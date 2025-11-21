Cục trưởng Xuân Bắc: “Tôi ngưỡng mộ trước ý nghĩa của giải thưởng Human Act Prize”

Với hơn hai thập kỷ gắn bó cùng sân khấu, truyền hình và các hoạt động cộng đồng, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Xuân Bắc được đông đảo khán giả yêu mến. Anh chinh phục công chúng bằng những vai diễn để đời, chương trình hài duyên dáng, đặc biệt là hình ảnh Nam Tào trong Táo Quân.

Tại giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025, NSND Xuân Bắc lần đầu tiên góp mặt trong Hội đồng giám khảo. Anh không giấu được sự háo hức xen lẫn áp lực. Anh chia sẻ, đã thực sự ấn tượng ngay từ khoảnh khắc biết đến giải thưởng.

"Tôi ngưỡng mộ trước ý nghĩa của giải thưởng cũng như cách tiếp cận và trao giải", Xuân Bắc nói. Với NSND Xuân Bắc, đây không chỉ là giải thưởng đơn thuần, mà là nơi tôn vinh các dự án mang lại giá trị nhân văn sâu sắc, bền vững cho cộng đồng.

Theo Xuân Bắc, các tiêu chí của Human Act Prize được thiết kế "vừa cụ thể, vừa bao quát", không chỉ nhìn vào con số mà còn xem xét sức lan tỏa, tính bền vững, tinh thần cam kết, thúc đẩy hành động xã hội. Các thành viên hội đồng giám khảo phải làm việc cẩn trọng, phân tích kỹ lưỡng từng dự án để công chúng cảm nhận được sự công tâm tuyệt đối.

Năm 2025, giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize chọn chủ đề "Kiên trì phụng sự". Với Xuân Bắc, chủ đề này khiến anh gợi nhớ về bài học giản dị mà sâu sắc từ khi còn nhỏ.

Anh bộc bạch: "Từ bé, chúng ta được dạy phải kiên trì, nhẫn nại, vượt qua khó khăn, giữ vững mục tiêu. Nhưng từ phụng sự, dù không mới, nhưng gần đây mới được nhắc đến nhiều. Phụng sự không chỉ là khái niệm dành cho điều lớn lao như phụng sự Tổ quốc, xã hội, mà còn là hành động tử tế mỗi ngày. Khi con người kiên trì theo đuổi điều tốt đẹp, tinh thần ấy sẽ lan tỏa, truyền cảm hứng cho người khác".

"Tôi thích rất nhiều dự án trong giải thưởng này. Bất kỳ dự án nào cũng đều đáng trân trọng ở tinh thần, ý tưởng, sự quyết tâm và khả năng duy trì".

Nam nghệ sĩ dành nhiều thiện cảm cho "Tô màu ký ức" - dự án ứng dụng AI và công nghệ xử lý ảnh hiện đại để phục dựng hình ảnh các liệt sĩ, gìn giữ ký ức thiêng liêng cho những gia đình có người hy sinh vì Tổ quốc.

Anh cũng đánh giá cao "Mái ấm gia đình Việt" - dự án hỗ trợ hiệu quả cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Riêng dự án "Thắp lên một que diêm", Xuân Bắc đã "ấn tượng mạnh ngay từ phần thuyết trình chân thành" của người sáng lập.

Bên cạnh đó là Quỹ Hope và những dự án xây trường học, nhà vệ sinh cho trẻ em vùng sâu vùng xa... Tất cả đều mang đến cho anh cảm giác hy vọng về sự tử tế được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Xuân Bắc rất thích câu nói "mỗi người sinh ra trên đời đều mang một sứ mệnh". Và anh luôn cố gắng làm tốt những điều mình cho là đúng mỗi ngày – như 1 ngọn lửa, thắp lên sứ mệnh tử tế của người nghệ sĩ.

"Nhìn ánh mắt, nụ cười của mọi người, tôi thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn và hiểu rằng việc tử tế là điều mình nên làm, phải làm. Khi ta làm điều tử tế bằng trái tim chân thành, giá trị nhận lại sẽ lớn hơn rất nhiều. Còn nếu đi ngược lại, nghĩa là ta đang dối lòng, làm trái lương tâm, việc cho đi là nhận lại không bao giờ thành hiện thực", NSND Xuân Bắc khẳng định.

Dù ở vị trí nào, là diễn viên, đạo diễn, nhà quản lý hay giám khảo của các chương trình cộng đồng, Xuân Bắc tâm niệm phải làm việc tử tế, minh bạch và trọn vẹn. Với anh, sứ mệnh không phải điều tìm thấy trong một khoảnh khắc, mà được hình thành từ hành trình dài của nỗ lực và hành động.

Trong hành trình thiện nguyện của NSND Xuân Bắc, anh luôn dành cho trẻ em khắp nơi rất nhiều tình cảm, từ Đại sứ cho Quỹ mổ tim, Nhà bán trú, cho tới việc tổ chức, biểu diễn Trung thu mang tới tiếng cười cho các em nhỏ khuyết tật… Với Xuân Bắc, trẻ em luôn giữ một vị trí rất đặc biệt trong trái tim. Nam nghệ sĩ vẫn nhớ câu chuyện xúc động nhiều năm trước, khi đọc được những mảnh giấy mà hai em bé điều trị ung thư máu tại Bệnh viện huyết học và truyền máu Trung ương viết ước mơ: "Chúng cháu chỉ ước được gặp nghệ sĩ Xuân Bắc". Lúc ấy, anh đã lập tức sắp xếp để đến thăm, biến mong ước của các em thành hiện thực. Xuân Bắc xem việc dành tình cảm cho trẻ em chính là gìn giữ tuổi thơ của chính mình và trách nhiệm với thế hệ tương lai. "Dù chỉ là 1 mong muốn bé nhỏ của các em, tôi đều muốn biết nó thành hiện thực. Tôi cực kỳ yêu trẻ em".

“Kiên trì phụng sự” là tinh thần cốt lõi của Human Act Prize 2025 – nơi tôn vinh những con người, dự án đã vượt qua giới hạn về nguồn lực, thời gian và niềm tin để nuôi dưỡng các sáng kiến vì cộng đồng.

Human Act Prize 2025 quy tụ các dự án phát triển bền vững, các sáng kiến đóng góp cho cộng đồng của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nước, như HEINEKEN Việt Nam, Miza, Bệnh viện mắt Quốc tế DND, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam, Quỹ Thiện Tâm, Quỹ Hy vọng, Đội cứu hộ cứu nạn 116, Good Neighbors International tại Việt Nam và nhiều đơn vị khác.

Trong khuôn khổ vòng chung khảo của Giải thưởng, Triển lãm Hành động vì cộng đồng 2025 sẽ được diễn ra từ ngày 15/11 - 30/11 tại Tòa soạn Báo Nhân Dân - 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội.

