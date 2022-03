Câu chuyện về Lý Hồng Đào - một tử tù và đồng thời là một nhà phát minh tài ba - luôn khiến nhiều người phải tranh cãi khi nghe tới chuyện ông ta.



Sinh năm 1966 ở tỉnh Hồ Bắc và có thành tích xuất sắc từ khi còn đi học. Năm 14 tuổi, Đào giành giải Nhì cuộc thi học sinh giỏi Toán cấp quốc gia, nhận danh hiệu "Thanh niên ưu tú". Bốn năm sau, Đào thi đậu khoa Điện tử của Đại học Chiết Giang. Thời điểm đó, Đào được coi là một trong những khuôn mặt ưu tú của dòng họ.

Sau khi tốt nghiệp, Đào đến thành phố Côn Minh cùng bạn gái và làm việc trong một xí nghiệp quốc doanh. Sau đó, Đào kết hôn với bạn gái.

Tuy nhiên, Đào nhanh chóng đổ đốn khi ngoại tình với đồng nghiệp và khiến cuộc sống hôn nhân trở nên lung lay. Thậm chí, hắn còn đôi lần nghĩ tới việc tự tử vì quá phẫn uất.

Muốn khởi nghiệp nhưng thiếu vốn, Đào nghĩ ra cách kiếm tiền phạm pháp. Anh ta làm giả con dấu của một công ty, lừa ngân hàng chuyển khoản 80.000 nhân dân tệ, một số tiền rất lớn vào năm 1990.

Ngay lập tức, Đào đã bị giám đốc ngân hàng tóm được tận tay và giao nộp cho cảnh sát.

Chỉ hai ngày sau khi bị bắt, Đào tự mở khóa còng tay, bỏ trốn khỏi đồn nhân lúc cảnh sát đang ăn vào tối 18/4/1992. Sau đó, Đào còn vòng về nhà để lấy bộ dụng cụ sửa chữa điện tự chế rồi mới bắt tàu để rời Côn Minh đến Quý Dương.

Tuy nhiên, trong quá trình chạy trốn, Đào đã trổ tài ăn trộm một chiếc Audi đắt tiền bằng "khả năng" thiên bẩm. Hắn chờ đợi chủ xe 5 tiếng, sau đó bắt chuyện làm quen và còn mượn được chìa khóa để xem qua.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Đào đã ghi nhớ kích thước và cấu trúc bánh răng của chìa khóa. Tối đó, hắn làm ra một chiếc chìa khóa khác giống hệt dựa trên trí nhớ và đột nhập vào nhà người kia để lấy trộm xe.

Lý Hồng Đào

Sau đó, Đào đã ăn cắp xe cảnh sát để quay trở lại thành phố Côn Minh gặp người yêu. Tại đây, hắn đã bị cảnh sát thảnh phố Côn Minh bắt.

Tại nhà giam, Đào lại trổ tài bắt chuyện làm quen rồi tranh thủ quan sát chìa khóa của quản giáo để chuẩn bị cho cuộc đào tẩu lần 2. Lại thêm việc xúi giục hai bạn tù đào xuyên bức tường mỏng của phòng giam chỉ trong 4 ngày, Đào đã thành công trong công cuộc đào tẩu khỏi nhà tù.

Sau đó, Đào đến thành phố Liễu Châu để trộm xe đắt tiền. Nhưng trong quá trình tẩu táng tang vật, Đào bỗng dưng nhận ra được sự bất tiện trong thiết kế ắc quy của các xe sang trọng.

Thời điểm đó, ôtô thường sử dụng động cơ có chổi than - vốn bị hao mòn theo thời gian. Đào nảy ý tưởng chế tạo động cơ không chổi than, khắc phục nhược điểm của động cơ có chổi than hiện tại. Để thực hiện ý tưởng, Đào "chọn" nhà tù làm nơi nghiên cứu vì ở đây không lo bị cảnh sát bắt, cũng không cần lo ăn uống hay bị ai làm phiền.

Sau khi xem xét tính khả thi, lãnh đạo cảnh sát Côn Minh phá lệ chấp thuận yêu cầu của Đào, cung cấp cho anh ta một nơi thí nghiệm đơn giản. Nhưng khi còn chưa phát minh ra động cơ mới. Đào bị đưa ra xét xử và bị phán tử hình vì tội lừa đảo, trộm cắp, bỏ trốn, ngày 1/11/1993.

Mặc dù lệnh thi hành án được thực thi gấp rút trong 7 ngày, Đào vẫn đủ thời gian để nghiên cứu và cung cấp thêm nhiều tư liệu thí nghiệm. Thậm chí, các chuyên gia đầu ngành còn được cử tới nhà tù để làm việc cùng hắn.

Ngày 31/12/1993, ngay trước ngày hành quyết, cuộc thử nghiệm của Đào thành công. Giám đốc trại giam lập tức viết báo cáo yêu cầu dừng thi hành án với Đào, gửi đến Cục Công an thành phố Côn Minh, được cục trưởng phê duyệt và hỏa tốc trình lên TAND tỉnh Hồ Nam. Tòa chấp nhận sau khi nghị án.

Đào chế tạo thành công động cơ kích từ không chổi than đầu tiên ở Trung Quốc. Dù chưa thể hoàn toàn thay thế động cơ không chổi than của Nhật Bản, Đào đã giúp đẩy trình độ của Trung Quốc trong lĩnh vực này lên một bước tiến lớn.

Đào được tòa sửa đổi án tử hình thành tử hình treo vào 16/3/1995. Cùng năm, động cơ kích từ không chổi than do Đào phát minh giành được Giải Vàng của Triển lãm Phát minh Sáng chế Trung Quốc lần thứ 5, và hạng Nhất cuộc thi phát minh sáng chế xuất sắc của tỉnh Hồ Nam.

Một trong những phát minh được nhiều người biết đến của Đào là thế hệ thẻ thông minh đầu tiên ở Trung Quốc. Ngoài ra, dựa trên kinh nghiệm hai lần vượt ngục, Đào còn thiết kế một hệ thống giám sát công nghệ điện tử, giúp nâng cao chỉ số an ninh của các trại giam.

Nguồn: Sina

