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Bí quyết trường thọ của cụ bà 111 tuổi, cao tuổi nhất Canada

Hoàng Hà/VTC News
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Cụ bà Marie Rosa, 111 tuổi, chia sẻ bí quyết sống lâu với tình yêu thương và chế độ ăn uống lành mạnh, có cả "người thương" trong viện dưỡng lão.

Cụ Marie Rosa, sinh năm 1915, vừa bước sang tuổi 111 vào ngày 17/9/2026 và kỷ niệm sinh nhật cùng những người thân yêu tại viện dưỡng lão The Village of Humber Heights ở Etobicoke, Ontario, Canada. Cụ bà là người cao tuổi nhất còn sống tại Canada.

Con gái của cụ, bà Catherine Sinisalo (71 tuổi) đã chia sẻ lời khuyên về sự trường thọ của mẹ mình trong một cuộc phỏng vấn. Cô kể lại lời của mẹ, người từng làm thợ may và quản đốc trong Thế chiến thứ Hai, rằng hãy yêu thương tất cả mọi người.

“Bạn yêu thương họ, họ sẽ yêu lại bạn, và không quan trọng bạn là ai, bao nhiêu tuổi, màu da gì hay địa vị của bạn ra sao trên thế giới này. Hãy yêu quý họ, họ cũng sẽ yêu quý lại bạn”, bà Sinisalo chia sẻ bí quyết sống thọ của mẹ mình.

Bí quyết trường thọ của cụ bà 111 tuổi, cao tuổi nhất Canada - Ảnh 1.

Cụ bà Marie Rosa đón sinh nhật 111 tuổi cùng con.

Sinisalo cho biết mẹ mình đã sống trong cuộc đời tràn ngập tình yêu thương. Bà luôn thấy thật tuyệt vời khi nhận được một cái ôm và một nụ hôn từ mẹ mình. Đồng thời, cụ bà Marie Rosa cũng thường xuyên ăn rau củ, hạn chế để giữ cho sức khỏe luôn dồi dào.

Nathan Castaneda, điều phối viên khu vực tại viện dưỡng lão, chia sẻ rằng cụ bà cũng từng bày tỏ tâm sự tương tự với anh. Anh nhớ lại một lần ngồi bên ngoài cùng nhau trong thời kỳ đại dịch COVID-19, cả hai đều đeo khẩu trang nhưng vẫn trò chuyện rôm rả.

Anh đã hỏi bà bí quyết để sống đến tuổi 100. Cụ bà Marie Rosa đã trả lời rằng hãy sống một cuộc đời hạnh phúc, yêu thương mọi người và thường trao cho nhau những cái ôm. Đó chính là lời khuyên của cụ.

Castaneda chia sẻ thêm: “Tôi vẫn nhớ sinh nhật đầu tiên mình kỷ niệm ở Humber Heights. bà Rosa đùa rằng tôi là bạn trai cuối đời của bà. Vì vậy, trong phòng bà vẫn có rất nhiều bức ảnh chụp chung của chúng tôi, và tôi vẫn nhận được một nụ hôn lên má mỗi khi gặp lại bà.”

Trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 111 của cụ Rosa tại The Village of Humber Heights, mọi người đã cùng nhau ăn bánh chanh, điều gợi nhắc con gái bà về những kỷ niệm thời thơ ấu. Bà Sinisalo chia sẻ rằng mẹ từng làm những chiếc bánh chanh ngon nhất trần đời.

Bà nhớ lại cảm giác bản thân luôn vô cùng hào hứng mỗi khi đi học về và thấy có một chiếc bánh chanh mới ra lò do chính tay mẹ làm sẵn ở nhà.

Bà Sinisalo cho biết thêm rằng bố của cụ Rosa qua đời khi thọ 105 tuổi, trong khi chị gái của cụ bà cũng ra đi ở tuổi 103. Gia đình hiện đang lên kế hoạch tổ chức một buổi tụ họp ăn mừng sinh nhật nữa với toàn thể các cháu chắt của Rosa.

Cho cháu uống sữa, bà thấy có mùi lạ, xem lại camera thì bàng hoàng với hành vi của người giúp việc
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Người cao tuổi

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