HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bỉ sớm giao toàn bộ 53 tiêm kích F-16 đã hứa cho Ukraine

Sao Đỏ
|

Không quân Bỉ đã ấn định thời điểm sẽ giao toàn bộ phi đội tiêm kích F-16 gồm 53 chiếc của mình cho Ukraine.


Bộ Quốc phòng Bỉ dự định chuyển giao toàn bộ số máy bay chiến đấu F-16 đã hứa cho Ukraine trước cuối năm 2029. Thông tin này do 2 ấn phẩm Le Soir và Le Vif cho biết.

Phần lớn tiêm kích F-16 của Bỉ dự kiến ​​sẽ được bàn giao trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ lập pháp hiện tại. Về cơ bản, việc viện trợ máy bay sẽ được thực hiện song song với quá trình tiếp nhận chiến đấu cơ tàng hình thế hệ năm F-35A Lightning II từ Mỹ.

Theo kế hoạch đã được Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Theo Franken xác nhận, lịch trình dự kiến ​​chuyển giao 7 chiếc F-16 cho Ukraine vào năm 2026, 4 máy bay trong số đó đã ngừng hoạt động và đang được sử dụng để đào tạo các kỹ thuật viên Ukraine.

Ngoài ra, Bỉ dự kiến ​​giao thêm 5 máy bay F-16 nữa vào năm 2027, 14 chiếc khác trong năm 2028 và 27 chiếc cuối cùng trong năm 2029.

Tuy vậy, thời điểm và số lượng chuyển giao từng đợt có thể thay đổi vì còn liên quan đến nghĩa vụ hoạt động của Không quân Bỉ với tư cách thành viên NATO.

Tháng 3/2024, Bỉ đã gửi 2 chiếc F-16BM (bản 2 chỗ ngồi) đến Đan Mạch để đào tạo phi công Ukraine. Trước đó, vào năm 2023, Bộ Quốc phòng Bỉ đã xác nhận ý định cung cấp chiếc F-16 đầu tiên cho Ukraine vào năm 2025.

Các chuyên gia từ Không quân Bỉ đã đào tạo phi công Ukraine tại trung tâm huấn luyện đặt tại căn cứ không quân Fetesti của Romania.

Bỉ dự định chuyển giao toàn bộ 53 tiêm kích F-16 cho Ukraine trước cuối năm 2029.

Mặc dù mong muốn chuyển giao F-16 càng nhanh càng tốt nhưng Bỉ đang phải đối mặt với sự chậm trễ do tốc độ sản xuất và giao hàng đối với tiêm kích F-35A chưa được Tập đoàn Lockheed Martin đáp ứng đầy đủ.

Vào tháng 2/2025, xuất hiện thông tin cho biết Bỉ không thể bắt đầu chuyển giao các máy bay F-16 của mình trong năm đó, chính xác là do việc hoãn thời hạn nhận tiêm kích F-35.

Mặc dù hợp đồng mua F-35 đã ký từ năm 2018 và dự kiến ​​những chiếc máy bay đầu tiên sẽ được giao vào năm 2023, nhưng đến nay Không quân Bỉ mới chỉ nhận được 4 chiến đấu cơ loại này, chúng đã đến căn cứ không quân Florennes vào tháng 10/2025.

Sang tháng 2/2026, xuất hiện thông tin Bỉ đang xem xét mua thêm 11 tiêm kích F-35A Lightning II nữa, ngoài 34 chiếc đã đặt hàng trước đó. Yêu cầu chính của Brussels là tiến hành lắp ráp và thử nghiệm cuối cùng đối với bộ phận cánh máy bay tại nhà máy FACO của Ý ở thành phố Cameri.

Tuy vậy, công ty Ý lắp ráp F-35 chậm hơn nhiều so với dự tính. Điều này có thể làm chậm trễ việc giao tiêm kích mới cho Bỉ và từ đó trì hoãn thời gian nhượng lại toàn bộ số F-16 cũ cho Ukraine.

Máy bay chiến đấu đa năng F-16 của Không quân Bỉ.

Bỉ đã nhận tiêm kích F-16 từ cuối những năm 1970 như một phần của Chương trình mua sắm chung của NATO, họ nhận được chiếc máy bay đầu tiên vào năm 1979, sau đó bắt đầu thành lập các phi đội chiến đấu để chính thức vận hành vào năm 1980.

Quốc gia này không chỉ mua máy bay mà còn nội địa hóa việc sản xuất. Một phần đáng kể F-16 được lắp ráp theo giấy phép từ General Dynamics bởi công ty SABCA của Bỉ. Điều này cho phép họ phát triển cơ sở công nghiệp riêng trong lĩnh vực hàng không.

Tổng cộng Bỉ đã đặt hàng khoảng 160 chiếc F-16 với nhiều cấu hình khác nhau. Quá trình giao hàng được thực hiện theo nhiều đợt trong suốt thập niên 1980, một số máy bay được giao ngay lập tức theo cấu hình Block 15 hiện đại nhất thời điểm bấy giờ.

Theo Le Soir/Le Vif
Tags

Ukraine

tiêm kích F-16

bỉ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

01:31
“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

01:14
Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại