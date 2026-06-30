Biến sân Tennis thành "sàn diễn" đồ hở, cô gái gây bão mạng với sự bất chấp "càng chửi càng có tiền"

Dân mạng lo ngại rằng lối tư duy "bất chấp thị phi để kiếm tiền" này nếu trở thành xu hướng sẽ làm lệch lạc các giá trị đạo đức.

Trong sự phát triển mạnh mẽ của các trào lưu thời trang thể thao kết hợp phong cách đời sống, tennis đã không còn đơn thuần là một bộ môn vận động rèn luyện sức khỏe. Sân đất nện hay sân cứng giờ đây đã trở thành một "sàn catwalk" thu nhỏ, nơi các nam thanh nữ tú thoải mái phô diễn gu ăn mặc cá tính. Tuy nhiên, ranh giới giữa sự quyến rũ thời thượng và nét phản cảm, quá đà luôn là chủ đề nhạy cảm, dễ dàng bùng nổ tranh cãi.

Mới đây, mạng xã hội được một phen xôn xao trước loạt hình ảnh và clip của một cô nàng hot girl diện trang phục cắt xẻ táo bạo, "hở trên hở dưới" khi ra sân chơi tennis. Ngay lập tức, một làn sóng chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng đã đổ dồn vào tài khoản cá nhân của cô gái này. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với kịch bản khóa trang cá nhân hay im lặng xin lỗi thường thấy, cô nàng đã có một màn đáp trả cực gắt. Không chỉ khẳng định "càng chửi càng có tiền", cô còn tận dụng chính drama này để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, bán các mẫu váy áo thiết kế.

Trang phục thể thao bị “cắt xẻ” bạo tay

Xuất hiện trong những khung hình check-in tại sân tennis, cô bạn này nhanh chóng giật trọn mọi ánh nhìn nhờ vào một vóc dáng chuẩn chỉnh với những đường cong bốc lửa. Lợi thế hình thể là điều không thể phủ nhận, nhưng thứ khiến netizen phải "nổ mắt" chính là bộ đồ thể thao mà cô đang mặc trên người.

Thay vì những chiếc váy tennis xếp ly kín đáo, kết hợp cùng áo polo hay áo thun thể thao năng động theo quy chuẩn thông thường, cô nàng lại lựa chọn một thiết kế độc lạ đến mức khó tin. Phần áo được tối giản hết mức bằng những đường cắt khoét sâu, phô diễn trọn vẹn tấm lưng nuột nà và vòng eo con kiến săn chắc. Trong khi đó, chiếc váy ngắn bên dưới lại có chiều dài khiêm tốn, chỉ cần một cử động di chuyển hay cú vung vợt nhẹ cũng khiến người xem phải "thót tim" vì lo sợ sự cố hớ hênh.

Ngay sau khi những hình ảnh này lan truyền, các hội nhóm mạng xã hội đã bùng nổ những cuộc thảo luận gay gắt. Phần lớn cư dân mạng, đặc biệt là những người chơi thể thao chân chính, đều lên tiếng chỉ trích lối ăn mặc này. Nhiều ý kiến cho rằng cô nàng đang "làm màu", mượn danh thể thao để khoe thân câu view một cách rẻ tiền, làm mất đi sự văn minh và tinh thần lành mạnh vốn có của bộ môn tennis.

Phát ngôn gây chấn động

Đứng trước hàng nghìn bình luận khiếm nhã, gạch đá và những lời khuyên răn từ dư luận, cô nàng hot girl không hề tỏ ra nao núng hay sợ hãi. Trái lại, cô chọn cách đối mặt trực diện bằng một tâm thế vô cùng ngạo nghễ và tự tin. Cô nàng liên tục đăng tải các dòng trạng thái đính kèm khẳng định cá tính độc lập, không quan tâm đến những lời xì xầm xung quanh.

Đỉnh điểm của sự thách thức là khi cô nàng thẳng thắn tuyên bố, chính sự tò mò và lượng tương tác khổng lồ từ các bài viết lại đang gián tiếp giúp cô thu hút lượng khách hàng tiềm năng cực lớn. Cô nàng nhấn mạnh : "Tụi nó không chửi, không ra view, không có tiền em càng buồn í".

Phát ngôn mang tính "lật bài ngửa" này đã khiến cõi mạng thực sự chấn động. Nhiều người phải ngỡ ngàng thừa nhận rằng, cô gái này không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài. Cô hoàn toàn nhận thức được sức mạnh của truyền thông bẩn và biết cách biến những luồng dư luận tiêu cực thành công cụ đắc lực để phục vụ cho mục đích cá nhân.

Không dừng lại ở những lời tuyên bố suông, cô nàng đã hiện thực hóa câu nói "càng chửi càng có tiền" bằng hành động kinh doanh thực tế cực kỳ nhạy bén. Tận dụng sức nóng của cái tên mình đang chễm chệ trên top xu hướng, cô bán bộ sưu tập váy áo thể thao do chính mình làm mẫu. Khi người xem click vào trang cá nhân của cô để tiếp tục buông lời chỉ trích, thứ họ nhìn thấy đầu tiên không phải là những lời giải thích, mà là những hình ảnh sản phẩm được chụp vô cùng lung linh, sắc nét. Nhờ vào lượng traffic (truy cập) tự nhiên khổng lồ từ drama, cô đã biến một cuộc khủng hoảng truyền thông có thể dìm chết danh tiếng của một hot girl thành một đòn bẩy thương mại mang lại nguồn doanh thu khổng lồ.

Thành công về mặt tài chính và kinh doanh của cô nàng là điều thấy rõ, thế nhưng câu chuyện này vẫn để lại những góc nhìn đa chiều đầy trăn trở về lối sống và tư duy của thế hệ trẻ trong thời đại số. Việc cô gái tự tin với vóc dáng của mình, dám nghĩ dám làm và tự chủ tài chính bằng cách bán hàng, không phụ thuộc vào bất kỳ ai là điều đáng được ghi nhận hơn là chỉ trích. Cô thông minh, nhạy bén khi biết biến áp lực dư luận thành tiền bạc.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, phần lớn ý kiến vẫn giữ vững lập trường khắt khe. Dân mạng lo ngại rằng lối tư duy "bất chấp thị phi để kiếm tiền" này nếu trở thành xu hướng sẽ làm lệch lạc các giá trị đạo đức. Nếu ai cũng lựa chọn cách ăn mặc hở hang, tạo scandal phản cảm trên sân thể thao công cộng rồi dùng phát ngôn thách thức để câu kéo sự chú ý bán hàng, thì không gian mạng và đời sống thực tế sẽ tràn ngập những nội dung rác, thiếu đi sự tôn trọng đối với cộng đồng.