Biến căng giữa Brad Pitt và Leonardo DiCaprio: Tranh nhau từng vai diễn, nhất quyết không chịu đóng chung phim

Brad Pitt và Leonardo DiCaprio đều là những tên tuổi lừng lẫy tại Hollywood. Họ vừa là diễn viên hạng A, luôn được các đạo diễn thực lực tìm đến đầu tiên khi có dự án mới. Không những vậy, cả 2 còn sở hữu công ty sản xuất phim riêng, cho ra đời nhiều tác phẩm nổi bật trong nhiều năm gần đây.

Họ từng đóng chung dự án Once Upon A Time In Hollywood của Quentin Tarantino năm 2019, thành công tại phòng vé với doanh thu 371 triệu USD (hơn 9.400 tỷ đồng) toàn cầu. Bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi vì diễn xuất, chỉ đạo và tái hiện hoài cổ về thời kỳ vàng của Hollywood. Leonardo là người được giao vai chính. Trong khi đó, Brad Pitt lại nhận giải Oscar với màn thể hiện nhân vật diễn viên đóng thế Cliff Booth trong phim.

Brad Pitt và Leonardo DiCaprio từng hợp tác trong Once Upon A Time In Hollywood.

Tuy nhiên, theo Intouch Weekly, Leonardo DiCaprio và Brad Pitt cũng là những đối thủ cạnh tranh quyết liệt trong ngành công nghiệp điện ảnh, thường nhắm đến các vai diễn và đạo diễn giống nhau, dẫn đến mâu thuẫn nổ ra. “Họ không có ý định làm việc cùng nhau nữa. Once Upon A Time In Hollywood gần như là lần hợp tác duy nhất.

Sau đó, cả 2 đã trở lại là những đối thủ cạnh tranh gay gắt với nhau. Họ đang nhắm đến các kịch bản và đạo diễn giống nhau và thường dẫm chân nhau. Hơn nữa, công ty riêng của cả 2 cũng là đối thủ. Nhưng Plan B của Brad hiện thu hút nhiều nguồn tiền đầu tư lớn hơn mà công ty Appian Way của Leo chưa thể đạt đến”, nguồn tin cho biết.

Sau lần hợp tác vui vẻ, cả 2 tiếp tục quay trở lại thành đối thủ và mâu thuẫn ngày càng gia tăng khi liên tiếp giẫm chân nhau nhiều dự án.

Công ty Plan B Entertainment của Brad Pitt được thành lập vào năm 2001. Đơn vị này nhận nhiều lời khen ngợi cho các dự án gây tiếng vang tại các mùa giải thưởng như 12 Years a Slave, Moonlight, Minari hay The Big Short.

Trong khi đó, Appian Way của Leonardo DiCaprio ra đời năm 2004, hướng đến những bộ phim có nội dung phản ánh về xã hội và các vấn đề môi trường. Công ty chủ yếu thực hiện các dự án do Leo đóng chính và đầu tư như The Revenant, The Wolf of Wall Street và Shutter Island.

Theo những người trong nghề, Brad Pitt hiện có lợi thế hơn nhờ mối quan hệ tốt với các nhà làm phim tên tuổi. “Leo có thể góp mặt trong bất kỳ dự án nào của Martin Scorsese, tuy nhiên ông ấy đã già và không còn nhiều dự án trước mắt. Trong khi đó, Quentin Tarantino rõ ràng thích làm việc với Brad Pitt hơn.

Giữa họ có 1 sự hòa hợp đặc biệt. Hơn nữa, Brad Pitt còn có mối quan hệ cực tốt với David Fincher”, tờ Intouch Weekly cho biết thêm. Hiện tại, Brad và Leo vẫn chưa trả lời về những cáo buộc về mâu thuẫn này.