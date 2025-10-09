Bị xe điện Trung Quốc đe dọa trên chính sân nhà, hãng xe Nhật ‘tất tay’ vào mẫu xe chiến lược: Đi 700 km một lần sạc, sạc nhanh 35 phút, giá hơn 700 triệu đồng

Ảnh minh họa

Trong bối cảnh các hãng xe nước ngoài như BYD (Trung Quốc) và Hyundai Motor (Hàn Quốc) đẩy mạnh giành thị phần tại Nhật Bản, Nissan Motor vừa công bố sẽ ra mắt mẫu xe điện Leaf thế hệ mới vào giữa tháng 10 với mức giá cạnh tranh và phạm vi di chuyển được cải thiện đáng kể.

Theo thông tin từ Nissan, mẫu Leaf mới sẽ được trang bị pin dung lượng lớn, cho phép xe di chuyển khoảng 700 km cho mỗi lần sạc, tăng thêm 250 km so với mẫu trước đó. Xe có giá khởi điểm 5,2 triệu yên (tương đương 34.000 USD), nhưng nếu đủ điều kiện hưởng trợ cấp của chính phủ, giá thực tế đến tay người tiêu dùng có thể giảm còn 4,3 triệu yên, tương đương khoảng 722 triệu đồng.

“Mẫu Leaf mới thể hiện bước tiến vượt bậc về hiệu suất vận hành, sự êm ái và độ bền pin. Phạm vi hoạt động mở rộng giúp việc lái xe hàng ngày thoải mái hơn,” ông Akira Sugimoto, Giám đốc cấp cao phụ trách marketing và bán hàng của Nissan tại Nhật Bản, cho biết.

Nissan sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ ngày 17/10 và giao xe vào tháng 1/2026. Mẫu xe này cũng sẽ được giới thiệu tại Mỹ vào cuối năm nay. Các phiên bản pin nhỏ hơn với mức giá thấp hơn sẽ ra mắt vào tháng 2/2026, dự kiến có giá khoảng 3,5 triệu yên sau khi trừ trợ cấp.

Theo hãng, Leaf mới có thể sạc từ 10% lên 80% trong 35 phút bằng bộ sạc nhanh, phù hợp cho các chuyến đi đường dài. Xe được trang bị các tính năng hỗ trợ lái và đỗ xe, gương chiếu hậu thông minh và nhiều tùy chọn công nghệ tối ưu cho điều kiện đường xá tại Nhật Bản.

Ra mắt lần đầu vào năm 2010, Nissan Leaf là mẫu xe điện đầu tiên được bán đại trà trên thế giới, với hơn 700.000 chiếc đã được tiêu thụ toàn cầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh các đối thủ từ Trung Quốc và Hàn Quốc đang gia tăng hiện diện, Nissan kỳ vọng Leaf mới sẽ giúp củng cố vị thế tại thị trường nội địa và góp phần thực hiện kế hoạch tái cấu trúc toàn cầu Re:Nissan, bao gồm việc tinh gọn mạng lưới sản xuất.

Về mặt cạnh tranh, các đối thủ như Hyundai Ioniq 5 Voyage có phạm vi hoạt động 703 km và giá bán 5,236 triệu yên, trong khi BYD Seal đạt 640 km với giá 5,28 triệu yên. Tesla Model 3 Long Range AWD có phạm vi cao nhất – 766 km với giá 6,219 triệu yên.

Thị trường xe điện Nhật Bản hiện vẫn còn khiêm tốn. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu MarkLines, xe điện chỉ chiếm 1,9% tổng doanh số bán ô tô tại Nhật Bản trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với 81,5% tại Na Uy và 54,9% tại Trung Quốc. Tuy vậy, các hãng xe nước ngoài vẫn đặt kỳ vọng vào sự tăng trưởng dài hạn của thị trường này.

BYD và Hyundai đang tích cực mở rộng sự hiện diện tại Nhật Bản thông qua các chương trình khuyến mãi mạnh tay. Hyundai hiện giảm giá tới 1,58 triệu yên đến hết tháng 12, còn BYD giảm tối đa 1,17 triệu yên trong tháng 9. Nhờ kết hợp ưu đãi và trợ cấp, giá xe Hyundai Ioniq 5 tại Nhật có thể chỉ còn khoảng 3 triệu yên.

BYD cũng lên kế hoạch ra mắt xe mini điện kei vào năm 2026, dòng xe chiếm hơn 30% doanh số ô tô tại Nhật Bản. Động thái này nằm trong chiến lược mở rộng ra nước ngoài của hãng trước sự cạnh tranh gay gắt ở thị trường Trung Quốc.

Bất chấp áp lực từ các đối thủ, Nissan tin rằng lợi thế thương hiệu và mạng lưới đại lý lâu năm sẽ giúp hãng giữ vững thị phần. “Chúng tôi đã bán xe điện suốt 15 năm qua. Các đại lý hiểu rõ khách hàng, thói quen lái xe của họ và có thể cung cấp dịch vụ phù hợp nhất,” ông Akira Teranishi, Giám đốc marketing của Nissan, nhấn mạnh.

Với chiến lược định giá mới và phạm vi hoạt động mở rộng, Leaf mới được kỳ vọng sẽ giúp Nissan lấy lại đà tăng trưởng, đồng thời tạo cú hích cho thị trường xe điện vốn đang phát triển chậm tại Nhật Bản.

Theo Nikkei﻿