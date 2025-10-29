BIDV có thông báo khẩn cho khách hàng trên cả nước

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa phát đi một cảnh báo khẩn cấp tới toàn bộ khách hàng, nhấn mạnh về sự gia tăng của các chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi. BIDV cho biết, chỉ cần vài phút lơ là, tiết lộ thông tin bảo mật, khách hàng có thể bị chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản.

Theo ghi nhận, các đối tượng lừa đảo đang tích cực mạo danh nhân viên ngân hàng hoặc nhân viên từ các đơn vị dịch vụ uy tín. Chúng sử dụng điện thoại, tin nhắn SMS hoặc email để đưa ra các thông tin giả mạo như:

- Thông báo "tài khoản của bạn bị khóa".

- Hỗ trợ "miễn phí thường niên" hoặc "nâng hạng thẻ".

- Chúc mừng "quay số trúng thưởng".

- Mời "nâng hạn mức tín dụng".

Mục tiêu cuối cùng của những kịch bản này là dụ dỗ khách hàng cung cấp thông tin thẻ (số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV) và mã OTP. Một số khác sẽ yêu cầu nạn nhân nhấp vào các đường link giả mạo để đánh cắp thông tin đăng nhập.

BIDV khẳng định ngân hàng KHÔNG BAO GIỜ yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin bảo mật như số thẻ, ngày hết hạn, mã bảo mật CVV, mật khẩu đăng nhập BIDV SmartBanking hay mã OTP qua bất kỳ hình thức nào (kể cả email, SMS, Zalo hay điện thoại).

Mọi hỗ trợ và hướng dẫn chính thức chỉ được thực hiện qua các kênh: website chính thức, ứng dụng BIDV SmartBanking, tổng đài chăm sóc khách hàng và các Chi nhánh/Phòng giao dịch của BIDV.

Để bảo vệ tài sản, BIDV khuyến cáo khách hàng phải luôn cảnh giác.

- Tuyệt đối không truy cập các đường link lạ và không tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc.

- Không bao giờ cung cấp thông tin thẻ cho bất kỳ ai, kể cả người đó tự xưng là nhân viên ngân hàng.

- Đáng chú ý nhất, mã OTP là lớp bảo mật cuối cùng trong mọi giao dịch điện tử. Khách hàng không được nhập mã OTP vào bất kỳ trang web hay ứng dụng nào khác ngoài nền tảng giao dịch chính thức của BIDV. Để lộ OTP đồng nghĩa với việc kẻ gian có thể lấy tiền ngay lập tức.

Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào, khách hàng cần liên hệ ngay lập tức với tổng đài BIDV qua số 1900 9247 hoặc đến chi nhánh BIDV gần nhất để được hỗ trợ khóa tài khoản và xử lý kịp thời. Trong các trường hợp khẩn cấp, người dùng nên báo ngay cho cơ quan công an để phối hợp điều tra.