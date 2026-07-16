Bích Phương lại biến mất bí ẩn

Sau 1 năm sôi động với Em Xinh Say Hi, Bích Phương lại vào trạng thái... biến mất.

Sáng 16/7, Bích Phương khiến người hâm mộ chú ý khi đăng tải dòng trạng thái mới trên trang cá nhân, nhắc đến việc "biến mất" suốt thời gian qua. Nữ ca sĩ viết: "Hôm nay 16/07/2026 tôi thấy mình cần phải trồi lên lấy hơi 1 chút". Ngay dưới bài đăng, một khán giả bình luận: "Lấy hơi xong lại lặn tiếp hả chị " . Đáp lại, Bích Phương hài hước nhưng cũng phần nào lý giải cho sự im ắng của mình: "Chị có trồi đều chị cảm giác lần nữa sẽ có những lời đồn thổi hay, trong lòng nhiều nỗi hoang hoải".

Chỉ với vài dòng chia sẻ ngắn gọn, Bích Phương khiến người hâm mộ vừa thích thú trước cách tương tác dí dỏm quen thuộc, vừa tò mò về khoảng thời gian nữ ca sĩ gần như "mất hút" khỏi mạng xã hội lẫn các hoạt động âm nhạc.

Bích Phương đăng status cập nhật tình hình

Năm 2025, Bích Phương hâm nóng sự nghiệp ấn tượng khi tham gia Em Xinh Say Hi . Cô đi thẳng vào chung kết và được các nghệ sĩ nữ yêu mến với vai trò "chị cả" của chương trình, luôn sẵn sàng hỗ trợ, động viên đàn em trong quá trình làm nhạc. Những đội hình có sự góp mặt của Bích Phương đều để lại nhiều tiết mục được khán giả đón nhận như Em Chỉ Là , Cầm Kỳ Thi Họa , Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời , Cách Yêu Đúng Điệu ...

Năm 2025, Bích Phương hâm nóng sự nghiệp ấn tượng khi tham gia Em Xinh Say Hi

Sau khi chương trình khép lại, Bích Phương từng chia sẻ đang ấp ủ phát hành album phòng thu đầu tay - dự án đã dang dở suốt hai năm. Tháng 10/2025, cô giới thiệu ca khúc Thương , được xem là tín hiệu chính thức cho màn trở lại với âm nhạc và mở ra kỳ vọng về một album hoàn chỉnh trong thời gian gần. Khi đó, đông đảo người hâm mộ đều háo hức chờ đợi những kế hoạch tiếp theo của nữ ca sĩ.

Bích Phương ra nhạc mới vào tháng 10/2025 rồi lặn mất tăm

Tuy nhiên, sau Thương , Bích Phương lại một lần nữa rơi vào trạng thái gần như "bặt vô âm tín". Đến nay, hơn 7 tháng của năm 2026 đã trôi qua nhưng nữ ca sĩ vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào liên quan đến sản phẩm âm nhạc mới hay album từng được nhắc đến. Trong nửa đầu năm nay, Bích Phương chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sân khấu biểu diễn và nhiều lần trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội nhờ chuyện tình cảm với Tăng Duy Tân.

Bích Phương thỉnh thoảng đi diễn

Tình hình về album đầu tay vẫn "bặt vô âm tín"

Bên cạnh đó, cô cũng ít hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội hơn hẳn so với giai đoạn trước. Có lẽ cũng chính vì sự xuất hiện quá thưa thớt này mà mỗi lần Bích Phương "trồi lên" đều nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Bích Phương vốn nổi tiếng với cuộc sống cực "chill", không áp lực chạy show. Trước Em Xinh Say Hi, nữ ca sĩ "biến mất" khỏi đường đua âm nhạc 2 năm, chủ yếu ở nhà "cày game". Điều này đã trở thành giai thoại nổi tiếng trong cộng đồng fan. Nếu không có hoạt động âm nhạc đặc biệt, Bích Phương cực kỳ ưu tiên trải nghiệm và cuộc sống cá nhân.

Dòng trạng thái mới của nữ ca sĩ được nhiều người xem như một cách hài hước để thông báo rằng mình vẫn ổn, đồng thời tránh những suy đoán hay lời đồn đoán xoay quanh việc tiếp tục "ở ẩn".

Mỗi lần Bích Phương xuất hiện đều gây chú ý

Thỉnh thoảng người hâm mộ được cập nhật về Bích Phương nhờ... Tăng Duy Tân

Ảnh: FBNV