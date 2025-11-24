Mẹ đơn thân là NSƯT, có nhà mặt tiền vừa ở, vừa làm quán cafe ở đường 8 TP.HCM, U50 "hừng hực lửa yêu"

Nữ nghệ sĩ đa tài, sở hữu nhiều bất động sản

NSƯT Cát Tường sinh năm 1977, là một trong những nghệ sĩ đa tài và giàu trải nghiệm của làng giải trí phía Nam. Cô từng là thủ khoa đầu vào Trường Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM, khởi đầu sự nghiệp diễn xuất từ rất trẻ, và dần khẳng định mình trên cả sân khấu kịch, truyền hình và dẫn chương trình.

Cát Tường là gương mặt quen thuộc với khán giả

Ngay khi còn là sinh viên, Cát Tường được ghi nhận qua vai diễn đầu tiên trong phim truyền hình Đồng tiền xương máu, khi mới 19 tuổi. Trên sân khấu kịch, cô cũng rất năng nổ. Sau khi tốt nghiệp, cô về biên chế tại Nhà hát Kịch TP. HCM, và từng là gương mặt sáng giá của các đoàn kịch như Idecaf hay Phú Nhuận.

Trong lĩnh vực MC, Cát Tường để lại dấu ấn mạnh mẽ với vai trò “bà mối quốc dân”. Những chương trình như Bạn muốn hẹn hò, Hẹn ăn trưa, Ghép đôi thần tốc… có sự dẫn dắt của cô đã rất thành công và giúp cô tiếp cận đại chúng rộng rãi. Năm 2019, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Bên cạnh diễn xuất và dẫn chương trình, Cát Tường còn thử sức với kinh doanh. Cách đây không lâu, nữ nghệ sĩ quyết định chuyển về căn nhà mặt tiền ở đường số 8, phường Thông Tây Hội, TP.HCM, nơi cô vừa sinh sống cùng cha mẹ và con gái, vừa mở một quán café tại gia.

Quán cafe tại nhà riêng của Cát Tường khá đông khách

Cát Tường đã đầu tư khoảng 400 triệu đồng để sửa chữa nhà và thiết kế quán café theo hơi thở thời xưa với tường gạch lộ thiên, mái tôn rỉ sét, trần sùi vữa…

Quán café mở cửa hàng ngày từ sáng đến tối (6h–22h), thu hút nhiều khách đến thưởng thức bởi không gian nghệ thuật và hoài cổ. Dù doanh thu không quá cao, Cát Tường vẫn duy trì quán và thuê tới khoảng 10 nhân viên, phần lớn là những người từng làm việc trên sân khấu kịch của cô trước đây.

Ngoài nhà mặt tiền ở TP.HCM, Cát Tường còn sở hữu nhiều bất động sản đáng kể như nhà vườn khoảng 1000m2 ở Vĩnh Long, nhà ở Úc và một căn ở Mỹ. Trước đó, cô cũng từng bán một căn nhà quận Gò Vấp cũ với giá hơn 7 tỷ đồng. Những nỗ lực trong nghệ thuật và kinh doanh đã giúp cô có một nền tảng kinh tế khá vững vàng.

Làm mẹ đơn thân hơn 20 năm, U50 vẫn "hừng hực lửa yêu"

Dù thành công trong nghệ thuật, nhưng chuyện tình duyên của Cát Tường không êm đềm. Cô đã trải qua hôn nhân, ly hôn và trở thành mẹ đơn thân suốt hơn 20 năm.

Năm 2001, cô kết hôn lần đầu, nhưng chỉ vài năm sau, cả hai đường ai nấy đi khi con gái còn nhỏ. Kể từ đó, cô một mình nuôi con, dành nhiều tâm huyết cho công việc nghệ thuật lẫn cuộc sống gia đình.

Ở tuổi U, Cát Tường vẫn rất đẹp và cuốn hút

Dù mang tiếng “bà mối”, bản thân Cát Tường nhiều lần gặp trắc trở trong tình yêu. Cô từng công khai yêu một người mẫu, diễn viên trẻ hơn cô đến 13 tuổi, và cũng từng hẹn hò với những người đàn ông kém tuổi khác. Nhưng tuổi tác trở thành rào cản lớn khiến các mối quan hệ này khó đi đến bền vững.

Vừa qua, trong chương trình Vietnam Interviews, diễn viên Trung Dũng chia sẻ về Cát Tường: "Tôi không biết Cát Tường may mắn hay bất hạnh. Những người phụ nữ ở tuổi của Cát Tường đã yên bề gia thất, lo cho con người ta học hành, học đại học hoặc chăm lo gia đình vợ chồng đầy đủ.

Vợ chồng người ta lúc này sống với nhau bằng cái nghĩa, chứ ít còn tình yêu mặn nồng như thuở ban đầu. Người ta sống rất nhẹ nhàng, thanh tao, cả gia đình cùng ăn cơm hoặc dắt con đi du lịch. Nhưng riêng Cát Tường lúc nào cũng hừng hực lửa yêu".

Nữ nghệ sĩ thừa nhận dù gặp trắc trở trong tình cảm, nhưng cô lúc nào cũng hừng hực lửa yêu

Cát Tường nghe vậy đã trả lời: "Tôi cũng sống thanh tao, nhẹ nhàng mà, chỉ hừng hực khi yêu thôi… Tình yêu với tôi hiện tại chỉ đơn giản là đem lại cho tôi niềm vui nhẹ nhàng, bình an. Tôi không có nhu cầu thay đổi, không muốn xung đột hay cãi nhau".

Về mối quan hệ hiện tại, Cát Tường chia sẻ cô đang có bạn trai, nhưng cả hai có cách tiếp cận tình cảm “thực tế” hơn. Nữ nghệ sĩ kể thêm rằng trước đây nếu tranh luận, cô sẽ làm tới cùng, phải cho ra đúng sai rõ ràng.

Nhưng ở thời điểm này, cô đã thay đổi, không còn cố tìm tiếng lý lẽ, chỉ tìm tiếng nói chung. Nếu có bất đồng mà không thể cùng nhau giải quyết, cô sẵn sàng “cho qua” và rút lui.

Với Cát Tường, tình yêu hiện đem lại cho cô niềm vui nhẹ nhàng, bình an

Tuy vậy, bạn trai của Cát Tường lại thuộc tuýp người thích mọi chuyện phải rõ ràng, muốn tranh luận đến cùng. Để giải quyết điều này, Cát Tường tâm sự: " Tôi cho anh một bài học vài lần để nhận ra rằng sau những trận cãi nhau là mệt mỏi. Sau đó, tôi mới nói với người đó: "Thấy chưa, có mệt không? Lần sau rút kinh nghiệm, tôi nói ngưng là ngưng, đừng tranh cãi nữa". Sau vài lần là người ta nghe tôi".