện đại cùng không gian rộng rãi, bề thế. Qua những hình ảnh và video được hai vợ chồng chia sẻ trên mạng xã hội, cơ ngơi càng khiến dân tình trầm trồ bởi cách bài trí chỉn chu, tiện nghi và khung cảnh yên bình khi tọa lạc ở khu vực ngoại ô TP.HCM. Đặc biệt, bên trong biệt thự còn có cả khu vực hồ bơi riêng, mang đến không gian thư giãn chẳng khác gì một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ.

Đây là nơi sinh sống của gia đình Thu Trang - Tiến Luật cùng con trai và ông bà. Vì có nhiều thế hệ cùng chung sống, căn nhà được tính toán thiết kế để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chung lẫn sự riêng tư của từng thành viên. Các khu vực như phòng khách, phòng ăn, sân thượng và hồ bơi đều được đầu tư diện tích rộng rãi, tạo điều kiện để cả gia đình quây quần, sum họp mỗi ngày. Trong khi đó, tầng 3 được dành làm không gian riêng của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, đảm bảo sự thoải mái và riêng tư cho cặp đôi.

Phòng khách

Phòng khách trong biệt thự ngoại ô của Thu Trang - Tiến Luật gây ấn tượng với thiết kế thông tầng, tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng và có chiều sâu cho không gian. Khu vực này được bố trí bộ sofa lớn màu đen làm điểm nhấn, hài hòa với tổng thể nội thất sử dụng bảng màu trung tính như trắng, đen, xám và be. Cách phối màu tiết chế giúp căn phòng toát lên vẻ hiện đại, sang trọng mà không tạo cảm giác nặng nề. Đặc biệt, hệ thống cửa kính lớn được thiết kế nhằm tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên, giúp phòng khách luôn sáng sủa và kết nối với cảnh quan bên ngoài. Không gian càng thêm nổi bật nhờ chiếc đèn chùm trang trí ấn tượng cùng thiết kế cầu thang uốn lượn mềm mại.

Phòng bếp và khu vực ăn uống

Mỗi góc trong biệt thự của Thu Trang - Tiến Luật đều được đầu tư chỉn chu, vừa đẹp mắt vừa đề cao tính tiện nghi. Khu vực bếp sở hữu diện tích rộng rãi, được trang bị hệ thống nội thất hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu nấu nướng và sinh hoạt hằng ngày của gia đình. Bên cạnh hệ tủ bếp và các thiết bị cần thiết, đảo bếp cũng được bố trí khéo léo, vừa tăng thêm không gian sơ chế thực phẩm vừa tạo điểm nhấn cho tổng thể. Vị trí bàn ăn hướng thẳng ra khu vực hồ bơi, kết hợp với hệ cửa kính lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra bên ngoài. Nhờ cách bố trí này, khu vực ăn uống không chỉ sang trọng, thoáng đãng mà còn mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu trong mỗi bữa ăn.

Phòng ngủ

Không gian phòng ngủ của Thu Trang - Tiến Luật được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng, đồng điệu với tổng thể kiến trúc biệt thự. Căn phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi và thư giãn của hai vợ chồng. Ngoài giường ngủ và tivi, cặp đôi còn bố trí thêm bộ sofa riêng, tạo thành một góc tiếp khách mini ngay trong phòng. Cách sắp xếp này giúp không gian trở nên đa năng hơn, nơi vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật có thể xem phim, đọc sách hoặc thư giãn mà không cần di chuyển sang khu vực khác. Bên cạnh đó, phòng ngủ còn được tích hợp hệ tủ lưu trữ dành riêng cho trang sức, phụ kiện và các vật dụng cá nhân. Những món nội thất được lựa chọn đồng bộ, vừa đảm bảo công năng vừa giữ cho căn phòng luôn gọn gàng, ngăn nắp. Không quá cầu kỳ trong cách trang trí, không gian vẫn toát lên vẻ tiện nghi và đẳng cấp.

Phòng tắm

Khi thiết kế nhà, phòng tắm thường là một trong những khu vực được gia chủ chú trọng đầu tư, và biệt thự của Thu Trang - Tiến Luật cũng không ngoại lệ. Cặp đôi dành diện tích khá rộng cho không gian này, bố trí bồn tắm hiện đại cùng hệ thống thiết bị và tiện nghi cao cấp. Gam trắng được lựa chọn làm chủ đạo, kết hợp với các chi tiết vân đá tạo nên vẻ đẹp thanh lịch, sạch sẽ nhưng vẫn toát lên sự sang trọng. Đây là một trong những khu vực Thu Trang ưng nhất trong nhà.

Sân thượng

Ngoài hồ bơi, biệt thự của Thu Trang - Tiến Luật còn có một góc chill riêng trên sân thượng với diện tích rộng rãi, thoáng đãng. Tại đây, cặp đôi bố trí nhiều chậu cây xanh, tạo thêm khoảng xanh thư giãn giữa không gian sống. Một bộ bàn ghế gỗ cũng được đặt khéo léo để thuận tiện cho việc ngồi nghỉ ngơi, uống trà hay trò chuyện. Với không gian mở, thoáng gió và ngập sắc xanh, sân thượng trở thành địa điểm lý tưởng để hai vợ chồng tận hưởng những phút giây thư thái, tạm rời xa nhịp sống bận rộn.