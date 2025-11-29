Biên giới Trung Quốc – Việt Nam sắp ‘thay da đổi thịt’ vì đội robot hình người trị giá 37 triệu USD

Tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin, UBTech Robotics - một trong những nhà sản xuất robot hàng đầu Trung Quốc - cho biết hôm 25/11 rằng họ đã ký được một hợp đồng lớn để triển khai robot hình người tại các cửa khẩu biên giới Trung Quốc - Việt Nam nhằm thực hiện các nhiệm vụ như hướng dẫn du khách, kiểm tra và xử lý hậu cần, trong bối cảnh Bắc Kinh đang tăng cường nỗ lực ứng dụng robot vào thực tế.

UBTech giành được hợp đồng trị giá 37 triệu USD để triển khai robot hình người tại các cửa khẩu biên giới Trung Quốc - Việt Nam. Ảnh: SCMP

UBTech đã ký kết một hợp đồng trị giá 264 triệu nhân dân tệ (RMB, tương đương 37 triệu USD) với một trung tâm robot hình người tại Phòng Thành Cảng - thành phố ven biển thuộc khu tự trị Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, nơi có chung đường biên giới với Việt Nam. Hợp đồng bao gồm Walker S2 - một mẫu robot cấp công nghiệp được ra mắt hồi tháng 7 và được quảng cáo là robot hình người đầu tiên trên thế giới có khả năng tự thay pin.

Dự án thí điểm này sẽ triển khai robot hình người tại các cửa khẩu để hỗ trợ hướng dẫn du khách, quản lý dòng người, tuần tra, vận hành hậu cần và dịch vụ thương mại. Các robot cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại các nhà máy sản xuất thép, đồng và nhôm. Việc giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 12 tới.

Theo UBTech, tổng đơn đặt hàng cho dòng robot Walker đã bắt đầu được giao trong tháng này, tính đến nay đạt tổng cộng 1,1 tỷ RMB (155,4 triệu USD).

Michael Tam - giám đốc thương hiệu UBTech - cho biết trong một cuộc phỏng vấn với SCMP rằng công ty này đặt mục tiêu giao 500 robot hình người cấp công nghiệp vào cuối năm nay, với kế hoạch tăng sản lượng gấp 10 lần vào năm sau, hướng tới mục tiêu 10.000 robot vào năm 2027. Công ty cũng đặt mục tiêu giảm chi phí sản xuất.

SCMP đưa tin, việc triển khai này là một phần của xu hướng chung trên toàn Trung Quốc, khi ngành công nghiệp robot của nước này đang chạy đua để thương mại hóa robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), được hỗ trợ bởi các chính sách của Bắc Kinh.

Bên cạnh các khách hàng doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước trên khắp các tỉnh thành của Trung Quốc cũng đang ngày càng tích hợp robot vào công việc hàng ngày của họ.

Vào tháng 7, Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, đã đăng một bài viết trên nền tảng xã hội WeChat nhấn mạnh việc áp dụng robot hình người và robot bốn chân, bao gồm cả robot của công ty Unitree Robotics có trụ sở tại thành phố Hàng Châu. Cơ quan này cho biết những cỗ máy đó có thể "thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày lặp đi lặp lại và tẻ nhạt" để giúp "tiết kiệm nhân lực".

Một robot Unitree tại Trạm kiểm soát xuất nhập cảnh thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Theo bản tin của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), tại Sân bay Quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu, một robot tương tự đã được triển khai để xử lý các công việc thường ngày như trả lời các câu hỏi của hành khách.

Trong Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) năm nay được tổ chức tại thành phố cảng Thiên Tân, phía bắc Trung Quốc, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh địa phương đã triển khai một robot đa ngôn ngữ do công ty iBen Intelligence có trụ sở tại Bắc Kinh phát triển.

Đầu năm nay, Hải quan Thâm Quyến cho biết họ đã tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn của công ty khởi nghiệp AI hàng đầu Trung Quốc DeepSeek vào một robot được thiết kế để nhận dạng và xác minh thông tin hàng hóa.

Các robot tuần tra của cảnh sát cũng đã được nhìn thấy trên đường phố Thâm Quyến, Thượng Hải và Thành Đô ở Trung Quốc. Chúng thường được giới thiệu trên các kênh truyền thông nước này như biểu tượng của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo đang phát triển của Trung Quốc và cam kết thúc đẩy "lực lượng sản xuất chất lượng mới".

Theo SCMP, hôm 24/11, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã công bố danh sách các thành viên của Ủy ban Robot hình người Quốc gia, do kỹ sư trưởng của cơ quan quản lý này là Xie Shaofeng đứng đầu. Những phó giám đốc của ủy ban này bao gồm: nhà sáng lập Unitree Wang Xingxing, đồng sáng lập AgiBot Peng Zhihui, giám đốc công nghệ của UBTech Xiong Youjun và Jiang Lei - nhà khoa học trưởng tại Trung tâm Đổi mới Robot hình người do Trung ương và Địa phương hợp tác xây dựng có trụ sở tại Thượng Hải.