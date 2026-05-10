Bỉ sớm giao toàn bộ 53 tiêm kích F-16 đã hứa cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Bỉ dự định chuyển giao toàn bộ số máy bay chiến đấu F-16 đã hứa cho Ukraine trước cuối năm 2029. Thông tin này do 2 ấn phẩm Le Soir và Le Vif cho biết.

Phần lớn tiêm kích F-16 của Bỉ dự kiến ​​sẽ được bàn giao trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ lập pháp hiện tại. Về cơ bản, việc viện trợ máy bay sẽ được thực hiện song song với quá trình tiếp nhận chiến đấu cơ tàng hình thế hệ năm F-35A Lightning II từ Mỹ.

Theo kế hoạch đã được Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Theo Franken xác nhận, lịch trình dự kiến ​​chuyển giao 7 chiếc F-16 cho Ukraine vào năm 2026, 4 máy bay trong số đó đã ngừng hoạt động và đang được sử dụng để đào tạo các kỹ thuật viên Ukraine.

Ngoài ra, Bỉ dự kiến ​​giao thêm 5 máy bay F-16 nữa vào năm 2027, 14 chiếc khác trong năm 2028 và 27 chiếc cuối cùng trong năm 2029.

Tuy vậy, thời điểm và số lượng chuyển giao từng đợt có thể thay đổi vì còn liên quan đến nghĩa vụ hoạt động của Không quân Bỉ với tư cách thành viên NATO.

Tháng 3/2024, Bỉ đã gửi 2 chiếc F-16BM (bản 2 chỗ ngồi) đến Đan Mạch để đào tạo phi công Ukraine. Trước đó, vào năm 2023, Bộ Quốc phòng Bỉ đã xác nhận ý định cung cấp chiếc F-16 đầu tiên cho Ukraine vào năm 2025.

Các chuyên gia từ Không quân Bỉ đã đào tạo phi công Ukraine tại trung tâm huấn luyện đặt tại căn cứ không quân Fetesti của Romania.

Mặc dù mong muốn chuyển giao F-16 càng nhanh càng tốt nhưng Bỉ đang phải đối mặt với sự chậm trễ do tốc độ sản xuất và giao hàng đối với tiêm kích F-35A chưa được Tập đoàn Lockheed Martin đáp ứng đầy đủ.

Vào tháng 2/2025, xuất hiện thông tin cho biết Bỉ không thể bắt đầu chuyển giao các máy bay F-16 của mình trong năm đó, chính xác là do việc hoãn thời hạn nhận tiêm kích F-35.

Mặc dù hợp đồng mua F-35 đã ký từ năm 2018 và dự kiến ​​những chiếc máy bay đầu tiên sẽ được giao vào năm 2023, nhưng đến nay Không quân Bỉ mới chỉ nhận được 4 chiến đấu cơ loại này, chúng đã đến căn cứ không quân Florennes vào tháng 10/2025.

Sang tháng 2/2026, xuất hiện thông tin Bỉ đang xem xét mua thêm 11 tiêm kích F-35A Lightning II nữa, ngoài 34 chiếc đã đặt hàng trước đó. Yêu cầu chính của Brussels là tiến hành lắp ráp và thử nghiệm cuối cùng đối với bộ phận cánh máy bay tại nhà máy FACO của Ý ở thành phố Cameri.

Tuy vậy, công ty Ý lắp ráp F-35 chậm hơn nhiều so với dự tính. Điều này có thể làm chậm trễ việc giao tiêm kích mới cho Bỉ và từ đó trì hoãn thời gian nhượng lại toàn bộ số F-16 cũ cho Ukraine.

Bỉ đã nhận tiêm kích F-16 từ cuối những năm 1970 như một phần của Chương trình mua sắm chung của NATO, họ nhận được chiếc máy bay đầu tiên vào năm 1979, sau đó bắt đầu thành lập các phi đội chiến đấu để chính thức vận hành vào năm 1980.

Quốc gia này không chỉ mua máy bay mà còn nội địa hóa việc sản xuất. Một phần đáng kể F-16 được lắp ráp theo giấy phép từ General Dynamics bởi công ty SABCA của Bỉ. Điều này cho phép họ phát triển cơ sở công nghiệp riêng trong lĩnh vực hàng không.

Tổng cộng Bỉ đã đặt hàng khoảng 160 chiếc F-16 với nhiều cấu hình khác nhau. Quá trình giao hàng được thực hiện theo nhiều đợt trong suốt thập niên 1980, một số máy bay được giao ngay lập tức theo cấu hình Block 15 hiện đại nhất thời điểm bấy giờ.