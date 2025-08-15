HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bị vợ phát hiện ngoại tình sau khi mua thuốc tránh thai, người đàn ông kiện hiệu thuốc với tội danh "xâm phạm quyền riêng tư"

Phạm Trang |

Một người đàn ông tại Dương Giang, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) bị vợ phát hiện ngoại tình chỉ vì lý do bất ngờ.

Theo truyền thông địa phương, người đàn ông này đến một nhà thuốc tại Dương Giang (Quảng Đông, Trung Quốc) để mua thuốc tránh thai và đưa mã thanh toán cho nhân viên quét. Tuy nhiên, do lỗi hệ thống, giao dịch không thành công.

Người đàn ông kiện hiệu thuốc vì xâm phạm quyền riêng tư sau khi mua thuốc tránh thai - Ảnh 1.

Đoạn trò chuyện và hoá đơn thanh toán được người đàn ông đăng tải

Để thu được số tiền chưa thể nhận này, nhân viên đã dựa vào thông tin thành viên để gọi cho vợ của người đàn ông, yêu cầu thanh toán và đồng thời tiết lộ mặt hàng anh mua là thuốc tránh thai.

Sự việc khiến người vợ ngay lập tức nghi ngờ và phát hiện chồng ngoại tình. Người đàn ông cho biết, hành động của nhân viên đã khiến bí mật bị lộ, dẫn đến nguy cơ “hai gia đình tan vỡ” và khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm nhà thuốc với tội danh xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng.

Người này cũng công khai biên lai mua thuốc, đoạn trò chuyện giữa nhân viên và vợ, cùng giấy xác nhận tiếp nhận trình báo do Công an khu Bình Cương (Dương Giang) cấp ngày 12/8, trong đó ghi rõ “tình hình đã được ghi nhận đầy đủ, nếu cần xử lý sẽ chủ động liên hệ”. Người đàn ông khẳng định sẽ yêu cầu phía hiệu thuốc bồi thường cho những tổn thất tinh thần.

Hiện sự việc vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Nguồn: HK01

