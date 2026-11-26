Theo đó, phiên đấu giá biển số 99A-999.99 diễn ra vào lúc 15h cùng ngày. Biển số trên được người tham gia đấu giá trả mức giá 15 tỷ 150 triệu đồng.
Trước đó, trong tháng 10/2026, 2 số biển số ngũ quý 9 (999.99) cũng được đưa ra đấu giá như: 81A-999.99 (1 tỷ 795 triệu đồng), 79A-999.99 (5 tỷ 360 triệu đồng).
Cục CSGT cho biết, trong năm 2026, Bộ Công an đã tổ chức đấu giá thành công 150.000 biển số xe, gồm hơn 50.000 biển số ô tô và 100.000 biển số mô tô, xe gắn máy; thu về 4.300 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước.
Trong đó, các biển số ô tô trúng đấu giá cao nhất năm 2026 và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính gồm: 30B-999.99 có giá trúng đấu giá 6 tỷ 185 triệu đồng, 51L-999.99 là 4 tỷ 825 triệu đồng, 30C-999.99 là 4 tỷ 505 triệu đồng, 65A-888.88 là 4 tỷ 200 triệu đồng và 51B-999.99 là 4 tỷ 055 triệu đồng.
Đối với biển số xe máy, biển số 65AB-999.99 trúng đấu giá cao nhất 1 tỷ 598 triệu đồng; biển số 50AA-999.99 là 1 tỷ 390 triệu đồng và 99AA-999.99 là 1 tỷ 059 triệu đồng...
Hiện phiên đấu giá thứ 11 với 748.215 biển số xe được đưa ra đấu giá. Trong đó 325.335 biển số xe ô tô và 422.880 biển số xe mô tô, xe gắn máy.
Từ phiên đấu giá biển số lần thứ nhất vào tháng 9/2023 đến nay, tổng số tiền đấu giá lên tới 12.500 tỷ đồng.