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BIDV sắp chi hơn 3.200 tỷ tiền mặt, ai được nhận?

Thành Phát
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Chính sách này được BIDV áp dụng sang năm thứ hai liên tiếp.

Ngày 17/7 'khóa sổ' cổ đông nhận cổ tức tiền mặt của BIDV

Hội đồng quản trị BIDV (HOSE: BID) mới đây đã phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 4,5% trên mệnh giá, tương ứng 450 đồng mỗi cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/7, ngày đăng ký cuối cùng 20/7, cổ đông nhận tiền từ 20/8.

Với hơn 7,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền BIDV dự chi lên tới hơn 3.276 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nắm 79,56% vốn điều lệ, dự kiến nhận hơn 2.600 tỷ đồng từ đợt chi trả này. Cổ đông chiến lược nước ngoài KEB Hana Bank, sở hữu 14,74% vốn, có thể thu về hơn 480 tỷ đồng.

Đây là năm thứ hai liên tiếp BIDV duy trì tỷ lệ cổ tức tiền mặt 4,5%, sau khi chi 3.159 tỷ đồng cho cổ tức năm 2024 vào tháng 11/2025.

Trước giai đoạn này, từ năm 2021 đến 2023 BIDV chỉ tăng vốn bằng cổ phiếu, không chia cổ tức tiền mặt; lần chi tiền mặt gần nhất trước đó rơi vào năm 2020, với tỷ lệ chỉ 2%.

BIDV sắp chi hơn 3.200 tỷ tiền mặt, ai được nhận? - Ảnh 1.

Cùng thời gian này, một số ngân hàng quốc doanh khác cũng công bố cổ tức tiền mặt năm 2025: Vietcombank tỷ lệ 4,5%, tổng chi hơn 3.760 tỷ đồng; MB tỷ lệ 10%, khoảng 8.055 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 của BIDV đạt 30.483 tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của ngân hàng đến cuối quý I/2026 đạt 51.588 tỷ đồng.

BIDV đang triển khai phát hành gần 498,2 triệu cổ phiếu thưởng, đưa vốn điều lệ từ 72.801 tỷ đồng lên 77.783 tỷ đồng, và các phương án tăng vốn khác có thể đưa vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2027.

VN-Index tăng nhẹ nhưng độ rộng nghiêng về giảm, khối ngoại đảo chiều bán ròng

VN-Index đóng cửa phiên 8/7 ở mức 1.853,70 điểm, tăng 5,45 điểm, tương đương 0,29% so với phiên trước. Giá trị khớp lệnh toàn thị trường đạt 17.188 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với mức 16.370 tỷ đồng của phiên 7/7. Khối lượng khớp lệnh đạt 665 triệu cổ phiếu.

BIDV sắp chi hơn 3.200 tỷ tiền mặt, ai được nhận? - Ảnh 2.

Diễn biến VN-Index 20 phiên gần nhất, 11/6 - 8/7/2026.

Toàn sàn ghi nhận 133 mã tăng giá, 180 mã giảm, 74 mã đứng giá, một mã tăng trần và tám mã giảm sàn trong số 396 mã có giao dịch.

Chỉ số tăng nhưng số mã giảm vượt số mã tăng, cho thấy đà tăng chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn kéo điểm, còn phần lớn thị trường vẫn điều chỉnh.

Khối ngoại đảo chiều bán ròng 8,34 triệu cổ phiếu, sau khi mua ròng 9,12 triệu cổ phiếu ở phiên liền trước.

BIDV sắp chi hơn 3.200 tỷ tiền mặt, ai được nhận? - Ảnh 3.

Dòng tiền cũng dịch chuyển: tỷ trọng giá trị giao dịch nhóm vốn hóa lớn giảm từ 34,17% xuống 29,33%, trong khi nhóm vốn hóa nhỏ tăng từ 55,44% lên 60,8%.

Tin vui từ Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội
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cổ tức

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