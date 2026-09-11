Tháng 8 Âm lịch năm nay là tháng Đinh Dậu, mang hành Kim, khiến tài vận của 12 con giáp biến động theo nhiều chiều hướng khác nhau, có tuổi thuận, có tuổi cần dè chừng.

Tháng 8 Âm lịch năm Bính Ngọ ứng với tháng Đinh Dậu, mang hành Kim của mùa thu, thời điểm khí trời trở nên se lạnh và có phần thu liễm hơn so với sự bung tỏa của mùa hè. Về mặt tài chính, hành Kim thường gắn với sự sắc bén, rõ ràng nhưng cũng dễ mang tính biến động nếu không cẩn trọng. Dưới đây là biến động tài vận của từng con giáp trong tháng này.

Tuổi Tý

Kim sinh Thủy nên tháng này tuổi Tý được tháng vận âm thầm nuôi dưỡng, tài vận có xu hướng ổn định và tăng nhẹ. Có thể là một khoản thu nhập phụ đến từ một mối quan hệ tốt, hoặc một cơ hội hợp tác nhỏ mang lại lợi nhuận đều đặn. Không phải tháng bùng nổ nhưng là tháng tích lũy khá bền vững nếu biết chi tiêu hợp lý.

Tuổi Sửu

Nằm trong tam hợp Tỵ Dậu Sửu với tháng, tuổi Sửu có tài vận khá nổi bật trong tháng 8 Âm lịch. Những nỗ lực kiên trì từ trước có khả năng được đền đáp bằng một khoản thu cụ thể, thích hợp để tuổi Sửu cân nhắc một kế hoạch đầu tư dài hạn đã ấp ủ từ lâu.

Tuổi Dần

Tháng Dậu hành Kim khắc chế trực tiếp bản mệnh Mộc của tuổi Dần, khiến tài vận tháng này cần đặc biệt thận trọng. Dễ phát sinh những khoản chi ngoài dự tính, hoặc một quyết định đầu tư vội vàng dẫn đến thua lỗ. Nên hạn chế mạo hiểm, ưu tiên giữ vững những gì đang có hơn là mở rộng.

Tuổi Mão

Là con giáp xung trực tiếp với tháng, tuổi Mão có tài vận biến động khá mạnh trong tháng 8 Âm lịch. Có thể xuất hiện những khoản chi bất ngờ liên quan đến sức khỏe, sửa chữa hoặc các vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch. Nên giữ một khoản dự phòng và tránh cho vay mượn tiền bạc dễ dãi trong giai đoạn này.

Tuổi Thìn

Chi Thìn lục hợp với tháng Dậu, mang đến cho tuổi Thìn một số cơ hội tài chính đến từ các mối quan hệ hợp tác. Tuy nhiên, vì bản mệnh Thổ sinh cho hành Kim của tháng, tuổi Thìn cũng dễ phát sinh chi phí trong việc duy trì và mở rộng những mối quan hệ này, nên cân đối giữa thu và chi để tránh cảm giác hụt hơi vào cuối tháng.

Tuổi Tỵ

Cũng nằm trong tam hợp với tháng, tuổi Tỵ có tài vận khá thuận lợi trong tháng 8 Âm lịch, đặc biệt từ những quyết định tài chính được đưa ra dứt khoát và đúng thời điểm. Đây là tháng thích hợp để tuổi Tỵ tận dụng sự nhạy bén của bản thân để nắm bắt một cơ hội sinh lời ngắn hạn.

Tuổi Ngọ

Hành Hỏa của tuổi Ngọ khắc chế được hành Kim của tháng, đưa tuổi Ngọ vào thế chủ động về tài chính trong tháng này. Nếu biết tận dụng đúng cách, đây có thể là tháng tuổi Ngọ thu về lợi ích rõ rệt từ những nỗ lực đã bỏ ra, nhưng cũng cần tránh tâm lý tự tin thái quá dẫn đến chi tiêu vượt kế hoạch.

Tuổi Mùi

Bản mệnh Thổ của tuổi Mùi sinh xuất cho hành Kim của tháng, khiến tài vận trong giai đoạn này có xu hướng hao tổn nhiều hơn tích lũy. Các khoản chi cho giao tiếp, quà cáp hoặc hỗ trợ người khác dễ phát sinh nhiều hơn dự tính. Nên lập một ngân sách rõ ràng ngay từ đầu tháng để tránh tình trạng thâm hụt.

Tuổi Thân

Kim sinh Thủy nên tuổi Thân trong tháng 8 Âm lịch được tháng vận hỗ trợ nhẹ nhàng về mặt tài chính. Có thể là một khoản thu nhỏ từ công việc phụ, hoặc một cơ hội hợp tác đến từ chính bản mệnh vốn nhạy bén của tuổi Thân. Tài vận không đột phá nhưng ổn định và có phần dễ chịu.

Tuổi Dậu

Là bản mệnh của tháng, tuổi Dậu có tài vận nổi bật nhất trong số 12 con giáp tháng này. Nhiều khả năng xuất hiện một khoản thu đáng kể hoặc một cơ hội kinh doanh mang lại lợi nhuận tốt. Tuy vậy, chính vì đang ở thế thuận lợi, tuổi Dậu cũng dễ chi tiêu rộng rãi hơn mức cần thiết, nên giữ một phần để dành thay vì tiêu hết những gì kiếm được.

Tuổi Tuất

Tương tự tuổi Mùi, bản mệnh Thổ của tuổi Tuất sinh xuất cho hành Kim của tháng, khiến tài chính dễ bị hao hụt qua những khoản chi không tên. Nên hạn chế các cuộc chi tiêu mang tính xã giao không cần thiết và tránh đứng ra bảo lãnh tài chính cho người khác trong giai đoạn này.

Tuổi Hợi

Kim sinh Thủy mang đến cho tuổi Hợi một tháng tài vận khá dễ chịu, có quý nhân hỗ trợ về mặt tài chính hoặc một khoản tiền được hoàn trả đúng lúc. Đây là tháng thích hợp để tuổi Hợi thu xếp lại các khoản nợ cũ hoặc bắt đầu một kế hoạch tiết kiệm mới.

Nhìn chung, tháng 8 Âm lịch mang hành Kim tạo ra sự phân hóa khá rõ giữa các con giáp, người được sinh trợ thì tài vận nhẹ nhàng, người bị khắc chế thì cần thận trọng hơn trong chi tiêu và đầu tư. Dù thuộc nhóm nào, việc lập kế hoạch tài chính rõ ràng ngay từ đầu tháng vẫn luôn là cách tốt nhất để giữ vững sự ổn định trong giai đoạn giao mùa này.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.