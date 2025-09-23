Bị tước vương miện hoa hậu sau một đêm đăng quang

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 đang được khởi động. 77 tỉnh, thành của Thái Lan sẽ tổ chức cuộc thi riêng để tìm ra đại diện tham dự cuộc thi cấp quốc gia.

Tỉnh đầu tiên tổ chức và tìm ra tân hoa hậu đó là Prachuap Khiri Khan, với chiến thắng của người đẹp Baby Suphannee Noinuanthong. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm đăng quang, cô đã bị thu hồi danh hiệu vì từng chụp ảnh hở hang, phản cảm.

Baby Suphannee Noinuanthong bị tước danh hiệu chỉ sau một đêm đăng quang.

Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Prachuap Khiri Khan thông báo: "Sau khi theo dõi và điều tra thông tin liên quan đến cô Suphannee Noinonthong, đương kim Miss Grand Prachuap Khiri Khan 2026, chúng tôi phát hiện cô đã có một số hành vi không phù hợp với tinh thần và nguyên tắc cuộc thi. Do đó, việc chấm dứt vai trò hoa hậu của cô là cần thiết, có hiệu lực ngay lập tức".

Ban tổ chức gửi lời xin lỗi khán giả: "Ban tổ chức cuộc thi bày tỏ sự hối tiếc và chân thành xin lỗi công chúng, nhà tài trợ và tất cả bên liên quan vì đã không điều tra kỹ lưỡng ngay từ đầu, dẫn đến sự việc đáng lo ngại này".

Dù đã xin lỗi, ban tổ chức Miss Grand Prachuap Khiri Khan vẫn bị chỉ trích dữ dội. Nhiều người cho rằng ban tổ chức phớt lờ những lời cảnh báo từ khán giả về quá khứ của Baby Suphannee Noinuanthong.

Khán giả còn kiến nghị lên ông Nawat và tổ chức Miss Grand Thailand , yêu cầu thu hồi nhượng quyền của đơn vị đang nắm bản quyền tại tỉnh Prachuap Khiri Khan vì làm ăn tắc trách, thiếu chuyên nghiệp.

Về phía Suphannee Noinuanthong, cô đã livestream để phân trần về sự việc. Người đẹp thừa nhận từng chụp ảnh khỏa thân để kiếm tiền hỗ trợ gia đình và chữa bệnh cho người mẹ đã qua đời.

"Nhưng hôm nay, tôi mong muốn được làm lại từ đầu. Tôi không còn cha mẹ, sống một mình và khao khát chứng minh rằng mình có thể thay đổi, tiến bộ và sống tốt đẹp hơn", cô nói.

Người đẹp khẳng định không liên quan đến các trang web cờ bạc và đã nhiều lần bị sử dụng hình ảnh để giả mạo khiến cô bất lực.

"Việc có mặt tại vòng chung kết Miss Grand Thailand là cơ hội lớn, và tôi sẽ nỗ lực hết mình để phát triển bản thân, theo đuổi ước mơ và tạo ra những giá trị tích cực. Tôi mong nhận được sự cảm thông, cởi mở và cơ hội từ ban tổ chức để có thể khẳng định tiềm năng và quyết tâm của mình", người đẹp chia sẻ thêm.

Ông Nawat - Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Thái Lan cũng đã có những phát ngôn về sự việc. Chuyên trang sắc đẹp Beauty Queen trích dẫn lời ông Nawat: "Tôi hiểu và thông cảm với cô ấy ở một mức độ nào đó. Cô ấy đang lên tiếng về mong muốn thay đổi của mình. Tôi đang động viên cô ấy và muốn cô ấy hiểu về tình huống này".

Ông Nawat khẳng định không muốn trừng phạt Suphannee Noinuanthong và muốn cho cô cơ hội sửa sai. Tuy nhiên, trước sự giận giữ của khán giả, Suphannee Noinuanthong khó có cơ hội tiếp tục tham dự Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan được xem là cuộc thi cấp quốc gia quy mô, hoành tráng, nhằm tìm kiếm đại diện Thái Lan tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Đương kim Hoa hậu Hòa bình Thái Lan là người đẹp Saranrat Puagpipat đến từ tỉnh Phuket. Cô đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tổ chức trên sân nhà vào tháng 10.