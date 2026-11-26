Tại phiên đấu giá chiều 25/11, biển số ô tô tỉnh Bắc Ninh 99A-999.99 có giá trúng đấu giá lên tới hơn 15 tỷ đồng.

Theo đó, phiên đấu giá biển số 99A-999.99 diễn ra vào lúc 15h cùng ngày. Biển số trên được người tham gia đấu giá trả mức giá 15 tỷ 150 triệu đồng.

Ảnh tạo bởi AI.

Trước đó, trong tháng 10/2026, 2 số biển số ngũ quý 9 (999.99) cũng được đưa ra đấu giá như: 81A-999.99 (1 tỷ 795 triệu đồng), 79A-999.99 (5 tỷ 360 triệu đồng).

Cục CSGT cho biết, trong năm 2026, Bộ Công an đã tổ chức đấu giá thành công 150.000 biển số xe, gồm hơn 50.000 biển số ô tô và 100.000 biển số mô tô, xe gắn máy; thu về 4.300 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Trong đó, các biển số ô tô trúng đấu giá cao nhất năm 2026 và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính gồm: 30B-999.99 có giá trúng đấu giá 6 tỷ 185 triệu đồng, 51L-999.99 là 4 tỷ 825 triệu đồng, 30C-999.99 là 4 tỷ 505 triệu đồng, 65A-888.88 là 4 tỷ 200 triệu đồng và 51B-999.99 là 4 tỷ 055 triệu đồng.

Đối với biển số xe máy, biển số 65AB-999.99 trúng đấu giá cao nhất 1 tỷ 598 triệu đồng; biển số 50AA-999.99 là 1 tỷ 390 triệu đồng và 99AA-999.99 là 1 tỷ 059 triệu đồng...

Hiện phiên đấu giá thứ 11 với 748.215 biển số xe được đưa ra đấu giá. Trong đó 325.335 biển số xe ô tô và 422.880 biển số xe mô tô, xe gắn máy.

Từ phiên đấu giá biển số lần thứ nhất vào tháng 9/2023 đến nay, tổng số tiền đấu giá lên tới 12.500 tỷ đồng.