Hộ dân kiên quyết từ chối bồi thường

Khoảng năm 2008, cùng với sự phát triển kinh tế, thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) dần bước vào giai đoạn cải tạo mạnh mẽ: cao ốc mọc lên dày đặc, các khu dân cư cũ lần lượt bị tháo dỡ. Khi ấy, đất đai đồng nghĩa với lợi ích kinh tế lớn, còn tái định cư trở thành cơ hội đổi đời cho nhiều gia đình.

Trong dự án giải tỏa ở 1 khu dân cư, sau khi phương án bồi thường được công bố, hầu hết cư dân nơi đó đều chấp nhận rời đi vì thấy mức đền bù hợp lý. Việc giải tỏa diễn ra thuận lợi và gần như hoàn tất.

Tuy nhiên, lúc này 1 hộ gia đình lại quyết liệt đối đầu với chủ đầu tư. Ngôi nhà của họ nằm ở vị trí then chốt, đúng ngay trung tâm dự án, ảnh hưởng lớn đến cả công trình. Ban đầu, mức giá bồi thường được đưa ra là 5 triệu NDT (khoảng 18,5 tỷ đồng) nhưng chủ nhà thẳng thừng từ chối với lý do “quá ít”. Doanh nghiệp tiếp tục nâng lên 8 triệu NDT (khoảng 29,6 tỷ đồng), thậm chí trả đến 10 triệu NDT (khoảng 37 tỷ đồng), song gia đình này vẫn không chấp nhận.

Theo gia chủ, căn nhà của họ nằm ở vị trí vàng, được coi là vô giá, dưới 300 triệu NDT (khoảng 1,110 tỷ đồng) thì tuyệt đối không bàn. Mức giá này khiến chủ đầu tư sửng sốt. Cần biết rằng, vào thời điểm đó, giá nhà ở Thâm Quyến tuy cao, nhưng mức bồi thường giải tỏa tại các khu vực này thường chỉ dao động quanh vài triệu, 10 triệu NDT đã là giá kịch trần. Thế nhưng, chủ hộ lại khăng khăng cho rằng sự phát triển của Thâm Quyến sẽ khiến giá trị khu đất tăng vọt và 300 triệu NDT mới là “mức giá hợp lý”.

Dĩ nhiên, doanh nghiệp bất động sản không thể dễ dàng nhượng bộ. Bởi mức 300 triệu NDT không chỉ khiến chi phí dự án đội lên, mà còn có nguy cơ tạo hiệu ứng dây chuyền, khiến các hộ khác đòi tăng giá theo. Vì vậy, quá trình thương lượng giữa hai bên nhanh chóng rơi vào bế tắc.

Ngôi nhà trong vụ việc

Nhiều lần thương thuyết không thành

Từ năm 2008 đến 2010, phía chủ đầu tư nhiều lần tìm đến thương lượng. Nhưng gia đình này vẫn giữ thái độ cứng rắn, khẳng định: “Chúng tôi không thiếu tiền, chỉ chấp nhận mức bồi thường hợp lý được thị trường công nhận.”

Trước tình thế đó, doanh nghiệp buộc phải tạm dừng dự án tháo dỡ, đồng thời tính đến phương án giải quyết bằng con đường pháp lý.

Tuy nhiên, giấy tờ sở hữu nhà đất của gia đình này hoàn toàn hợp pháp, diện tích sử dụng cũng được cấp phép, vì vậy chủ đầu tư không có lý do để cưỡng chế. Sau nhiều vòng tranh chấp pháp lý, doanh nghiệp không những không thể thúc đẩy dự án giải tỏa, mà còn thiệt hại đáng kể do dự án bị đình trệ.

Trước tình thế đó, chủ đầu tư buộc phải thay đổi chiến lược. Họ chọn cách “câu giờ”, tin rằng thời gian trôi qua sẽ khiến chủ hộ dần nhượng bộ. Phương án thiết kế dự án được điều chỉnh, tạm thời bỏ qua ngôi nhà này, tập trung xây dựng các tòa nhà xung quanh trước. Đến năm 2012, khu vực ấy đã mọc lên hàng loạt cao ốc hiện đại, trong khi căn nhà cũ vẫn đứng trơ trọi ngay giữa trung tâm đô thị sầm uất.

Đến năm 2016, giá nhà ở Thâm Quyến đã tăng gấp nhiều lần. Lúc này, chủ đầu tư tiến hành đánh giá lại giá trị khu đất và cho rằng có thể thử đàm phán thêm 1 lần nữa. Họ tiếp tục tìm đến gia đình này, nâng mức bồi thường lên 20 triệu NDT (khoảng 74 tỷ đồng). Thế nhưng, chủ hộ vẫn kiên quyết giữ lập trường, chỉ chấp nhận con số 300 triệu NDT.

Sự cứng rắn đó khiến chủ đầu tư hoàn toàn mất kiên nhẫn, công khai tuyên bố: “Chúng tôi không cần nữa! Muốn ở bao lâu thì ở!”

Sau này, trong các tài liệu quảng bá dự án, doanh nghiệp thậm chí làm mờ đi sự tồn tại của mảnh đất này, coi như nó chưa từng thuộc về khu vực quy hoạch.

Ngôi nhà cũ giữa đô thị sầm uất

Gia đình chủ nhà dường như cũng không mấy bận tâm. Họ vẫn tiếp tục sinh sống trong căn nhà cũ, duy trì nếp sống thường ngày. Thế nhưng, khi các tòa cao ốc xung quanh mọc lên ngày một nhiều, ngôi nhà này trở nên ngày càng lạc lõng. Những tuyến phố thương mại sầm uất, khu dân cư hiện đại và trục đường chính tấp nập đã biến căn nhà thành 1 “ốc đảo” giữa lòng đô thị.

Ảnh minh họa

Câu chuyện này thu hút sự quan tâm lớn của mạng xã hội, có người cho rằng chủ nhà quá cố chấp, cũng có người lại nhận định phía chủ đầu tư keo kiệt.

Không ít người chia sẻ rằng, với số tiền bồi thường 10 triệu NDT năm đó gia chủ đã mua được rất nhiều căn nhà khác. Nhưng bây giờ họ có chỉ 1 căn nhà cô độc giữa sự phồn hoa.

Cuối cùng, cuộc giằng co này rốt cuộc ai thắng, ai thua, e rằng chỉ có người trong cuộc mới rõ.

Theo Baidu