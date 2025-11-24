HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bích Phương gây "bỏng mắt" với style quyến rũ hút mắt

BẠCH KHỞI - CLIP: MẠNH QUÂN |

Bích Phương là một trong những bóng hồng hiếm hoi xuất hiện trên sân khấu đại nhạc hội quy tụ dàn line-up Vpop kết hợp với Kpop tối ngày 22/11.

Đại nhạc hội diễn ra tại Công Viên Sáng Tạo Creative Park (TP.HCM). Loạt gương mặt hot được yêu thích ngoài Bích Phương còn có  Isaac, Jun Phạm, Phương Mỹ Chi, Kay Trần, Dương Domic, LyLy… cùng 2 đại diện xứ củ sâm là Kang Daniel và LOCO.

Bích Phương là một trong những bóng hồng hiếm hoi xuất hiện trên sân khấu đại nhạc hội và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả. Nữ ca sĩ trình bày loạt hit làm nên tên tuổi như Nói Thương Nhau Thì Đừng Làm Trái Tim Đau, Đi Đu Đưa Đi, Bùa Yêu … Được cải biên với bản phối mới, người hâm mộ được chiêu đãi bữa tiệc nhạc sôi động, xập xình từ Bích Phương.

Bích Phương tràn đầy năng lượng, khoe vũ đạo và giọng hát trên nền nhạc sôi động

Không chỉ giữ vững phong độ ca hát ổn định, Bích Phương còn gây bỏng mắt với ngoại hình bốc lửa của mình. Mỹ nhân sinh năm 1989 diện váy 2 dây cúp ngực, khoét sâu giúp khoe trọn vòng 1 đẫy đà, tròn đầy. Theo từng nhịp chuyển động vũ đạo, “gò bồng đào” của Bích Phương căng tràn màn hình như thể sắp rơi ra ngoài.

Bích Phương gây "bỏng mắt" với style quyến rũ hút mắt- Ảnh 1.

Bích Phương gây "bỏng mắt" với style quyến rũ hút mắt- Ảnh 2.

Bích Phương khoe đường cong nóng bỏng

Bên cạnh vẻ gợi cảm, Bích Phương được khen ngợi ngày càng xinh đẹp, mặn mà. Dù có chút dấu hiệu tăng cân, nữ ca sĩ vẫn rạng rỡ ngời ngời, nguồn năng lượng đầy sức sống. Sau thành công từ Em Xinh, Bích Phương chăm chỉ chạy show hơn, dần trở lại đường đua Vpop khi đã chán cảnh chơi game ở nhà.

Vòng 1 o ép bí thở khiến khán giả không thể rời mắt

Người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp quyến rũ của Bích Phương, nhận xét cô nàng ngày càng lên hương nhan sắc, body thì khoẻ khoắn, đầy đặn. Có vài ý kiến trêu rằng có tình yêu vào là Bích Phương hở bạo hơn, có chút da thịt mới là biểu hiện của việc có người thương.

Bích Phương gây "bỏng mắt" với style quyến rũ hút mắt- Ảnh 3.

Bích Phương gây "bỏng mắt" với style quyến rũ hút mắt- Ảnh 4.

Bích Phương gây "bỏng mắt" với style quyến rũ hút mắt- Ảnh 5.

Hóa ra vì có tình yêu, Bích Phương thăng hạng nhan sắc thêm vài phần

Mẹ đơn thân là NSƯT, có nhà mặt tiền vừa ở, vừa làm quán cafe ở đường 8 TP.HCM, U50 "hừng hực lửa yêu"

Tags

sao Việt

Bích Phương

bỏng mắt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại